Tác dụng làm đẹp, tắm trắng bằng vitamin B1 và vitamin E hẳn là nhiều bạn đã biết. Vitamin B1 liên quan nhiều đến quá trình hình thành sợi thần kinh cho da, giúp da thoát khỏi tình trạng bị nhạy cảm quá mức, loại bỏ các sắc tố làm đen da, mờ hết các vết thâm, nám do sẹo, mụn để lại, giúp da trắng hồng hào, mịn màng. Kết hợp với vitamin E giúp làn da được dưỡng ẩm, cải thiện tình trạng lão hóa, tăng hiệu quả giảm thâm, nám da, giảm mụn. Khi hai vitamin này kết hợp với nhau chúng ta có được một công thức làm đẹp, giúp làm trắng da mang đến làn da mà nhiều chị em mong ước.

Và từ lâu công thức tắm trắng da bằng B1 và vitamin E kết hợp mật ong, sữa chua, dầu dừa đã là công thức dưỡng da khỏe khoắn, trắng đẹp tự nhiên, thách thức mọi loại kem dưỡng da làm trắng đắt tiền khác. Với sự kết hợp thêm của mật ong có tác dụng dưỡng ẩm, diệt khuẩn, tẩy đi lớp tế bào chết, giúp dưỡng ẩm da, hạn chế quá trình lão hóa da; sữa chua làm mềm, dưỡng trắng da hiệu quả; cùng với dầu dữa dưỡng ẩm, làm mờ vết thâm trên da, nhiều dưỡng chất làm căng da, cải thiện các liên kết yếu dưới da, giúp da thêm săn chắc, dưỡng da trắng sáng, mịn màng. Vì thế, nếu muốn trắng da nhanh và an toàn, các bạn đừng ngần ngại mà hãy áp dụng cách này nhé, hiệu quả bất ngờ bật tông luôn mà da lại vô cùng tuyệt vời mà không một loại mỹ phẩm, kem dưỡng nào có thể mang lại như vậy được.

Tắm trắng bằng B1 và vitamin E, da trắng sáng bật tông không ngờ

Có thể thấy tắm trằng bằng B1 và vitamin E cùng với mật ong, sữa chua không đường, dầu dừa đều là các nguyên liệu dễ chuẩn bị cùng cách thực hiện tắm trắng vô cùng đơn giản, các bạn có thể thực hiện tại nhà dễ dàng.