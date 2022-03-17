Son môi là một vật phẩm khó thiếu trong tủ trang điểm của chị em, nhưng 'CHÌ trong son môi có thực sự gây ung thư không'?

Làm đẹp 17/03/2022 16:43

Có nhiều cô gái trở thành một tín đồ mê son môi trên mạng nhờ những bức ảnh hàng ngày về đôi môi căng mọng hoàn hảo được đăng tải trên các sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên có một mối lo ngại nhất với các nàng là liệu son môi có chất gây ung thư hay không?

Son môi là một vật phẩm khó thiếu trong tủ trang điểm của chị em, nhưng 'CHÌ trong son môi có thực sự gây ung thư không'? - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Có một nghiên cứu của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) báo cáo mức độ chì trong 400 thỏi son môi. Điều đó đủ khiến rất nhiều cô gái tính đến chuyện cắt đứt mối tình với màu son yêu thích của mình. Nhưng liệu son môi có nhiều chì có thực sự nguy hiểm như vậy không?

Son môi là một vật phẩm khó thiếu trong tủ trang điểm của chị em, nhưng 'CHÌ trong son môi có thực sự gây ung thư không'? - Ảnh 2
Ảnh minh họa

FDA cho rằng hàm lượng chì trong son môi mà nó được thử nghiệm không đủ cao để gây ra các nguy cơ sức khỏe, trong khi các nhà nghiên cứu độc lập liên kết việc tiếp xúc của chì với mọi thứ từ sẩy thai đến động kinh. Chì và các kim loại nặng khác trong son môi thậm chí còn được đồn đại là có thể gây ung thư. Chương trình Độc chất Quốc gia, được thành lập từ các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ bao gồm Viện Y tế Quốc gia và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, chỉ phân loại chì là chất nghi ngờ gây ung thư ở người.

Son môi là một vật phẩm khó thiếu trong tủ trang điểm của chị em, nhưng 'CHÌ trong son môi có thực sự gây ung thư không'? - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Chì là một kim loại tự nhiên được tìm thấy trong đất và được sử dụng trong mọi thứ, từ đường ống, pin đến vật liệu xây dựng và bột màu tạo màu cho mỹ phẩm. Năm 2009, FDA đã công bố những phát hiện ban đầu liên quan đến chì. Sau khi các nhà khoa học xác định được chì trong son môi, họ đã mở rộng các thử nghiệm để bao gồm 400 loại son môi. Kết quả của các cuộc kiểm tra mở rộng này được tiết lộ vào tháng 12 năm 2011, cho thấy chì có trong 100% son môi được kiểm tra nhưng ở mức độ thấp đến mức không gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Để bắt đầu, các thử nghiệm của FDA chỉ tập trung vào lượng chì trong sắc tố màu son môi, thay vì lượng chì trong một tuýp son môi. Nồng độ chì trung bình trong son môi được FDA kiểm tra là 1,11 phần triệu (ppm). Nồng độ dao động từ 0,026 ppm đến 7,19 ppm. Ngưỡng khuyến nghị của FDA đối với mức độ chì trong mỹ phẩm là 20 ppm. Ví dụ, một ngôi nhà đầy bụi có thể có hàm lượng chì lên tới hàng trăm phần triệu. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng những phát hiện này vẫn còn nhiều vấn đề.

Son môi là một vật phẩm khó thiếu trong tủ trang điểm của chị em, nhưng 'CHÌ trong son môi có thực sự gây ung thư không'? - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Đối với những người trong chúng ta, những người không thể từ bỏ son môi ên có một lớp lót dưỡng môi trước khi sử dụng son. Chì không dễ dàng vượt qua hàng rào bảo vệ da và người lớn không dễ bị hấp thụ chì. Trong khi cơ thể trẻ em sẽ hấp thụ tới 50% lượng chì mà chúng tiếp xúc, thì người lớn hấp thụ khoảng 8%. Hầu hết những người trưởng thành dùng son môi sẽ không ăn đủ chì để gây tổn thương lâu dài. Nếu vẫn còn lo lắng, bạn cũng có thể nghiên cứu son môi để tìm loại có hàm lượng chì thấp nhất trong sắc tố màu của chúng.

Theo HowStuffWorks 

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