Tắm trắng bằng B1 và vitamin E, da trắng sáng bật tông không ngờ

Làm đẹp 10/08/2017 16:24

Tắm trắng bằng B1 và vitamin E sẽ mang đến cho bạn một làn da trắng sáng bất ngờ chỉ sau một thời gian ngắn, da hết sức khỏe mạnh, mịn màng, không hề bị mài mòn da, trên cả tuyệt vời cho các bạn áp dụng dễ dàng tại nhà nhé.

Công dụng làm đẹp của vitamin E và vitamin B1

Tác dụng làm đẹp, tắm trắng bằng vitamin B1 và vitamin E hẳn là nhiều bạn đã biết. Vitamin B1 liên quan nhiều đến quá trình hình thành sợi thần kinh cho da, giúp da thoát khỏi tình trạng bị nhạy cảm quá mức, loại bỏ các sắc tố làm đen da, mờ hết các vết thâm, nám do sẹo, mụn để lại, giúp da trắng hồng hào, mịn màng. Kết hợp với vitamin E giúp làn da được dưỡng ẩm, cải thiện tình trạng lão hóa, tăng hiệu quả giảm thâm, nám da, giảm mụn. Khi hai vitamin này kết hợp với nhau chúng ta có được một công thức làm đẹp, giúp làm trắng da mang đến làn da mà nhiều chị em mong ước.

Tắm trắng bằng vitamin B1 và vitamin E hiệu quả không ngờ
 Tắm trắng bằng vitamin B1 và vitamin E hiệu quả không ngờ. Ảnh: Internet

Và từ lâu công thức tắm trắng da bằng B1 và vitamin E kết hợp mật ong, sữa chua, dầu dừa đã là công thức dưỡng da khỏe khoắn, trắng đẹp tự nhiên, thách thức mọi loại kem dưỡng da làm trắng đắt tiền khác. Với sự kết hợp thêm của mật ong có tác dụng dưỡng ẩm, diệt khuẩn, tẩy đi lớp tế bào chết, giúp dưỡng ẩm da, hạn chế quá trình lão hóa da; sữa chua làm mềm, dưỡng trắng da hiệu quả; cùng với dầu dữa dưỡng ẩm, làm mờ vết thâm trên da, nhiều dưỡng chất làm căng da, cải thiện các liên kết yếu dưới da, giúp da thêm săn chắc, dưỡng da trắng sáng, mịn màng. Vì thế, nếu muốn trắng da nhanh và an toàn, các bạn đừng ngần ngại mà hãy áp dụng cách này nhé, hiệu quả bất ngờ bật tông luôn mà da lại vô cùng tuyệt vời mà không một loại mỹ phẩm, kem dưỡng nào có thể mang lại như vậy được.

Tắm trắng bằng B1 và vitamin E, da trắng sáng bật tông không ngờ 

Có thể thấy tắm trằng bằng B1 và vitamin E cùng với mật ong, sữa chua không đường, dầu dừa đều là các nguyên liệu dễ chuẩn bị cùng cách thực hiện tắm trắng vô cùng đơn giản, các bạn có thể thực hiện tại nhà dễ dàng. 

Nguyên liệu chuẩn bị tắm trắng:

  • Vitamin B1: 10-20 viên
  • Vitamin E: 5 viên nang
  • Sữa chua không đường: 1 hộp
  • Mật ong: 3 thìa
  • Dầu dừa: 1 thìa
  • Nước ấm: 500 ml

Tắm trắng bằng vitamin B1 và vitamin E kết hợp với sữa chua, mật ong, dầu dừa dưỡng trắng da căng mịn
 Tắm trắng bằng vitamin B1 và vitamin E kết hợp với sữa chua, mật ong, dầu dừa dưỡng trắng da căng mịn. Ảnh: Internet

Cách thực hiện tắm trắng bằng vitamin B1 và vitamin E:

  • Cho B1 vào bát nước ấm, để tan hết, khuấy đều rồi cắt viên nang cho vitamin vào trong bát, trộn đều lên. Sau đó cho sữa chua không đường, mật ong, dầu dừa tất vào trong bát, trộn đều để được một hỗn hợp đồng nhất.
  • Sau khi tắm xong, đã tẩy da chết và tẩy sạch toàn thân, da sạch sẽ không còn bị bí bụi bẩn thì xoa đều hỗn hợp trên toàn thân, khu vực nào da sần sùi, nhiều vết thâm, nám thì sẽ chú ý xoa nhiều hơn, vừa xoa kết hợp mát xa nhẹ nhàng khắp cơ thể từ 15-20 phút, rồi tắm sạch với nước, tắm xong có bôi kem dưỡng ẩm cho da.
  • Tuần thực hiện 2-3 lần để có thể thấy được kết quả rõ rệt.

Chú ý khi thực hiện tắm trằng bằng B1 và vitamin E 

  • Khi vừa tắm xong, các bạn không nên ra ngoài tiếp xúc với nắng mặt trời, sẽ không tốt cho da lúc này, trừ phi có việc bắt buộc phải đi thì phải bôi kem chống nắng đầy đủ ít nhất 30 phút trước khi ra ngoài trời nắng.
  • Tắm xong các bạn nên bôi kem dưỡng ẩm toàn thân, vì dù hỗn hợp có tác dụng dưỡng ẩm nhưng sau khi tắm xong thì da vẫn bị mất nước, cần giữ nước và bù nước cho cơ thể thông qua kem dưỡng ẩm.
  • Nếu được, khi tắm và tẩy da chết trước khi bôi hỗn hợp tắm trắng bằng b1 và vitamin E, các bạn nên tắm bằng nước ấm để lỗ chân lông được nở to, thấm hút dưỡng chất được nhanh và sâu hơn. 
  • Trong thời gian thực hiện, các bạn nên uống nhiều nước cũng như ăn nhiều trái cây để thêm hiệu quả làm đẹp da
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