Tẩy da chết bằng đường có hiệu quả không? Những nguyên liệu nào có thể kết hợp với đường để tẩy da chết?
- Hướng dẫn cách tẩy tế bào chết cho da nhạy cảm
- Những cách tẩy tế bào chết cho da mặt bằng mật ong tại nhà
Nội dung bài viết
- Tẩy da chết bằng đường cho da mặt có tốt không?
- Tẩy da chết bằng đường nâu
- Tẩy da chết bằng đường và chanh
- Tẩy tế bào chết bằng đường và mật ong
Đường không chỉ là một gia vị quen thuộc trong gian bếp mà nó còn được biết đến với rất nhiều công dụng làm đẹp, đặc biệt là tẩy da chết. Trong bài viết hôm nay hãy cùng tìm hiểu cách tẩy da chết bằng đường và những nguyên liệu kết hợp cùng với đường.
Tẩy da chết bằng đường cho da mặt có tốt không?
Đường có rất nhiều loại với những công dụng và cách sử dụng khác nhau:
- Đường nâu có hạt nhỏ và mịn, đặc biệt thích hợp cho tẩy tế bào chết trên mặt.
- Đường thô có kích cỡ to hơn, dùng cho tẩy tế bào chết toàn thân, đặc biệt đối với những vị trí da bị chai như gót chân.
- Đường trắng là loại lai giữa hai loại trên, hạt của đường trắng nhỏ nhưng không được mịn như hạt đường nâu.
Đường có khả năng hòa tan nhanh trong nước ấm đồng thời hạn chế việc xước da hơn so với việc tẩy tế bào chết bằng muối. Khi bạn tẩy tế bào chết bằng đường da sẽ ít khô hơn. Hơn thế nữa, trong đường có chứa axit glycolic có tác dụng giúp da mặt chống lại những chất độc hại nên dù là làn da nào thì tẩy tế bào chết bằng đường cũng là sự lựa chọn phù hợp.
Tẩy da chết bằng đường nâu
Tẩy tế bào chết bằng đường và dầu dừa
Nguyên liệu cần chuẩn bị:
- Đường nâu: 1 thìa
- Dầu dừa: 1 thìa
Cách thực hiện:
- Đầu tiên bạn trộn hai nguyên liệu đã chuẩn bị thành hỗn hợp đặc sệt.
- Sau đó bạn rửa sạch mặt, lau khô và đắp hỗn hợp lên vùng da mặt, xoa đều.
- Bạn rửa sạch lại mặt với nước ấm để làm sạch lớp dầu dừa sau đó rửa lại với nước lạnh để thu nhỏ lỗ chân lông.
- Bạn thực hiện từ 2 đến 3 lần vào buổi tối.
Tẩy da chết bằng đường nâu và sữa tắm
Nguyên liệu:
- Đường nâu: 3 thìa
- Sữa tắm: 4 đến 5 giọt
Cách thực hiện:
- Đầu tiên bạn trộn đều hai nguyên liệu đã có thành hỗn hợp đặc sệt.
- Sau khi rửa sạch mặt bạn thoa hỗn hợp đã có lên trên mặt kết hợp với massage trong thời gian 10 phút.
- Cuối cùng bạn rửa sạch lại mặt với nước lạnh.
Tẩy da chết bằng đường và cà chua
Nguyên liệu cần chuẩn bị:
- Đường nâu: 4 thìa
- Cà chua: 1 quả
- Sữa chua không đường: 2 thìa
Cách thực hiện:
- Đầu tiên bạn rửa sạch cà chua sau đó cho vào máy xay xay nhuyễn.
- Sau đó bạn đổ đường và sữa chua vào cà chua đã xay trộn đều để tạo thành hỗn hợp dạng sệt.
- Sau khi rửa sạch mặt bạn thoa hỗn hợp lên mặt và giữ nguyên trong thời gian 10 phút.
- Cuối cùng bạn rửa sạch lại với nước.
- Bạn thực hiện theo cách này từ 1 đến 2 lần mỗi tuần để thấy hiệu quả.
Tẩy da chết bằng đường và chanh
Nguyên liệu cần chuẩn bị:
- Đường trắng: 3 thìa
- Chanh tươi: nửa quả
Cách thực hiện:
- Đầu tiên bạn vắt chanh lấy nước cốt, sau đó trộn đường với nước cốt chanh.
- Sau khi rửa sạch mặt, bạn thoa hỗn hợp đã có lên trên da kết hợp với massage thật nhẹ nhàng trong thời gian 10 phút để loại bỏ được bụi bẩn bã nhờn từ sâu bên trong lỗ chân lông.
- Bước cuối cùng bạn rửa sạch mặt với nước lạnh.
- Sau bước này bạn có thể dùng thêm kem dưỡng ẩm để chăm sóc và cung cấp độ ẩm cho da.
Tẩy tế bào chết bằng đường và mật ong
Nguyên liệu cần chuẩn bị:
- Mật ong nguyên chất: 1 thìa
- Đường trắng: 1 thìa
Cách thực hiện:
- Đầu tiên bạn cho đường và mật ong vào cùng một chiếc bát sau đó trộn đều để thu được hỗn hợp dạng đặc sệt.
- Bạn rửa sạch mặt bằng nước ấm để lỗ chân lông giãn ra tạo hiệu quả tốt cho việc tẩy da chết sau đó.
- Sau khi đã lau khô mặt với khăn bông mềm bạn thoa hỗn hợp đã có lên mặt, kết hợp với massage nhẹ nhàng để dưỡng chất thấm sâu vào bên trong lỗ chân lông, loại bỏ bụi bẩn và bã nhờn sâu trong da.
- Trong quá trình này bạn chú ý không nên chà xát mạnh tay vì như vậy sẽ khiến da mặt bị tổn thương đồng thời da bị chảy xệ.
- Sau khi massage với thời gian 3 phút bạn có để yên mặt nạ trên da mặt thêm từ 10 đến 15 phút rồi rửa sạch lại mặt với nước mát để lỗ chân lông se nhỏ lại.
- Bạn thực hiện theo cách trên từ 2 đến 3 lần trong tuần, sau khi tẩy da chết bạn lưu ý nên sử dụng kem chống nắng để bảo vệ da trước tác hại của ánh nắng mặt trời.
Sau bài viết trên chắc chắn bạn đã có câu trả lời cho câu hỏi tẩy da chết bằng đường có hiệu quả không. Bạn nên kết hợp giữa ba bước là rửa mặt, tẩy da chết và dưỡng da để làn da của mình luôn thật khỏe mạnh và trắng xinh.