Tranh thủ làm đẹp với các cách làm trắng da tại nhà đơn giản

Lối sống bận rộn, một làn da trắng mịn hoàn hảo dường như chỉ là giấc mơ với nhiều người. Thêm vào đó các yếu tố như ô nhiễm, tia UV, áp lực căng thẳng, chế độ ăn uống với đủ loại mỹ phẩm chứa nhiều hóa chất và chất phụ gia gây hại cho da, khiến làn da tối màu, xỉn màu. Bỏ túi ngay các cách làm trắng da tại nhà nhanh nhất, khắc phục những nhược điểm xấu xí trên làn da đơn giản không ngờ.

Đu đủ tươi không chỉ ăn ngon mà còn có rất nhiều tác dụng hữu ích cho làn da. Nó chứa các enzyme như papain và axit alpha hydroxy có khả năng hòa tan tế bào chết và loại bỏ tạp chất, giúp sáng da tự nhiên. Một thành phần khác trong mặt nạ này, mật ong có đặc tính kháng khuẩn có thể bảo vệ da. Mặt nạ trắng da đu đủ và mật ong thích hợp cho da dầu và da thường.



Hướng dẫn cách làm trắng da tại nhà đơn giản từ đu đủ và mật ong

Chuẩn bị:

- Đu đủ tươi

- Mật ong.

Mẹo làm trắng da tại nhà với đu đủ và mật ong:

- Nghiền các miếng đu đủ được một hỗn hợp mịn và dày.

- Thêm mật ong vào và trộn đều

- Đắp mặt mạ đu đủ mật ong lên da và giữ trong khoảng 20 phút sau đó rửa bằng nước ấm.

- Rửa lại với nước lạnh và lau khô da.

- Đắp mặt nạ giúp sáng da đều đặn mỗi tối trước khi đi ngủ.

Lưu ý: Một số người dị ứng đu đủ thì không nên dùng mặt nạ này.

2. Bí quyết làm trắng da tại nhà với vỏ cam khô và sữa chua không đường

Cam là một loại trái cây quen thuộc, giàu vitamin C nên nó có tác dụng thực sự tốt trong việc làm trắng da. Sữa chua cấp ẩm, làm mềm mịn và cũng giúp sáng da thấy rõ. Đặc biệt cách làm trắng da tại nhà từ bột vỏ cam và sữa chua này phù hợp cho mọi loại da.



Bất ngờ với cách làm trắng da đơn giản từ vỏ cam và sữa chua

Chuẩn bị:

- Một vài vỏ cam

- Sữa chua không đường

Cách làm trắng da tại nhà cho nữ với vỏ cam và sữa chua:

- Phơi khô vỏ cam dưới ánh mặt trời trong hai đến ba ngày.

- Khi chúng khô giòn, hãy nghiền chúng thành bột mịn.

- Trộn bột với sữa chua có được một hỗn hợp mịn.

- Thoa đều lên da và giữ trong khoảng 15-20 phút.

- Rửa sạch với nước ấm.

Làm thường xuyên lúc tắm hoặc trước lúc đi ngủ sẽ giúp dưỡng trắng da hiệu quả trong thời gian ngắn nhất.

3. Bỏ túi cách làm trắng da nhanh nhất với hỗn hợp sữa, nước chanh, mật ong

Nước chanh rất giàu vitamin C đã được tìm thấy có tác dụng làm sáng da do khả năng làm giảm sản xuất melanin, sắc tố chịu trách nhiệm cho sạm da, sữa cấp ẩm và làm sáng da, mật ong dưỡng da mềm mịn và giảm mụn rất tốt.



Làm trắng da tự nhiên tại nhà đơn giản với hỗn hợp sữa, chanh, mật ong

Chuẩn bị:

- Sữa tươi không đường

- Nước cốt chanh

- Mật ong

Thực hiện cách làm trắng da nhanh nhất với mật ong, chanh và sữa:

- Trộn đều các thành phần trong một cái bát.

- Thoa đều lên da (sau khi đã làm sạch da) và kết hợp mát xa trong khoảng 20 phút.

- Rửa sạch lại bằng nước ấm.

- Làm hàng ngày sẽ giúp dưỡng trắng da hiệu quả.

Lưu ý: Nếu cảm thấy bất kỳ cảm giác nóng rát nào vì tính axit của nước chanh, hãy rửa sạch hỗn hợp ngay lập tức và chà một viên đá lạnh vào khu vực da bị nóng rát.

4. Học cách làm trắng da từ sữa

Sữa là chất tẩy trắng da tự nhiên và nó cũng nuôi dưỡng làn da sáng và khỏe mạnh. Bạn cũng có thể thêm nước ép của một quả chanh hoặc một vài thìa mật ong vào hỗn hợp mát xa giúp trắng da.

Bạn chỉ cần chuẩn bị sữa tươi không đường, khi tắm tranh thủ thoa và mát xa sữa đều trên da trong vài phút, kèm các động tác mát xa giúp sữa phát huy tác dụng trên da tốt hơn. Rửa sạch lại bằng nước. Tiến hành từ 2-3 lần/tuần sẽ giúp da mịn màng, sáng lên thấy rõ.

Tuy nhiên nên tránh thoa sữa vào vùng da bị mụn vì sữa có thể làm tình trạng mụn tồi tệ hơn.

5. Cách làm trắng da tại nhà hiệu quả với tinh dầu



Cách làm trắng da tại nhà cho nữ bằng tinh dầu hiệu quả nhất

Một trong những bí quyết dưỡng da của Nữ hoàng Cleopatra chính là tiến hành mát xa với tinh dầu để có được và duy trì làn da trắng sáng hoàn hảo. Hãy đọc để biết làm thế nào bạn có thể sử dụng các loại tinh dầu giúp trắng da hiệu quả nhất.

(a) Tinh dầu hoa hồng

Tinh dầu hoa hồng có mùi thơm dễ chịu và giúp làn da đàn hồi, thêm mềm mại. Ngoài đặc tính làm sáng da, nó còn làm giảm mụn trứng cá, sẹo và nếp nhăn.

Chuẩn bị:

- 1 cốc sữa ướp lạnh

- 10 giọt tinh dầu hoa hồng

Làm sáng da với tinh dầu hoa hồng đơn giản:

- Thêm tinh dầu vào sữa và trộn đều.

- Thoa hỗn hợp này lên khắp cơ thể và giữ nó trong vài phút.

- Rửa bằng nước.

Tiến hành hàng ngày các bạn sẽ thấy đây là cách làm trắng da tại nhà đơn giản và lành tính.

(b) Tinh dầu cam

Loại tinh dầu này giúp thúc đẩy sản xuất collagen, chống lại các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, tàn nhang. Nó cũng bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím, giúp bạn có làn da trắng sáng và khỏe mạnh hơn.

Chuẩn bị:

- 3-4 giọt tinh dầu cam

- 3-4 giọt dầu dừa hoặc dầu jojoba

Bí quyết trắng da tại nhà với tinh dầu cam:

- Trộn hai loại dầu và massage trong bốn đến năm phút trên khu vực da cần chăm sóc.

- Để nó trong vài phút và rửa bằng nước ấm.

- Thực hiện hàng ngày, sau hai tuần bạn sẽ nhận thấy sự thay đổi tích cực của làn da.

(c) Tinh dầu chanh

Tinh dầu được chiết xuất từ ​​chanh có rất nhiều tác dụng như là khử trùng, kháng khuẩn, chống oxy hóa, làm sáng và trẻ hóa làn da hiệu quả.

Chuẩn bị:

- 3-4 giọt tinh dầu chanh

- 1 muỗng canh dầu jojoba hoặc nước

Mách bạn cách làm trắng da đơn giản với tinh dầu chanh

- Trộn tinh dầu với dầu hoặc nước và thoa lên da.

- Massage trong vài phút và rửa sạch với nước.

- Bạn cũng có thể sử dụng một miếng bông ẩm để lau sạch.

Thực hiện tuần 1 lần sẽ giúp bạn có làn da sáng khỏe tự nhiên.

Lưu ý: Không ra ngoài nắng ngay sau khi thoa tinh dầu chanh vì nó có thể gây cháy nắng.

(d) Tinh dầu hoa cam Neroli

Dầu hoa cam Neroli có tác dụng tốt trong việc làm sáng da cho những người có làn da dầu. Ngoài việc làm cho làn da trắng sáng hơn, nó còn có đặc tính chống lão hóa.

Chuẩn bị:

- Một vài giọt dầu hoa cam

- 1 muỗng dầu dừa/oliu

Dưỡng trắng da với tinh dầu hoa cam đơn giản:

- Trộn cả hai loại dầu và thoa lên da.

- Massage trong vài phút và để nó trong 15-20 phút.

- Lau bằng vải ẩm.

Thực hiện hàng ngày để mang lại hiệu quả dưỡng da sáng mịn nhanh nhất.

Lưu ý: Vì tinh dầu được cô đặc cao từ thực vật nên đôi khi chúng có thể gây ra dị ứng. Trước khi sử dụng bất kỳ loại tinh dầu nào, đầu tiên, hãy thoa thử ở da cổ tay xem có dị ứng trước không.

6. Những lưu ý khi áp dụng cách làm trắng da tại nhà cho nữ

Biết cách chăm sóc da hàng ngày kết hợp với các cách làm trắng da tại nhà đơn giản mà hiệu quả liệt kê ở trên sẽ có tác dụng kì diệu trong việc giúp làn da sáng khỏe tự nhiên. Do đó các bạn cần nhớ rằng:

- Rửa mặt hàng ngày tối đa hai lần, một lần vào buổi sáng và một lần vào ban đêm, sử dụng sữa rửa mặt nhẹ nhàng phù hợp với loại da của bạn.

- Tẩy tế bào chết dịu nhẹ từ một đến hai lần mỗi tuần. Da xỉn màu, nám chủ yếu do sự tích tụ của các tế bào da chết, tổn thương từ các chất ô nhiễm và tia UV có hại. Thế nên, muốn có làn da trắng sáng, đầu tiên phải làm sạch và tẩy tế bào chết cho da, đảm bảo rằng tất cả bụi bẩn, tạp chất, tế bào chết được tẩy hết trên da.

- Chăm chỉ áp dụng đắp mặt nạ, mát xa và sử dụng tinh dầu hướng dẫn trắng da ở trên để loại bỏ triệt để tất cả các tạp chất và bụi bẩn và nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh.

- Sử dụng riêng một chiếc khăn mềm để lau khô da trên mặt và cổ.

- Toner vô cùng cần thiết và phải có mặt trong thói quen chăm sóc da của bạn. Nó cân bằng độ pH da, làm sạch và se khít lỗ chân lông hiệu quả.

- Luôn luôn sử dụng một loại kem dưỡng ẩm phù hợp với loại da.

- Không nên bỏ qua kem chống nắng, dù trời nắng hay trời nhiều mây. Các bác sĩ da liễu khuyên nên sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF 20 tối thiểu để bảo vệ da khỏi hiện tượng mất nước, không để tia UV mặt trời không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho các tế bào da.

- Luôn tẩy trang trước khi đi ngủ.

- Làn da phản ánh trực tiếp chế độ ăn uống lành mạnh. Ngoài việc tránh các thực phẩm không lành mạnh như thực phẩm có dầu, cay và có đường, bổ sung một số thực phẩm nhất định trong chế độ ăn uống sẽ hỗ trợ thêm cho quá trình có được làn da hồng hào và tươi sáng như các thực phẩm giàu vitamin C, Carotenoids, Vitamin E, các axit béo omega có trong cá và hạt chia,...

Áp dụng chăm chỉ các cách làm trắng da tại nhà đơn giản cùng các lời khuyên dưỡng da trong một vài ngày, chắc chắn sẽ nhận thấy một sự khác biệt lớn trong màu da, kết cấu của làn da. Chúc các bạn luôn trẻ đẹp, tươi tắn nhất với làn da trắng sáng rực rỡ.