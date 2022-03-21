Tin được không? Bạn hoàn toàn có thể tự làm serum trị nếp nhăn tại nhà cực hiệu quả chỉ với phương pháp 'dễ như ăn cháo' này

Serum là loại dưỡng chất lỏng giúp thẩm thấu vào da nhanh hơn và tốt hơn. Những đặc tính của nó phổ biến đến mức chúng đang được bán khắp nơi trên thế giới, nhưng với giá khá cao. Tuy nhiên, chúng ta có thể tự tạo ra một loại serum tại nhà không có hóa chất, chất bảo quản hoặc chất làm mềm mà cũng sẽ hiệu quả không kém.
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Tạp chí Mundo Deportivo, trong chuyên mục sức khỏe và sắc đẹp đã chỉ ra rằng serum tự chế cung cấp dưỡng chất và dưỡng ẩm sâu trong các lớp bên trong của hạ bì hiệu quả, vì vậy cần thường xuyên sử dụng serum để giữ ẩm cho da.
Cách tự làm serum tại nhà
Loại serum này được khuyên dùng cho những người trên 40 tuổi, vì việc sử dụng dầu argan thường xuyên sẽ làm giảm nếp nhăn nhờ khả năng dưỡng ẩm của nó. Ngoài ra, nó giúp làm tăng độ đàn hồi của da:
Chuẩn bị
- Chuẩn bị một chai nhỏ giọt, đổ một thìa lớn dầu argan, 2 thìa cà phê nhỏ dầu vitamin E, 3 giọt tinh dầu chanh, lắc để trộn đều.
Cách dùng
- Sử dụng mỗi tối sau khi làm sạch và dưỡng da mặt bằng kem dưỡng ẩm hàng ngày.
- Dầu argan là thành phần sẽ mang lại hiệu quả nâng cơ tức thì và sử dụng thường xuyên nó sẽ giúp đều màu da, loại bỏ các vết nám do ánh nắng mặt trời và quá trình lão hóa da tự nhiên.
- Serum chống lão hóa tự chế có thời gian sử dụng từ 7 đến 10 ngày, tốt nhất nên để trong ngăn mát tủ lạnh.
Serum vitamin C
Vitamin C là dưỡng chất có trong nhiều loại kem và sữa dưỡng để chăm sóc da mặt, vì những đặc tính mà nó mang lại thực sự đáng kinh ngạc.
Nó là một chất chống oxy hóa tuyệt vời, vì vậy nó ngăn chặn quá trình oxy hóa tế bào và góp phần sản xuất collagen và elastin, ngăn ngừa và làm giảm nếp nhăn.
Ngoài ra, vitamin C giúp làm giảm đốm đen và mang lại cho làn da một vẻ ngoài tươi sáng.
Thành phần
- 1,5 g axit ascorbic (vitamin C). Có thể ở dạng bột mua trong các tiệm thuốc tây hoặc các cửa hàng bán thiết bị y tế.
- 10 ml nước hoặc nước cất
- 1 ml glycerin lỏng
Chuẩn bị
- Đổ nước vào lọ và thêm axit ascorbic hoặc vitamin C.
- Khuấy đều cho đến khi axit ascorbic hòa tan hoàn toàn.
- Thêm glycerin lỏng và tiếp tục khuấy cho đến khi nó hòa tan với các thành phần khác.
- Dùng phễu, đổ hỗn hợp vào một lọ thủy tinh tối màu nhằm giúp vitamin C có trong serum không bị oxi hóa.
- Nên bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để tranh bị hư hỏng.