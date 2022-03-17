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Có một nghiên cứu của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) báo cáo mức độ chì trong 400 thỏi son môi. Điều đó đủ khiến rất nhiều cô gái tính đến chuyện cắt đứt mối tình với màu son yêu thích của mình. Nhưng liệu son môi có nhiều chì có thực sự nguy hiểm như vậy không?

Ảnh minh họa

FDA cho rằng hàm lượng chì trong son môi mà nó được thử nghiệm không đủ cao để gây ra các nguy cơ sức khỏe, trong khi các nhà nghiên cứu độc lập liên kết việc tiếp xúc của chì với mọi thứ từ sẩy thai đến động kinh. Chì và các kim loại nặng khác trong son môi thậm chí còn được đồn đại là có thể gây ung thư. Chương trình Độc chất Quốc gia, được thành lập từ các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ bao gồm Viện Y tế Quốc gia và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, chỉ phân loại chì là chất nghi ngờ gây ung thư ở người.