Da khô, da dầu hay da hỗn hợp? Cách phân loại và chăm sóc từng loại da

Có bao nhiêu loại da và cách phân loại từng loại. Cùng tìm hiểu xem bạn thuộc loại da nào để có cách chăm sóc da cho phù hợp nhé!

Để chăm sóc da, chúng ta phải biết rằng không phải tất cả các loại da đều có phương pháp chăm sóc giống nhau. Mặc dù các phương pháp chăm sóc da rất phổ biến nhưng trên thị trường có nhiều loại sản phẩm khác nhau khiến chúng ta phân vân. Theo bác sĩ da liễu Roberto Oviedo, có các loại da phổ biến như da dầu, da hỗn hợp, da khô, da nhạy cảm hoặc rất hiếm là làn da không bị mất nước hoặc đổ nhiều dầu. Làm sao để nhận biết da dầu? Chuyên gia cho biết, nếu chúng ta rửa mặt vào buổi sáng, đợi khoảng 30 phút và quan sát thấy toàn bộ da trên mặt bắt đầu bóng dầu, thì không sai, chúng ta đang đối mặt với làn da dầu.

Làm sao để nhận biết da hỗn hợp? Ảnh minh họa Nếu vùng chữ T, tức là trán, mũi và cằm, bắt đầu xuất hiện dầu thừa nhưng thay vào đó làn da ở hai bên má có xu hướng khô, chúng ta đang sở hữu làn da hỗn hợp”. Làm sao để nhận biết da khô? Chuyên gia cho biết thêm, nếu toàn bộ khuôn mặt của chúng ta khô đi, mất độ bóng và bong tróc hoặc căng tức thì đó là làn da khô.

Làm sao để nhận biết da nhạy cảm? Nếu làn da của chúng ta có màu đỏ hơn bình thường và da đặc biệt đỏ khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong trường hợp không sử dụng bất kỳ loại mỹ phẩm da liễu hay đồ trang điểm nào thì chúng ta đang phải đối phó với làn da nhạy cảm. Làm thế nào để bảo vệ làn da? Ảnh minh họa Bác sĩ da liễu Roberto Oviedo nhấn mạnh tất cả các bước cần tuân thủ để bảo vệ làn da của chúng ta. Nên sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF 30 trở lên và cố gắng thoa lại sau mỗi ba đến bốn giờ.

Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày.

Vệ sinh sạch sẽ cũng là điều cơ bản trong quá trình chăm sóc da. Nên sử dụng các sản phẩm chăm sóc da nhẹ nhàng, không chứa chất tẩy rửa.

Các chất chống oxy hóa có trong trái cây và rau quả sẽ làm cho da của chúng ta có khả năng chống lại các tác nhân gây hại hàng ngày như bức xạ và ô nhiễm. Vì vậy chuyên gia khuyên rằng nên ăn nhiều trái cây và rau củ. Làm thế nào để bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời? Ảnh minh họa Không phơi nắng trực tiếp trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều

Sử dụng các phương tiện bảo vệ vật lý: ô, mũ rộng vành (chu vi tối thiểu 8 cm), quần áo phù hợp (càng dày càng tốt), kính râm...

Sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 trở lên. Tuy nhiên, chuyên gia cũng khuyến cáo không nên tránh ánh nắng cả ngày vì nó giúp hấp thụ vitamin D cho xương chắc khỏe.

Tìm hiểu chế độ ăn cho từng loại da Theo chuyên gia da liễu Mỹ, bạn có thể loại bỏ nếp nhăn, mụn, cải thiện da khô… mà không cần mỹ phẩm đắt tiền, thay vào đó là chế độ ăn uống phù hợp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/da-kho-da-dau-hay-da-hon-hop-cach-phan-loai-va-cham-soc-tung-loai-da-455858.html