Thoát khỏi sự đeo bám của những vết rạn da xấu xí cùng những "chiến thần" làm đẹp siêu ưu ái với túi tiền của bạn

Một số phương pháp điều trị tại nhà được hỗ trợ bởi các nghiên cứu khoa học, trong khi những phương pháp khác hoàn toàn là giai thoại. Vì vậy, tốt nhất bạn nên thận trọng khi sử dụng chúng và hỏi ý kiến ​​bác sĩ.

Các biện pháp khắc phục tại nhà không thể điều trị hoàn toàn các vết rạn da nhưng chúng có thể giúp làm giảm sự xuất hiện của vết rạn thông qua việc dưỡng ẩm và chữa lành.

Lưu ý: Luôn thực hiện kiểm tra thử trước khi sử dụng bất kỳ liệu pháp bôi ngoài da nào để xác định bất kỳ trường hợp dị ứng nào nhé.

Bơ ca cao rất được ưa chuộng như một chất chống rạn da. Nó giúp cải thiện sự xuất hiện của các vết sẹo, thúc đẩy lưu thông máu, nuôi dưỡng làn da và cũng có đặc tính chống lão hóa.

Bơ dưỡng thể không gì khác ngoài một loại kem dưỡng ẩm bao gồm bơ ca cao, bơ hạt mỡ và các loại dầu.

Cách sử dụng:

Nhẹ nhàng xoa bóp bơ ca cao trên vùng da bị ảnh hưởng hai lần một ngày.

Lưu ý: Trong khi bơ ca cao thường được sử dụng để chữa lành vết rạn da, một số nghiên cứu bác bỏ những tuyên bố này.

Tuy nhiên vẫn có bằng chứng giai thoại đáng kể và một số thử nghiệm lâm sàng cho thấy hiệu quả của bơ ca cao trong việc làm sáng các vết rạn da và nuôi dưỡng làn da.

2. Nha đam thúc đẩy quá trình chữa lành da

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Nha đam được sử dụng phổ biến trong nhiều loại mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da. Nó có các ứng dụng da liễu khác nhau, bao gồm dưỡng ẩm, chữa lành da và giảm vết rạn da.

Cách sử dụng:

Cắt một lá nha đam và lấy phần thịt trong. Xoa gel lô hội tươi lên da hoặc dùng làm mặt nạ. Để nó trong 30 phút. Rửa bằng nước ấm và lau khô da.

3. Dầu vitamin E tăng cường sản xuất collagen

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Rạn da nói chung là kết quả của việc chữa lành các mô liên kết bị tổn thương. Vitamin E tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất collagen và do đó thúc đẩy quá trình sửa chữa da.

Cách sử dụng:

Xoa bóp da của bạn với các loại dầu giàu vitamin E, chẳng hạn như dầu hạnh nhân, hướng dương, đậu phộng và ô liu. Bạn cũng có thể tiêu thụ thực phẩm có chứa vitamin E.

4. Dầu dừa dưỡng ẩm cho da

Dầu dừa là một chất dưỡng ẩm tuyệt vời cũng hỗ trợ chữa lành da, do đó giúp giảm vết rạn da.

Cách sử dụng:

Xoa bóp dầu dừa trên các khu vực bị ảnh hưởng hàng ngày.

5. Chà nhẹ nhàng đường lên vết rạn có thể hữu ích

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Đường là một chất tẩy tế bào chết và nuôi dưỡng tự nhiên có thể được sử dụng để tẩy tế bào chết nhẹ nhàng tại nhà. Bạn cũng có thể dùng cà phê chà để làm mờ vết rạn da.

Cách sử dụng:

Trộn đường với dầu hạnh nhân và nước cốt chanh để tạo thành hỗn hợp tẩy tế bào chết và sử dụng nó như một chất tẩy tế bào chết. Ngoài ra, bạn có thể làm hỗn hợp tẩy tế bào chết bằng cà phê bằng cách trộn nửa cốc cà phê xay với dầu dừa và chà lên vùng bị ảnh hưởng với hỗn hợp này.

Các cách để quản lý các dấu hiệu rạn da ngứa

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Rạn da phổ biến hơn ở da khô, đặc trưng là ngứa. Khi sợi da bị đứt, các dây thần kinh trong khu vực này sẽ kích hoạt phản ứng ngứa, làm trầm trọng thêm tình trạng khó chịu trên da. Tình trạng ngứa ngáy liên quan đến vết rạn da cũng có thể do quá trình hồi phục của da bị tổn thương.

Dưới đây là một số cách để kiểm soát cơn ngứa:

Không muốn gãi ngứa để tránh da bị tổn thương thêm.

Bôi kem dưỡng ẩm chất lượng tốt lên vùng da bị ảnh hưởng để kiểm soát tình trạng ngứa ngáy.

Uống nhiều nước để cung cấp nước cho da từ bên trong.

Cân nhắc sử dụng một số nguyên liệu tại nhà để làm dịu cơn ngứa, chẳng hạn như dầu dừa, dầu vitamin E và bơ ca cao.

Tắm trong nước ở nhiệt độ phòng. Tắm nước nóng hoặc tắm lâu có thể làm khô da và làm tình trạng ngứa trầm trọng hơn.

Mẹo ngăn ngừa vết rạn da

Không có cách nào chắc chắn để ngăn ngừa rạn da xuất hiện.

Các chất bổ sung đường uống có chứa một loại thảo mộc được gọi là Centella hoặc axit hyaluronic có thể có hiệu quả trong việc ngăn ngừa vết rạn da. Tuy nhiên, tuyên bố này phải được chứng minh bằng các nghiên cứu quy mô lớn hơn nữa.

Dưới đây là một số điều bạn có thể làm để ngăn ngừa rạn da.

1. Giữ đủ nước

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Uống nhiều nước trong ngày để giữ cho cơ thể đủ nước.

Da được dưỡng ẩm tốt có khả năng trở nên dẻo dai và đàn hồi, giúp da ít bị rách khi bị kéo ra do tăng cân nhanh. Bạn nên uống ít nhất 8–10 cốc nước mỗi ngày.

2. Duy trì cân nặng hợp lý

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Giảm hoặc tăng cân đột ngột, bao gồm cả cơ bắp tích tụ, có thể gây ra sự hình thành các vết rạn da. Vì vậy, nếu bạn muốn giữ cho làn da của mình không bị rạn da, hãy cố gắng hình thành cơ bắp đột ngột và thiết kế thói quen tập thể dục cho phù hợp.

3. Tránh rám nắng và ánh nắng trực tiếp

Ánh nắng mặt trời có chứa tia UV có thể làm hỏng các sợi collagen trong da của bạn. Để ngăn ngừa tổn thương da do tia UV gây ra, hãy thoa kem chống nắng chất lượng cao lên vùng da hở của bạn bất cứ khi nào bạn bước ra ngoài.

Cũng có thể hữu ích khi mặc quần áo chống nắng để che da trần. Tránh tắm nắng nếu bạn dễ bị rạn da.

4. Thực hiện một chế độ ăn uống bổ dưỡng

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Sử dụng một chế độ ăn uống cân bằng bao gồm vitamin C và E, kẽm và protein có thể giúp duy trì sức khỏe và tính toàn vẹn của làn da. Bạn nên tăng cường ăn ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt, các sản phẩm từ sữa, quả mọng, thịt gà, trứng, cá và đậu.

Rạn da là những vệt hẹp, không đều màu xuất hiện trên da khi da giãn ra hoặc co lại quá nhanh. Mặc dù thường liên quan đến việc mang thai, nhưng những dải rạn da cũng có thể hình thành do sự phát triển thường xuyên của các cơ. Điều này đặc biệt đúng với những vận động viên thể hình, những người phát triển những vết này ở những vùng mà họ hình thành cơ bắp.

Theo Emedihealth