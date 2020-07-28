Trà hoa hồng có tác dụng gì? Và cách pha trà tốt cho sức khỏe

Cả y học cổ truyền lẫn y học hiện đại đã có nhiều công trình nghiên cứu về trà hoa hồng có tác dụng gì? Và đã chứng minh được các lợi ích của trà hoa hồng đối với sức khỏe.

Phần lớn, trà hoa hồng được làm từ nụ hoa hồng chưa nở. Loại trà này có hương vị thơm ngon, màu sắc ánh hồng, rất bắt mắt. Vị chua dịu, hơi ngọt, rất dễ uống. Ngày nay, khi đời sống ngày càng được nâng cao, trà hoa hồng được công nhận là một loại trà thảo mộc, dùng như một loại thức uống nhiều công dụng tốt cho sức khỏe và sắc đẹp.

Chính vì vậy, từ xa xưa hoa hồng đã được sử dụng như một liệu pháp tích cực, giúp trí óc thư giãn và làm đẹp da. Do đó, y học cổ truyền không ngừng nghiên cứu về các tác dụng của loại trà này. Với vẻ đẹp sắc nước hương trời, hoa hồng không chỉ dùng để trang trí mà còn có thể vừa làm trà, vừa làm thuốc, nâng cao chất lượng cuộc sống của con người.

Trà hoa hồng có rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Về tổng quan, loại trà này giúp bảo vệ cơ thể. Đồng thời có thể chữa lành các tế bào tổn thương tránh khỏi những căn bệnh nguy hiểm, nhờ vào thành phần oxy hóa mạnh.

Làm đẹp da

Sử dụng trà hoa hồng là một trong những liệu pháp tốt để giữ gìn nét đẹp cho làn da. Bởi trong cánh hoa hồng chứa nhiều loại vitamin như A, E… dưỡng ẩm, mang đến sự săn chắc cho làn da. Hơn nữa, còn làm giảm các nếp nhăn và hạn chế sự xuất hiện của quầng thâm. Da luôn đều màu và rạng ngời.

Trà hoa hồng thức uống làm đẹp cho phụ nữ

Bên cạnh đó, cánh hoa hồng cũng chứa một lượng lớn vitamin C – Đây là chất chống oxy hóa mạnh. Đóng vai trò trong thúc đẩy quá trình sản xuất collagen, da luôn căng mịn, đẩy lùi nám, tàn nhang. Ngoài ra, khi uống trà hoa hồng thường xuyên còn giúp hỗ trợ hoạt động của hệ thống miễn dịch. Hàng rào bảo vệ da cũng được nâng cao, ngăn ngừa vi khuẩn hình thành mụn trứng cá. Cũng như hạn chế tình trạng dị ứng sảy trên da, đặc biệt là trên da mặt.

Giảm đau bụng kinh cho phái đẹp

Trà hoa hồng là một thức uống cực kỳ tốt với phụ nữ. Lượng chất kháng viêm có trong loại trà này có tác dụng tích cực trong việc điều trị các triệu chứng khó chịu khi đau bụng kinh. Tình trạng đau lưng, chuột rút, buồn nôn, tiêu chảy, nhức đầu, mệt mỏi cũng được cải thiện.

Đặc biệt, trà hoa hồng giàu vitamin A, B, C, E, K và axit tannic. Những dưỡng chất này có thể cải thiện rối loạn nội tiết, nâng cao sức khỏe tổng thể từ bên trong. Hơn thế nữa, hương vị của trà hoa hồng có vị ngọt thanh, hương thơm nhẹ giúp thư giãn, giải tỏa căng thẳng, rất phù hợp với cơ thể tính hàn của phụ nữ.

Giảm cân

Uống trà hoa hồng là một trong những giải pháp giảm cân hiệu quả cho phái đẹp. Loại trà này có tác dụng rất tốt trong việc tăng cường trao đổi chất. Từ đây cải thiện hệ tiêu hóa, chuyển hóa chất, giúp cho việc kiểm soát cân nặng tối ưu nhất. Nhờ vào đó có thể ngăn ngừa lượng mỡ thừa tích lũy trong cơ thể. Thân hình thon gọn, khỏe khoắn, tràn đầy sức sống. Chính vì thế, thay vì uống các loại nước có đường, nước ngọt có ga… bạn hãy uống trà hoa hồng. Đây là một sự lựa chọn tuyệt vời cho sức khỏe và làm đẹp.

Trà hoa hồng có công dụng giảm cân rất tốt

Chữa đau họng và cảm cúm

Nhiều công trinh khoa học đã chứng minh được rằng, trà hoa hồng chứa một lượng lớn vitamin C. Hàm lượng của chất này trong trà hoa hồng còn nhiều hơn cả ở cam và chanh. Do đó, khi bị đau họng và cảm cúm thông thường, nếu bạn thường xuyên uống trà hoa hồng thì những hiện tượng này sẽ nhanh chóng thuyên giảm.

Bên cạnh đó, trà hoa hồng cũng chứa dồi dào vitamin B1, B2, K, β-carotene cùng các hoạt chất tanin, pectin giúp giảm viêm và chống nhiễm trùng. Nhanh chóng giúp cơ thể chống lại các nguồn gây bệnh, nâng cao sức đề kháng để luôn có một cơ thể khỏe mạnh.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Sử dụng trà hoa hồng để thưởng thức và thư giãn là khí chất đặc trưng của một lối sống quý phái, vương giả. Loại trà này hỗ trợ chức năng tiêu hóa hiệu quả. Không những kích thích mật, cải thiện hoạt động của ruột mà còn nhanh chóng thúc đẩy quá trình tiêu hóa chất béo.

Đặc biệt, loại trà này còn thúc đẩy sự phát triển vi khuẩn có lợi ở ruột. Nhờ đó mà có thể loại bỏ được chất béo và cholesterol ở thực phẩm trước khi hấp thụ vào cơ thể. Do đó, uống trà hoa hồng còn được xem là một liệu pháp tự nhiên chữa táo bón, kiết lỵ và trị tiêu chảy.

Ngăn ngừa ung thư

Hàm lượng chất anthocyonin có trong trà hoa hồng có thể ngăn chặn được các đột biến gen xảy ra. Cộng với hàm lượng chất chống oxy hóa EGCG, catechin và polyphenol sẽ giúp cơ thể tránh được các tác hại của tế bào gốc tự do. Từ đây có tác dụng phòng ngừa ung thư hiệu quả.

Trà hoa hồng giúp thư giãn tinh thần

Do đó, hiện nay trà hoa hồng không chỉ là đồ uống thư giãn trong những giây phút giải lao mà nó còn tạo nên một lối sống thể hiện đẳng cấp của phụ nữ hiện đại. Chính vì vậy, uống trà hoa hồng có công dụng gì được rất nhiều chị em quan tâm. Số lượng người tìm mua loại trà này cũng ngày càng tăng lên, vừa là để dưỡng nhan sắc, vừa giúp giải tỏa stress hiệu quả.

Cách làm và pha trà hoa hồng đúng cách

Trà có ngon, có thơm hay không là do cách pha của mỗi người. Do đó, khi pha loại trà này bạn cần nhớ lấy vừa đủ lượng trà cho một ấm pha. Một ấm lấy khoảng 8 đến 12 nụ hoa hồng khô. Sau đó cho vào trong ấm, thêm nước nóng vào và đậy nắp chờ khoảng 5 đến 7 phút. Đây là thời gian thích hợp để hoa hồng tiết ra những tinh chất cần thiết và bớt nóng, có thể uống được.

Ngoài ra, để tăng hiệu quả làm giảm stress, thư giãn tinh thần, bạn có thể dùng 20g nụ hoa hồng khô với 6 quả táo đỏ hoặc 10g sâm. Sau đó cho vào ấm và thêm nước nóng vào. Bạn sẽ có được một tách trà đẹp da, bổ máu, khí huyết lưu thông.Với những chị em có vấn đề về bệnh lý ở thận thì có thể thêm vào ít vỏ quýt khô.

Thời điểm tốt nhất để uống trà hoa hồng là vào buổi sáng và trước khi đi ngủ. Vào buổi sáng uống trà hoa hồng giúp cơ thể tươi tỉnh, để bắt đầu ngày mới tràn đầy năng lượng. Hơn nữa, việc uống trà hoa hồng vào buổi sáng còn giúp đào thải chất độc khỏi cơ thể. Đây là cách detox tốt làm cho gan và thận hoạt động hiệu quả nhất. Còn uống vào buổi tối sẽ giúp bạn sẽ ngủ sâu giấc và ngon. Nhưng khi muốn giảm cân thì bạn có thể dùng trước mỗi bữa ăn để hạn chế hấp thụ nhiều calo vào cơ thể.

Trà hoa hồng rất tốt cho sức khỏe của chúng ta

Hiện nay, có rất nhiều nơi bán trà hoa hồng, tuy nhiên không phải ở đâu cũng đảm bảo chất lượng. Vì vậy, nếu nhà có trồng hoa hồng thì bạn hãy tự sao để sử dụng. Đầu tiên cần rửa sạch, để ráo, sau đó là sấy khô từng cánh hoa hồng. Muốn trà đạt chất lượng hảo hạng, bạn hãy cẩn thận bóc từng cánh hoa hồng bị hỏng vứt đi.

Hy vọng với những thông tin trên đây đã giúp bạn biết được trà hoa hồng khô và trà hoa hồng tươi có tác dụng gì? Trà hoa hồng là một loại trà rất lành tính, tốt cho sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên khi sử dụng, bạn cần chú ý đến liều lượng phù hợp, không nên quá lạm dụng. Loại trà này có thể dùng cho mọi đối tượng nhưng ngoại trừ phụ nữ đang mang thai. Do đó, khi tìm hiểu trà hoa hồng có tác dụng gì thì bạn cũng hãy chú ý đến đối tượng sử dụng để dùng đúng cách, tránh xảy ra các tác dụng phụ ngoài ý muốn.