Tiết lộ vị trí tuyệt hảo để xịt nước hoa, bước ra là thơm ngây ngất

Làm đẹp 06/01/2023 12:20

Nước hoa được dùng rất phổ biến hiện nay. Tuy nhiên để phát huy tối đa công dụng, chị em cần lưu ngay những vị trí lợi hại này để có được mùi hương lâu dài nhất có thể.

Tiết lộ vị trí tuyệt hảo để xịt nước hoa, bước ra là thơm ngây ngất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mùi mồ hôi vào mùa hè là điều bình thường. Trong tình huống như vậy, mọi người xức nước hoa trước khi ra khỏi nhà, nhưng họ vẫn không loại bỏ được mùi mồ hôi. Nguyên nhân cũng có thể là do sử dụng nước hoa sai cách.

Lợi ích của việc xức nước hoa chỉ khi nó được xức đúng cách. 

Thoa nước hoa lên vùng mồ hôi

Tiết lộ vị trí tuyệt hảo để xịt nước hoa, bước ra là thơm ngây ngất - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều mồ hôi trên một số bộ phận của cơ thể. Trong tình huống như vậy, sau một thời gian mùi sẽ bắt đầu xuất hiện, đó là lý do tại sao nước hoa nên được thoa lên phần cơ thể đổ nhiều mồ hôi. Theo các chuyên gia, nên xức nước hoa ở cổ tay, cổ, khuỷu tay, quần áo và sau tai sẽ phù hợp hơn.

Tránh xịt nước hoa lên da khô

Thoa nước hoa lên da khô khiến da khô hơn và còn có nguy cơ bị ngứa. Vì những lý do này, nên tránh dùng nước hoa trên da khô. Bạn không nên sử dụng nước hoa có chứa cồn ngay cả khi bạn có làn da khô.

Tiết lộ vị trí tuyệt hảo để xịt nước hoa, bước ra là thơm ngây ngất - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cố gắng dưỡng ẩm cho da thật tốt trước khi xức nước hoa. Do đó, tác dụng của hương thơm của nước hoa kéo dài trong một thời gian dài.

Xịt nước hoa lên quần áo

Tiết lộ vị trí tuyệt hảo để xịt nước hoa, bước ra là thơm ngây ngất - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cách tốt nhất để tránh mùi mồ hôi là xịt nước hoa lên quần áo. Bằng cách này, ngay cả sau khi đổ mồ hôi, mùi thơm vẫn tỏa ra từ quần áo.

Theo Indiaherald

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