Đường không chỉ là một gia vị quen thuộc trong gian bếp mà nó còn được biết đến với rất nhiều công dụng làm đẹp , đặc biệt là tẩy da chết. Trong bài viết hôm nay hãy cùng tìm hiểu cách tẩy da chết bằng đường và những nguyên liệu kết hợp cùng với đường.

Tẩy da chết bằng đường cho da mặt có tốt không?

Đường có rất nhiều loại với những công dụng và cách sử dụng khác nhau:

Đường nâu có hạt nhỏ và mịn, đặc biệt thích hợp cho tẩy tế bào chết trên mặt.

Đường nâu - Ảnh minh họa: Internet

Đường thô có kích cỡ to hơn, dùng cho tẩy tế bào chết toàn thân, đặc biệt đối với những vị trí da bị chai như gót chân.

Đường thô - Ảnh minh họa: Internet

Đường trắng là loại lai giữa hai loại trên, hạt của đường trắng nhỏ nhưng không được mịn như hạt đường nâu.

Đường có khả năng hòa tan nhanh trong nước ấm đồng thời hạn chế việc xước da hơn so với việc tẩy tế bào chết bằng muối. Khi bạn tẩy tế bào chết bằng đường da sẽ ít khô hơn. Hơn thế nữa, trong đường có chứa axit glycolic có tác dụng giúp da mặt chống lại những chất độc hại nên dù là làn da nào thì tẩy tế bào chết bằng đường cũng là sự lựa chọn phù hợp.