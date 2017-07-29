Sốc: Dùng vitamin E vừa uống vừa thoa, da trắng mướt như em bé, mi dài cong vút gấp 3 lần chỉ sau 1 tuần

Làm đẹp 29/07/2017 18:44

Vitamin E là thần dược giữ gìn nét thanh xuân của người phụ nữ. Kết hợp vừa uống vừa thoa, da căng bóng mềm mịn như da em bé, mi dài cong vút gấp 3 lần bình thường.

1. Uống vitamin E hàng ngày

Vitamin E giúp loại bỏ các gốc tự do gây hại bên trong cơ thể, ngăn ngừa lão hóa đồng thời giúp da luôn căng bóng, mịn màng đầy sức sống.

Vitamin E cơ bản có hai loại: tự nhiên và tổng hợp. Vitamin E nguồn gốc tự nhiên có nhiều trong thực phẩm như cá hồi, lúa mạch, bắp ngô, hạt hướng dương... Để bổ sung đủ lượng vitamin E nguồn gốc tự nhiên, cần phải ăn khá nhiều thực phẩm, do đó nhiều người chọn cách uống trực tiếp viên vitamin E tổng hợp.

Sốc: Dùng vitamin E vừa uống vừa thoa, da trắng mướt như em bé, mi dài cong vút gấp 3 lần chỉ sau 1 tuần - Ảnh 1
Vitamin E giúp loại bỏ các gốc tự do gây hại bên trong cơ thể, ngăn ngừa lão hóa đồng thời giúp da luôn căng bóng, mịn màng đầy sức sống - Ảnh: Internet

Cách uống: Mỗi ngày sau khi ăn sáng khoảng 30 phút, bạn bổ sung ngay 1 viên vitamin E. Dùng liên tục trong vòng 3 tháng rồi nghỉ 3 tháng, sau đó tiếp tục uống trở lại.

Vitamin E rất lành tính nên hầu hết mọi người đều không dị ứng hay ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Nên mua vitamin E ở những hiệu thuốc uy tín, chất lượng, tránh dùng phải hàng nhái, kém chất lượng.

2. Vitamin E dưỡng da căng bóng mịn màng

Song song việc uống vitamin E để làm đẹp da từ bên trong thì thoa vitamin E bên ngoài sẽ cấp ẩm, dưỡng da trắng sáng mịn màng như em bé. 

Chuẩn bị:

1 vỉ vitamin E

Kim chích

Cách làm:

- Vệ sinh da với sữa rửa mặt như bình thường. Nếu có trang điểm thì phải tẩy trang thật kỹ để da có thể hấp thụ dễ dàng dưỡng chất từ vitamin E.

Sốc: Dùng vitamin E vừa uống vừa thoa, da trắng mướt như em bé, mi dài cong vút gấp 3 lần chỉ sau 1 tuần - Ảnh 2
Kết hợp vừa uống vừa thoa vitamin E liên tục trong 1 tuần, bạn sẽ thấy làn da trở nên trắng sáng, mịn màng hơn hẳn, các vết thâm nám mờ dần, da mềm mượt và căng bóng hơn rất nhiều - Ảnh: Internet

- Dùng kim chích lấy dầu trong viên vitamin E và thoa đều lên da, đồng thời mát xa mặt nhẹ nhàng khoảng 3 phút theo chuyển động tròn để kích thích tuần hoàn máu, để dưỡng chất thấm sâu vào bên trong.

Sau 15 phút, khi da bắt đầu khô lại thì rửa sạch mặt một lần nữa.

- Thấm khô da bằng bông tẩy trang rồi thoa nước hoa hồng để se khít lỗ chân lông.

Kết hợp vừa uống vừa thoa vitamin E liên tục trong 1 tuần, bạn sẽ thấy làn da trở nên trắng sáng, mịn màng hơn hẳn, các vết thâm nám mờ dần, da mềm mượt và căng bóng hơn rất nhiều.

3. Dưỡng mi dài cong vút với vitamin E

Vitamin E giàu chất chống oxy hóa, tăng lưu thông máu và tăng cường kết cấu chắc khỏe cho lông và tóc. Áp dùng hàng ngày sẽ kích thích phát triển và tái tạo nang lông, mi mắt bạn sẽ mọc siêu nhanh mà không cần dùng thuốc.

Cách làm:

- Dùng kim chích dầu vitamin e vào chén nhỏ.

- Lấy tăm bông thấm dung dịch rồi thoa đều lên mi.

- Thực hiện hàng ngày trước khi đi ngủ, để qua đêm rồi rửa sạch mặt vào sáng hôm sau.

Sốc: Dùng vitamin E vừa uống vừa thoa, da trắng mướt như em bé, mi dài cong vút gấp 3 lần chỉ sau 1 tuần - Ảnh 3
Vitamin E giúp kích thích phát triển và tái tạo nang lông, mi mắt bạn sẽ mọc siêu nhanh mà không cần dùng thuốc - Ảnh: Internet

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