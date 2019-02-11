Muốn khuôn mặt luôn mịn màng, không khuyết điểm, phụ nữ cần học cách xác định và chăm sóc cho từng loại da

Chăm sóc da 11/02/2019 10:47

Để sở hữu làn da hoàn hảo và tươi trẻ, trước tiên, bạn phải xác định được bản thân sở hữu đặc tính da nào.

Không có nhiều người hiểu rõ được tính chất da của bản thân, do đó, việc chăm sóc gặp phải nhiều khó khăn khiến hiệu quả đạt được không như mong muốn. 

Hiểu rõ làn da không chỉ mang đến kết quả cao mà còn bảo vệ da khỏi các vấn đề như viêm, kích ứng vì tiếp xúc với thành phần không phù hợp. Do đó, nếu đang có dự định áp dụng một phương pháp chăm sóc nào, đầu tiên hãy xác định đặc tính của làn da.

Dưới đây là một số mẹo từ Theklog giúp bạn xác định chính xác loại da của chính mình.

Bí quyết xác định loại da

Da dầu

Khi sở hữu làn da có đặc tính này, bạn sẽ cảm thấy quá trình sản xuất bã nhờn diễn ra suốt cả ngày lẫn đêm. Do đó, có thể dùng mắt thường để nhận biết làn da dầu nhờn. 

Nếu trang điểm hoặc sử dụng kem chống nắng, lượng dầu nhờn sẽ làm tan chảy chúng, điều này sẽ khiến lỗ chân lông to ra dần. Đây đều là những dấu hiệu rõ rệt của làn da dầu.

Trong trường hợp chỉ có vùng chữ T tiết nhiều bã nhờn, bạn có thể đang sở hữu làn da hỗn hợp thiên dầu. 

Muốn khuôn mặt luôn mịn màng, không khuyết điểm, phụ nữ cần học cách xác định và chăm sóc cho từng loại da - Ảnh 1
Da dầu sẽ hòa tan lượng kem chống nắng và mỹ phẩm trang điểm - Ảnh: Internet

"Chìa khóa" để chọn sản phẩm cho da dầu là các loại kem dưỡng dịu nhẹ, thẩm thấu nhanh vào da. Nhiều người sở hữu làn da này có thói quen bỏ qua kem dưỡng ẩm, tuy nhiên đây là điều vô cùng sai lầm. Vì khi bị mất nước, da sẽ bắt đầu sản xuất nhiều bã nhờn hơn bình thường để bù đắp. 

Ngoài ra, nhất định phải sử dụng kem chống nắng hàng ngày. 

Da khô

Để làn da luôn ngậm nước, mịn màng và dẻo dai, độ ẩm chính là yếu tố tiên quyết bạn cần duy trì. Tuy nhiên, đối với những người có làn da khô, việc giữ độ ẩm rất khó khăn.

Nếu đã sử dụng nhiều kem dưỡng, dung dịch cân bằng ẩm mà da vẫn có xu hướng bong tróc, khô nứt dù thời tiết ấm áp, mát mẻ, bạn đang sở hữu da khô.

Để chọn sản phẩm cho loại da này, bạn nên quan tâm vào yếu tố giữ nước. Một loại kem dưỡng ẩm giàu kem là chưa đủ, bạn nên dùng thêm hỗn hợp toner và tinh chất. 

Để chống lại tình trạng tróc vảy, hãy tẩy tế bào chết 2 lần mỗi tuần, đắp mặt nạ cấp ẩm trước khi đi ngủ, đặc biệt là vào những lúc thời tiết se lạnh, hanh khô.

Muốn khuôn mặt luôn mịn màng, không khuyết điểm, phụ nữ cần học cách xác định và chăm sóc cho từng loại da - Ảnh 2
Đối với làn da khô, bạn cần phải liên tục cung cấp độ ẩm - Ảnh: Internet

Da hỗn hợp

Da hỗn hợp vừa khô vừa tiết nhiều dầu nhờn, có nghĩa là loại da này sẽ có xu hướng khô vào những tháng lạnh và tiết nhiều dầu nhờn khi thời tiết nóng bức. Do đó, nếu sở hữu loại da này, bạn thực sự phải thấu hiểu sự thay đổi của chúng dựa theo thời tiết, nhiệt độ.

Để chọn lựa được những sản phẩm tốt nhất, bạn nên xác định xem da đang ở trong trạng thái nào. Nếu da đang bết dính, hãy bổ sung những loại toner kiểm soát bã nhờn. Ngược lại, hãy sử dụng kem dưỡng ẩm để phục hồi lại độ dẻo dai, mềm mịn khi làn da đang mất nước. 

Muốn khuôn mặt luôn mịn màng, không khuyết điểm, phụ nữ cần học cách xác định và chăm sóc cho từng loại da - Ảnh 3
Làn da hỗn hợp sẽ thay đổi dựa theo thời tiết, nhiệt độ bên ngoài - Ảnh: Internet

Da bình thường

Nếu nhận thấy hầu hết các sản phẩm làm đẹp đều hoạt động tốt, chỉ bị nhờn ở vùng T và khô vào những ngày thời tiết quá lạnh, bạn đang sở hữu làn da bình thường.

Dù loại da này có thể sử dụng hầu hết các sản phẩm nhưng để đảm bảo an toàn, hãy chọn các loại kem có đặc tính phù hợp với da nhạy cảm. Vì các sản phẩm này thực sự dịu nhẹ mà không gây ra bất cứ tổn hại nào cho hàng rào độ ẩm mỏng manh.

Muốn khuôn mặt luôn mịn màng, không khuyết điểm, phụ nữ cần học cách xác định và chăm sóc cho từng loại da - Ảnh 4
Da bình thường rất ít bị dị ứng với mỹ phẩm, kem dưỡng - Ảnh: Internet

Da nhạy cảm

Nếu dễ phản ứng với các phương pháp chăm sóc da mới, thời tiết thay đổi, ngủ mất thường, rối loạn nội tiết tố, hương nhân tạo và các thành phần khắc nghiệt khác, bạn đang sở hữu làn da nhạy cảm. 

Một số người có làn da vô cùng nhạy cảm sẽ gặp phải tình trạng nổi da gà, mẩn đỏ, châm chích và bỏng rát khi thử các sản phẩm làm đẹp mới.

Chính vì vậy, trước khi thoa bất cứ thứ gì lên khuôn mặt, người sở hữu làn da nhạy cảm nên thử trước trên các vùng da non khác trong vòng 24 giờ đồng hồ để đảm bảo an toàn tối đa.

Ngoài ra, hãy chọn lựa các loại kem có thành phần tự nhiên, dịu nhẹ, hạn chế chất tẩy, cồn và một số hoạt chất có tính lột da mạnh.

Muốn khuôn mặt luôn mịn màng, không khuyết điểm, phụ nữ cần học cách xác định và chăm sóc cho từng loại da - Ảnh 5
Bạn phải thật nhẹ nhàng để làn da nhạy cảm luôn khỏe đẹp - Ảnh: Internet

Chắc chắn một điều rằng khi đã hiểu rõ đặc tính làn da của chính mình, bạn sẽ đưa ra được kế hoạch chăm sóc đúng đắn và khoa học nhất. Điều này sẽ mang đến cho bạn làn da khỏe đẹp, hoàn hảo.

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