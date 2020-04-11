Nước hoa hồng có công dụng gì, bạn đã biết chưa?

Nước hoa hồng thường được biết đến với công dụng là cân bằng da sau khi rửa mặt. Tuy nhiên, bạn có biết ngoài công dụng trên thì nước hoa hồng còn mang lại nhiều công dụng hữu ích khác. Nhiều chị em thắc mắc nước hoa hồng có tác dụng gì cho da mặt? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn thêm nhiều công dụng tuyệt vời mà nước hoa hồng mang lại cũng như giúp bạn giải đáp được thắc mắc nước hoa hồng có công dụng gì .

Nước hoa hồng là được xem là một loại toner, nhưng không phải loại toner nào cũng được làm từ hoa hồng. Công dụng chung của các loại nước này là giúp cân bằng độ pH trên da, se khít lỗ chân lông, loại bỏ bã nhờn, làm dịu vùng da bị tổn thương…

Nhóm 1: Nhóm toner này có chứa cồn giúp kháng viêm, sát khuẩn và hỗ trợ điều trị mụn trên da dầu.

Nhóm 2: Đây là nhóm toner không chứa cồn và có tính chất dịu nhẹ hơn nhờ có chứa các thành phần là khoáng chất và vitamin giúp làm sạch da, cân bằng độ ẩm da và giúp da dần sáng khỏe theo thời gian.

Nước hoa hồng là được xem là một loại toner - Ảnh minh họa: Internet

Thông thường, chúng ta sẽ sử dụng nước hoa hồng sau khi đã rửa sạch mặt với sữa rửa mặt. Khi đó, nước hoa hồng sẽ phát huy tác dụng làm sạch sâu và lấy đi các chất cặn bẩn còn đọng lại trên da giúp các tinh chất có trong kem dưỡng được sử dụng ngay sau đó phát huy tối đa hiệu quả.

Công dụng của nước hoa hồng

Dưới đây là một số công dụng nước hoa hồng mang lại mà bạn cần biết:

Tăng cường độ ẩm cho da

Tăng cường độ ẩm cho da là một trong những công dụng tuyệt vời mà nước hoa hồng mang lại. Đặc biệt là vào mùa đông da của bạn sẽ dễ bị khô, việc sử dụng nước hoa hồng sẽ giúp giữ ẩm cho da bằng cách cung cấp các vitamin và tinh chất tác động đến sâu bên trong da.

Tăng cường độ ẩm cho da là một trong những công dụng tuyệt vời mà nước hoa hồng mang lại - Ảnh minh họa: Internet

Se khít lỗ chân lông

Lỗ chân lông to là một trong những nguyên nhân gây ra nhiều vấn đề da, trong đó thường gặp nhất là da bị lão hoá và dễ bị nổi mụn. Thông thường, lỗ chân lông sẽ nở to vào lúc sáng sớm và kèm theo đó là việc dầu nhờn cũng tiết ra nhiều hơn.

Tái tạo tế bào và mô da

Nước hoa hồng còn được xem là hỗn hợp có tác dụng rất tốt trong việc tái tạo các mô tế bào, giữ cho da luôn mịn màng. Nước hoa hồng là một trong những mỹ phẩm không thể thiếu nếu bạn muốn trẻ hóa làn da của mình.

Nước hoa hồng còn được xem là hỗn hợp có tác dụng rất tốt trong việc tái tạo các mô tế bào - Ảnh minh họa: Internet

Tẩy trang

Nếu da bạn thuộc tuýp nhạy cảm với các loại nước tẩy trang chứa hóa chất mạnh hoặc bạn có thói quen trang điểm nhẹ thì nước hoa hồng chính là giải pháp tuyệt vời cho việc tẩy trang.

Với các thành phần lành tính có trong nước hoa hồng sẽ giúp nhanh chóng lấy đi lớp make up và loại bỏ bụi bẩn bám trên da. Ngoài ra, nước hoa hồng có còn công dụng kiềm dầu rất tốt giúp ngăn ngừa mẩn ngứa và mụn nhọt.

Cân bằng da

Da chúng ta vốn đã có tính acid tự nhiên nằm ở khoảng giữa 5 – 6 trên thang mức 14. Tuy nhiên, sự cân bằng này thường bị mất đi và không duy trì lâu dài, nhất là sau khi bạn rửa mặt với các loại xà phòng hoặc các loại sữa rửa mặt có tính kiềm.

Dùng nước hoa hồng ngay sau khi rửa mặt sẽ giúp trả lại sự cân bằng cho da - Ảnh minh họa: Internet

Khi mất đi độ cân bằng, da sẽ hoạt động nhiều hơn mức bình thường và tạo ra nhiều dầu hơn để đảm bảo sự cân bằng cho bề mặt da. Vì vậy, việc dùng nước hoa hồng ngay sau khi rửa mặt sẽ giúp trả lại sự cân bằng cho da, khi đó các tuyến dầu sẽ không hoạt động quá mức nữa.

Loại bỏ dấu hiệu lão hóa da

Nước hoa hồng có tác dụng làm giảm nếp nhăn trên da và các vết chân chim, cung cấp các dưỡng chất giúp da săn chắc hơn. Vì vậy, nước hoa hồng được ví như thần dược giúp trẻ hóa làn da rất hiệu quả.

Dưỡng tóc và dưỡng môi

Ngoài mang lại nhiều công dụng đối với làn da, nước hoa hồng còn có tác dụng trong việc dưỡng tóc và dưỡng môi. Đối với phái nữ có mái tóc khô và xơ rối… khi áp dụng công thức dưỡng từ nước hoa hồng bạn sẽ nhận thấy có sự cải thiện rõ rệt về độ mềm mượt và chắc khỏe của mái tóc.

Nước hoa hồng còn có tác dụng trong việc dưỡng tóc và dưỡng môi - Ảnh minh họa: Internet

Cách dưỡng tóc với nước hoa hồng rất đơn giản, bạn chỉ cần cho một ít nước hoa hồng vào chai dầu gội, lắc đều và bôi lên tóc ngay sau khi gội đầu.

Đối với môi khô, bạn chỉ cần chăm chỉ bôi hoặc xịt nước hoa hồng lên môi sẽ cảm nhận được đôi môi hồng hào và mềm mại rõ rệt hơn mỗi ngày.

Lưu ý khi sử dụng nước hoa hồng

Nước hoa hồng là nền tản giúp phát huy các công dụng của những loại mỹ phẩm bước tiếp theo, vì vậy bạn nên sử dụng đều đặn 2 lần/ngày

Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp.

Sau khi sử dụng nhớ đậy nắp bình cẩn thận và hãy chú ý đến hạn sử dụng.

Chọn loại bông tẩy trang phù hợp.

Chọn sản phẩm phù hợp với loại da của mình.

Nếu có thể thì bạn nên bỏ vào tủ mát 5 phút trước khi dùng.

Trên đây là một số công dụng mà nước hoa hồng mang lại cho làn da, hy vọng với những thông tin chia sẻ trên sẽ giúp bạn giải đáp được thắc mắc nước hoa hồng có công dụng gì. Nếu bạn là một tín đồ làm đẹp thực thụ, thì hãy bổ sung ngay cho mình một lọ nước hoa hồng để có thể sở hữu một làn da đẹp mịn màng.