Tạm biệt nổi ám ảnh mang tên 'nổi da gà' trong mùa lạnh này với thủ thuật siêu đơn giản

Mặc dù mùa đông tạo tiền đề cho nhiều lễ hội khác nhau, nhưng mùa này có thể không tuyệt vời cho làn da của bạn. Một số tình trạng da như khô và ngứa trở nên trầm trọng hơn trong những tháng lạnh và nhiều bệnh ngoài da phải được điều trị cẩn thận.

Trong thời gian này, các bác sĩ da liễu tiết lộ rằng các trường hợp dày sừng nang lông, một bệnh da nghiêm trọng được điều trị thường xuyên hơn. Ảnh minh họa: Internet Bệnh dày sừng nang lông hay còn gọi là da gà, da dâu tây, xảy ra khi các nang lông bị dầu, vi khuẩn và da chết bít kín không thể thoát ra ngoài được. Điều này tạo thành những đốm đen có dạng chấm và rỗ.

Bác sĩ Shireen Furtado, Chuyên gia tư vấn, Da liễu Y tế và Thẩm mỹ, Bệnh viện Aster CMI, Ấn Độ cho biết vết sưng có thể nhìn thấy sau cánh tay và đùi. Ảnh minh họa: Internet Theo Tiến sĩ Nishita Ranka, Bác sĩ da liễu tại Người sáng lập Phòng khám Da, Tóc và Thẩm mỹ Tiến sĩ Nishita'a, đôi khi tình trạng này phổ biến ở những phụ nữ tẩy lông hoặc cạo lông quá thường xuyên.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Furtado cho biết: "Hầu hết nó là do di truyền. Do đó, một người có thể có chất sừng làm bít kín các nang tóc và không thể thoát ra ngoài. Đôi khi, nó có thể được kiểm soát bằng một số thay đổi trong lối sống. Nó không gây đau da. Tuy nhiên, những người bị nổi da gà hay dày sừng nang lông có thể bị ngứa và điều đó có thể gây đau đớn", cô nói thêm rằng hầu hết da gà có cảm giác như giấy nhám. Ảnh minh họa: Internet Da gà có thể trở nên tồi tệ hơn trong mùa đông khi độ ẩm rất thấp. Vào mùa hè, do ẩm nên đỡ hơn nhưng da sần sùi, rỗ thì lúc nào cũng có. LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUẢN LÝ DA GÀ TRONG MÙA ĐÔNG? Tắm nhanh bằng nước ấm và hạn chế thời gian trong khi tắm. Ảnh minh họa: Internet Hãy nhẹ nhàng trên da, không sử dụng xà phòng quá mạnh và sữa rửa mặt tạo bọt nhẹ.

Bất cứ khi nào sử dụng kem, hãy sử dụng kem keratolytic có urê, axit lactic và axit salicylic. Chúng ta nên sử dụng những sản phẩm này cùng với kem dưỡng ẩm để giúp làm mềm da.

Nếu bạn đang tập thể dục, đừng sử dụng quần áo tổng hợp vì nó sẽ làm tình trạng thêm trầm trọng hơn. Ảnh minh họa: Internet Tránh kỳ cọ hoặc sử dụng xơ mướp trong khi tắm. Nó giống như cạo râu hoặc tẩy lông.

Hãy chắc chắn rằng da được ngậm nước và sử dụng nhiều dưỡng ẩm trong thời tiết này. Theo Indiatoday

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