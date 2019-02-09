Muốn làn da trẻ đẹp mãi mà không lão hóa, đây là 3 bí quyết mà phụ nữ nên áp dụng ngay bây giờ

Trên thực tế, nếp nhăn là dấu hiệu của làn da đã lão hóa nặng. Khi chúng ta còn trẻ, làn da sẽ được cung cấp đầy đủ elastin và collagen, cũng như có khả năng giữ ẩm tuyệt vời. Nhưng khi thời gian trôi qua, làn da sẽ tích lũy nhiều hơn các vấn đề gây ra bởi tia UV, ô nhiễm, cũng như yếu tố bên trong như thay đổi nội tiết tố, căng thẳng.

Theo Theklog, tìm hiểu cách tốt nhất và thời gian phù hợp để chống lại các dấu hiệu lão hóa sẽ mang đến cho bạn hiệu quả cao vượt trội.

Giống như tất cả các khía cạnh khác của sức khỏe , việc ngăn ngừa tổn thương da sẽ dễ dàng hơn so với việc điều trị. Để làn da luôn căng mịn, trắng hồng và tươi trẻ, bạn cần phải áp dụng các bí quyết sau đây đúng thời điểm.

Tác hại từ tia UV là nguyên nhân lớn gây ra lão hóa da, vì vậy kem chống nắng là sản phẩm chống lão hóa tốt nhất bạn nên dùng mỗi ngày.

Khi chọn kem chống nắng, hãy tìm loại có chỉ số SPF cao hơn 30. Hãy nhớ rằng loại tốt nhất sẽ có kết cấu mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh chóng sau khi thoa lên da. Ngoài ra, bạn cũng có thể áp dụng kem chống nắng tích hợp kem nền trang điểm, chỉ cần có chỉ số SPF đúng chuẩn.

2. Ngăn ngừa trước khi dấu hiệu lão hóa xuất hiện

Đầu tiên, hãy tìm hiểu rõ về một loại kem chống lão hóa hoặc serum, tinh chất. Các sản phẩm này về cơ bản sẽ giúp bạn ức chế, đảo ngược và làm giảm các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, tăng sắc tố và da chảy xệ.

Ngoài ra, những sản phẩm này sẽ làm giảm lượng thiệt hại tích lũy qua nhiều năm, cũng như bắt đầu sửa chữa làn da một cách tự nhiên.

Ngăn ngừa với các dưỡng chất như vitamin A, C, chất chống oxy hóa sẽ giúp bạn sở hữu làn da tươi trẻ - Ảnh: Internet

Thời điểm thích hợp để bắt đầu sử dụng các sản phẩm ngăn ngừa lão hóa là ngay bây giờ. Càng áp dụng các phương pháp chăm sóc từ sớm, làn da của bạn sẽ càng tươi trẻ và khỏe đẹp.

Những loại dưỡng chất chống lão hóa hiệu quả nhất là vitamin A (retinol) và vitamin C. Ngoài làm giảm nếp nhăn, xóa mờ nám và làm săn chắc da của bạn là không đủ, những chất này còn có đặc tính dưỡng trắng và điều trị mụn trứng cá.

3. Thật nhẹ nhàng với làn da

Tránh xa các loại mỹ phẩm, nguyên liệu có tính tẩy tế chết, chất tẩy khắc nghiệt hoặc phương pháp điều trị gây tổn thương, lột da. Tốt nhất là tránh tất cả các chất tẩy rửa chứa quá nhiều kiềm, những công thức có nhiều cồn vì chúng sẽ làm làn da bong tróc, mất đi độ ẩm tự nhiên, thậm chí là gây kích ứng.

Làn da tươi trẻ sẽ giúp bạn trở nên trẻ trung, rạng ngời hơn - Ảnh: Internet

Chỉ cần áp dụng 3 phương pháp trên trong quá trình chăm sóc hàng ngày, bạn sẽ duy trì được làn da mịn màng, tươi trẻ, ngăn ngừa tối đa tình trạng lão hóa.