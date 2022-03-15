Thoát khỏi những vết sẹo 'xấu xị' ngự trị trên da bằng phương thức từ tự nhiên này đảm bảo bạn sẽ sớm ngày hồi phục

Lưu ý rằng có thể bạn cần thực hiện hàng ngày và nhất quán là để có kết quả đáng chú ý theo thời gian.

Nếu bạn bị sẹo do vết cắt và vết xước, chấn thương, mụn trứng cá hoặc phẫu thuật, rất có thể không ai khác nhận ra, nhưng chúng có thể gây khó chịu và khiến bạn cảm thấy mất tự tin. Mặc dù không thể tránh khỏi sẹo nhưng có rất nhiều biện pháp tự nhiên mà bạn có thể sử dụng để giảm thiểu sự xuất hiện của chúng.

Dưa chuột cũng có chất làm sáng da sẽ giúp làm giảm mẩn đỏ còn sót lại.

Dưa chuột mang lại một số tác dụng chống viêm từ các chất phytochemical tự nhiên được gọi là cucurbitacins và tác dụng chống oxy hóa của flavonoid. Đặc biệt hữu ích đối với sẹo mụn, mặt nạ dưa chuột hoặc kem dưỡng da dưa chuột có thể giảm thiểu tình trạng viêm và sự xuất hiện của sẹo trên mặt hoặc cơ thể.

Hãy thử kết hợp sieu dễ làm này tại nhà:

1 quả dưa chuột gọt vỏ

1 thìa sữa chua Hy Lạp hữu cơ

Xay nhuyễn dưa chuột rồi trộn với sữa chua. Thoa lên mặt hoặc các khu vực bị ảnh hưởng khác và để trong 10 phút trước khi rửa sạch.

2. Dầu trầm hương

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Tinh dầu này có đặc tính chống viêm nổi tiếng và giúp điều trị da khô. Nó đã được sử dụng để đảo ngược các dấu hiệu lão hóa, và giảm sự xuất hiện của các vết rạn da và sẹo.

3. Dầu hạt tầm xuân

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Trộn dầu nhũ hương với một loại dầu trị sẹo khác như dầu hạt tầm xuân để tạo thành một loại dầu dưỡng mặt chống lão hóa cũng có tác dụng đối với các vết sẹo. Dầu hạt tầm xuân có nhiều chất chống oxy hóa và axit béo thiết yếu giúp chữa lành làn da bị tổn thương và mất nước. Nó là một loại dầu "khô", thấm vào da dễ dàng và không để lại dư lượng nhờn, vì vậy bạn có thể sử dụng nó ở bất cứ đâu trên cơ thể.

4. Giấm táo

Pha loãng giấm táo với 1 đến 4 phần nước (tùy thuộc vào mức độ nhạy cảm của da bạn) và chấm hoặc vuốt lên da bằng bông gòn để giúp làm mờ sẹo và các đốm cháy nắng.

5. Nha đam

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Nha đam có tác dụng kỳ diệu đối với vết sẹo ở mắt cá chân, bạn vẫn có thể thấy một số vết đổi màu, nhưng nó gần như không nổi lên như trước nếu thường xuyên sử dụng nha đam bôi trị vết sẹo. Trong số nhiều lợi ích khác nữa thì lô hội còn làm giảm viêm, sưng và tấy đỏ.

6. Nước chanh

Một phương pháp điều trị tuyệt vời khác cho sẹo mụn, nước chanh được biết đến với tác dụng tẩy trắng, nó giúp làm mờ bất kỳ sự đổi màu sẫm màu nào trên da. Kết hợp nó với khả năng chống viêm của lô hội trong một loại mặt lô hội chanh để tăng hiệu quả.

7. Kem hoặc huyết thanh Vitamin K

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Rau xanh là nguồn cung cấp vitamin K tự nhiên tốt nhất, giúp đông máu. Về da, bôi vitamin K tại chỗ sẹo có thể giúp giảm vết thâm, sẹo và vết rạn da.

Bạn cũng có thể ăn cải xoăn và rau xanh để thúc đẩy quá trình chữa bệnh từ bên trong.

8. Baking Soda

Các chuyên gia làm đẹp khuyên dùng baking soda để làm đổi màu da và sẹo mụn. Nó cũng là một chất tẩy tế bào chết nhẹ nhàng. Baking soda được cho là hoạt động giống như một nam châm, kéo mọi cơn ngứa ngáy ra khỏi da.

Trộn một ít nước với muối nở để tạo thành hỗn hợp sền sệt và thoa lên da ướt, sau đó để yên trong 10 đến 15 phút. (Giữ một miếng gạc ấm trên đó để có kết quả tốt hơn). Ngoài giảm vết sẹo, nó còn giúp làn da của bạn mềm mại sau đó.

9. Dầu ô liu nguyên chất

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Dầu ô liu giúp loại bỏ các tế bào da chết và làm sáng và mềm các vết sẹo. Nó không đắt và hầu như sẵn có trong căn bếp nhà bạn. Bạn thậm chí có thể để một ít dầu ô liu trên vùng da bị mụn qua đêm để dưỡng ẩm thêm.

10. Bơ ca cao

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Ngoài tác dụng tốt đối với các vết rạn da, bơ ca cao (hãy chọn loại hữu cơ, thô nếu có thể) là một chất béo cô đặc cao thâm nhập sâu vào da để chữa lành, làm mịn và mềm. Đây là một phương pháp khắc phục tuyệt vời nếu bạn có vết sẹo lớn hơn vì bạn có thể che phủ nhiều diện tích hơn dễ dàng với một lọ dầu phổ biến này.

Bơ ca cao còn có mùi như bạn đang đi nghỉ và tận hưởng không gian dịu dàng rất tốt cho cơ thể.

11. Dầu hoa oải hương

Dầu hoa oải hương đã được chứng minh là có khả năng cải thiện quá trình tổng hợp collagen, là thành phần chính xây dựng nên làn da khỏe mạnh. Ngoài việc giúp điều trị bỏng, chàm và mụn trứng cá, đặc tính chữa lành và làm dịu của hoa oải hương cũng có thể giúp làm giảm mô sẹo.

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Hoa oải hương dịu nhẹ đến mức bạn có thể nhỏ vài giọt lên vùng bị ảnh hưởng hàng ngày (hãy thử một miếng nhỏ vào bên trong khuỷu tay nếu bạn chưa từng sử dụng nó trước đây).

Ngoài ra, hoa oải hương rất tốt cho chứng lo âu và mất ngủ mà bạn có thể tận dụng để điều trị sức khỏe.

12. Giữ độ ẩm tối đa cho da

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Điều quan trọng là phải giữ ẩm và bảo vệ da. Chất làm mềm tự nhiên có đặc tính bôi trơn siêu nhẹ nhàng cho da và giúp giảm thiểu sự xuất hiện của sẹo. Hãy thử kết hợp các loại dầu khác nhau để có được mùi hương và độ mềm mịn hoàn hảo để đưa chất chống oxy hóa và chất làm mềm đến bất kỳ điểm nào gây phiền hà cho làn da của bạn.

Ví dụ: bạn có thể làm kem dưỡng da trị sẹo tự nhiên có chứa dầu dừa, nhũ hương, lô hội, dầu mầm lúa mì và dầu tầm xuân như một loại nguyên liệu trị sẹo hiệu quả.

Một khi bạn cảm thấy tự tin tạo ra các sản phẩm lành mạnh của riêng mình tại nhà, bạn thậm chí có thể không muốn quay lại hiệu thuốc để mua những loại kem dưỡng ẩm chứa đầy hóa chất đó nữa!

Theo Hello Glow