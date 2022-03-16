Tổng hợp những thủ thuật tuyệt vời giúp bạn chăm sóc móng tay gãy giòn, thiếu sức sống từ các chuyên gia làm đẹp hàng đầu

Nếu móng tay khô, giòn, nứt, hoặc bong tróc là vấn đề bạn phải vật lộn, thì có những điều bạn có thể làm để giúp chúng trở lại khỏe mạnh. Theo các chuyên gia làm đẹp, những biện pháp khắc phục tại nhà bao gồm mặt nạ chăm sóc và một số điều chỉnh về dinh dưỡng có thể là tấm vé để bạn có được bộ móng đẹp hơn.

Thật khó để giữ cho mọi thứ trông hoàn hảo như được cắt tỉa cẩn thận khi móng tay của chúng ta đang bong tróc và khó mà đánh bóng những vết nứt ngay sau khi móng tay khô. Không chỉ vậy, khi móng tay giòn gãy, bạn cũng có thể bị đau.

Nước quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của bạn và nó cũng quan trọng đối với móng tay của bạn. Uống nước có thể giúp dưỡng ẩm cho móng tay bị khô và hư tổn, giống như đối với tóc và da. Giữ một chai nước trên tay có thể khuyến khích và nhắc nhở bạn uống nước và giúp bạn có được lượng nước được khuyến nghị hàng ngày.

2. Sử dụng một loại kem chăm sóc biểu bì da tay

Một loại kem làm dịu lớp biểu bì giúp nuôi dưỡng lớp biểu bì khô và móng dễ gãy, hư tổn với vitamin E. Xoa bóp kem vào và xung quanh móng tay của bạn hàng đêm trước khi đi ngủ.

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Tiến sĩ Elizabeth Tanzi, người sáng lập kiêm giám đốc trung tâm làm đẹp Capital Laser và Trợ lý Giáo sư lâm sàng, Khoa Da liễu tại Trung tâm Y tế Đại học George Washington khuyên rằng: "Lớp biểu bì có thể bị khô khi rửa tay và làm móng tay lặp đi lặp lại, vì vậy nếu chúng không được bảo vệ thêm bằng kem dưỡng có lớp biểu bì, chúng sẽ nứt và tách ra, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng móng".

3. Đừng lạm dụng móng tay của bạn

Móng tay của bạn không phải là dụng cụ để mở lon nước ngọt. Thay vào đó, hãy sử dụng dụng cụ mở nắp hoặc đồ vật khác thay vì móng tay của bạn để thực hiện những công việc hàng ngày này.

4. Mang găng tay khi làm việc nhà

Khi rửa bát, dọn dẹp và làm vườn, hãy đeo găng tay. Chất tẩy rửa sẽ có tác dụng mạnh lên móng tay của bạn, khiến móng tay bị khô, bong tróc. Khi làm vườn với đất cũng có thể gây hại cho móng tay của bạn.

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Như Tiến sĩ Tanzi đã chỉ ra, cách tốt nhất để chăm sóc da tay và móng tay là tránh để chúng bị khô. Cô nói: "Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng diệt khuẩn rất khó chịu. Tôi khuyên bạn nên rửa bằng chất tẩy rửa nhẹ nhàng, sẽ khử trùng cũng như các sản phẩm khắc nghiệt và dùng kem dưỡng ẩm tốt sau đó để khóa ẩm. Vào ban đêm, một loại kem dưỡng ẩm dày hơn trên tay với kem giàu lớp biểu bì sẽ giúp bàn tay, móng tay trông đẹp hơn".

5. Ăn thực phẩm giàu Biotin

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Đảm bảo chế độ ăn uống của bạn có các loại thực phẩm giàu biotin, chẳng hạn như gan, trứng nấu chín, ngũ cốc nguyên hạt, súp lơ và bơ cùng những loại lành mạnh khác. Ngoài các lợi ích sức khỏe khác, biotin có thể giúp móng tay chắc khỏe và dày hơn. Bạn cũng có thể bổ sung biotin, nếu cần thiết.

6. Ngâm móng tay trong dầu ô liu

Đối với móng tay mỏng, yếu, hãy ngâm chúng trong dầu ô liu nguyên chất 10-15 phút mỗi ngày trong một tháng, sau đó là hai lần một tuần. Phương pháp làm đẹp tại nhà không tốn kém này sẽ giúp củng cố móng tay bị hư tổn, yếu hoặc bong tróc.

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"Bôi dầu thực vật giúp giảm khô và nứt móng", Tiến sĩ Wenjay Sung, một bác sĩ ở Los Angeles xác nhận. "Không giống như kem, dầu có tác dụng thấm sâu vào lớp móng và giữ ẩm cho lớp móng có cấu trúc chắc hơn so với kem và gel".

7. Bỏ thuốc tẩy sơn móng tay

Không sử dụng nước tẩy sơn móng tay nhiều hơn một hoặc hai lần một tháng nếu có thể. Bạn cũng đừng bao giờ sử dụng chất tẩy sơn móng tay có chứa axeton, có thể làm khô và hỏng móng tay. Thay vào đó, hãy thử dùng khăn lau móng tay thay thế.

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Nếu móng tay của bạn đã có những tiến triển tốt hơn, hãy tạm dừng sơn móng tay có thể giúp hỗ trợ quá trình chữa lành. Tiến sĩ Sung khuyên: "Để sửa chữa những móng tay bị hư hỏng, ánh sáng mặt trời đôi khi là câu trả lời tốt nhất. Sử dụng sơn móng tay quá mức sẽ ngăn cản ánh sáng mặt trời quan trọng chiếu vào móng tay và có thể ngăn móng tay chữa lành hoàn toàn và tái tạo tế bào. Ánh nắng mặt trời rất quan trọng đối với làn da của chúng ta, cũng như đối với tóc và móng tay của chúng ta".

8. Tìm một phương pháp điều trị hữu hiệu

Một lớp sơn bóng trong suốt cũng có thể giúp bảo vệ móng tay. Để ngăn ngừa móng tay bị khô và hư tổn, bạn nên làm theo hai bước chăm sóc móng cơ bản.

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Hãy luôn bao phủ và bảo vệ chúng bằng lớp sơn móng yêu thích của bạn, ngay cả khi đó là một lớp sơn bóng trong, mỏng đơn giản. Thứ hai, chống thấm chúng bằng dầu chất lượng cao có chứa jojoba hoặc squalene, các thành phần cho phép dầu thấm qua lớp phủ và bề mặt móng để dầu có thể bôi trơn các tế bào móng riêng lẻ, cải thiện tính linh hoạt và làm cho móng ít bị thiệt hại do nước và các hóa chất khác.

9. Xoa bóp móng tay của bạn

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Việc xoa bóp móng tay của bạn sẽ kích thích lưu lượng máu đến khu vực này, giúp chúng mọc dài hơn và khỏe hơn. Dùng kem dưỡng ẩm và xoa bóp bàn tay, lớp biểu bì và móng tay. Quan trọng là bạn hãy tập thói quen thoa kem dưỡng da ngay sau khi rửa tay.

10. Uống Multivitamin (Vitamin tổng hợp) hàng ngày

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Vitamin là một trong những thành phần thiết yếu cho sức khỏe tổng thể của bạn và có thể giúp hỗ trợ móng tay của bạn. Vì vậy, cùng với một loại vitamin tổng hợp, bạn có thể cân nhắc một loại thực phẩm bổ sung giàu biotin.

Với các chất dinh dưỡng như vitamin C để sản xuất collagen và vitamin E cho sức khỏe tổng thể của làn da, nó sẽ giúp bạn có được bộ móng chắc khỏe như mong muốn.