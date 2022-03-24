Sở hữu làn da trẻ trung 'bất khả chiến bại' với thời gian nhờ những mẹo siêu hay này giúp kích thích sản sinh Collagen cho làn da

Collagen là dạng protein phổ biến và phong phú nhất trong cơ thể. Nó được tìm thấy trong nhiều mô của cơ, xương, gân, mạch máu và hệ tiêu hóa.

Khi một người già đi, cơ thể của họ sản xuất ít collagen hơn. Sự thiếu hụt collagen này dẫn đến các dấu hiệu lão hóa phổ biến. Nếp nhăn, da chảy xệ mất độ đàn hồi và các khớp cứng đều là những dấu hiệu cho thấy cơ thể đang sản xuất ít collagen hơn.

Tuy nhiên, khi mọi người nói về tầm quan trọng của collagen, họ thường đề cập đến lợi ích của nó đối với làn da.

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Khi lượng collagen cao, làn da mềm mại, mịn màng và săn chắc. Collagen giúp các tế bào da tự tái tạo và sửa chữa. Collagen cũng giúp giữ ẩm cho da. Đây là lý do tại sao collagen được xem như một thành phần rất quan trọng để chăm sóc da trong những năm qua.

Cách tăng cường collagen

Có nhiều cách để tăng lượng collagen. Bạn có thể chỉ cần thêm một loại thực phẩm khác vào chế độ ăn uống, uống thực phẩm bổ sung hoặc thêm một bài tập mới vào thói quen hàng ngày.

1. Axit hyaluronic

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Axit hyaluronic là một hợp chất quan trọng đối với collagen trong da. Nó được tìm thấy trong thực phẩm giàu axit amin, chẳng hạn như đậu, rau củ và đậu nành. Thêm axit hyaluronic vào chế độ ăn uống thông qua thực phẩm có thể dễ dàng giúp tăng cường mức độ collagen. Axit hyaluronic cũng có sẵn dưới dạng chất bổ sung.

2. Vitamin C

Vitamin C là một trong những loại vitamin được biết đến nhiều nhất. Cơ thể con người không thể tạo ra vitamin C, vì vậy điều quan trọng là phải lấy nó từ chế độ ăn uống.

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Tạp chí Da liễu Ấn Độ trực tuyến cho thấy rằng vitamin C cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ da và tạo ra nhiều collagen trong cơ thể.

Vitamin C có thể được dùng dưới dạng thực phẩm bổ sung và được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm tươi. Trái cây họ cam quýt, rau xanh, đu đủ , dâu tây và bông cải xanh đều rất giàu vitamin C.

3. Gel lô hội

Mọi người thường sử dụng gel lô hội để điều trị da sau khi bị cháy nắng hoặc để làm dịu phát ban. Nhưng lô hội còn có thể có nhiều lợi ích hơn. Thay vì đợi da xuất hiện tổn thương và điều trị bằng nha đam tại chỗ, các nhà nghiên cứu đã cho mọi người uống chiết xuất từ ​​cây lô hội gọi là Aloe sterols để uống.

Kết quả cho thấy việc sản xuất axit hyaluronic và collagen gần như tăng gấp đôi ở những người tham gia. Các nếp nhăn trên khuôn mặt cũng giảm đáng kể. Có vẻ như lô hội thực sự kích thích các tế bào phát triển.

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Mọi người có thể thấy rất có lợi khi sử dụng các sản phẩm chăm sóc da có chứa lô hội. Nó có thể được sử dụng như một loại kem bôi ngoài da hoặc dùng dưới dạng viên uống bổ sung.

4. Nhân sâm

Nhân sâm đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ trong y học cổ truyền. Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Nhân sâm vào năm 2012 cho thấy rằng nhân sâm làm tăng lượng collagen trong máu.

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Nhân sâm cũng có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa. Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng nhân sâm có thể có khả năng ngăn chặn các tế bào da lão hóa. Nhân sâm thường được tìm thấy dưới dạng trà, thuốc và các chất bổ sung.

5. Chất chống oxy hóa

Chất chống oxy hóa là những chất giúp bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do. Các gốc tự do là những phân tử có thể gây hại cho cơ thể. Không phải tất cả các chất chống oxy hóa sẽ thúc đẩy sản xuất collagen, nhưng chúng sẽ giúp collagen có mặt hoạt động tốt nhất có thể.

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Có nhiều loại chất chống oxy hóa khác nhau có thể bảo vệ và trẻ hóa làn da theo nhiều cách khác nhau. Chất chống oxy hóa có thể được tìm thấy rất nhiều trong tự nhiên và trong thực phẩm. Những thực phẩm và đồ uống có chứa chất chống oxy hóa bao gồm:

quả việt quất

trà xanh

chiết xuất cam thảo

chiết xuất dâu tằm

chiết xuất từ ​​quả lựu

chiết xuất cà phê

quế

tinh dầu húng quế, oregano và cỏ xạ hương

6. Retinol

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Retinol là một loại chất chống oxy hóa khác thường được sử dụng để tăng lượng collagen trong da. Nó giúp tăng tuổi thọ của collagen, cũng như ngăn chặn một số enzym phá hủy collagen, làm cho nó trở thành một bổ sung hoàn hảo cho nhiều bộ chăm sóc da.

7. Liệu pháp ánh sáng đỏ

Một số phương pháp điều trị da, chẳng hạn như mài da vi điểm, lột da bằng hóa chất và tái tạo bề mặt da bằng laser có thể dẫn đến biến chứng. Sau những liệu trình này, làn da cần rất nhiều thời gian để phục hồi.

Dựa theo một nghiên cứu trong các Hội thảo về Y học và Phẫu thuật Da, liệu pháp ánh sáng đỏ là một cách nhanh chóng và an toàn để tăng sinh collagen trong da.

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Liệu pháp ánh sáng đỏ, hay liệu pháp ánh sáng laser mức độ thấp (LLLT), đã được chứng minh là giúp tăng sinh collagen, cải thiện nếp nhăn và độ đàn hồi của da. Liệu pháp ánh sáng đỏ là một phương pháp tăng sinh collagen không xâm lấn và không có tác dụng phụ. Bộ dụng cụ trị liệu bằng ánh sáng đỏ có bán tại quầy và mọi người có thể tự điều trị tại nhà.

8. Bảo vệ da khỏi môi trường ô nhiễm

Tế bào da luôn ở trong một chu kỳ được tạo ra và phá hủy. Tuy nhiên, có một số yếu tố, chẳng hạn như môi trường, làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Thời tiết khắc nghiệt, ô nhiễm, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, và thậm chí cả các hạt bụi có thể gây hại cho da.

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Các tế bào bị tổn thương phải được thay thế. Một giải pháp đơn giản là giữ cho da sạch sẽ. Rửa và tẩy tế bào chết hàng ngày có thể giúp bảo vệ collagen đã có trong da.

Vào những ngày nắng, mọi người nên luôn trang bị một loại kem chống nắng tốt. Bạn cũng nên bảo vệ khuôn mặt của mình bằng mũ bất cứ khi nào có thể. Vào những ngày quá sáng, kính râm cũng có thể giúp bảo vệ các collagen mỏng manh xung quanh mắt.

Những lầm tưởng về collagen

Một trong những lầm tưởng lớn nhất về việc tăng cường lượng collagen là bạn có thể thoa trực tiếp lên da. Trong nhiều năm, các loại kem dưỡng da, kem dưỡng da, thuốc mỡ bôi da và kem dưỡng ẩm có chứa collagen đã được khẳng định là có tác dụng tăng cường mức độ collagen.

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Tuy nhiên, trên thực tế, các phân tử collagen quá lớn để đi vào các lớp dưới của da và không có tác dụng thực sự. Điều này có nghĩa là một số loại kem trên thị trường có chứa collagen có thể gây lãng phí tiền bạc.

Một huyền thoại khác xung quanh collagen là việc có thể thêm collagen vào một tách cà phê buổi sáng, vì vậy nó được dùng như một chất bổ sung. Caffeine thực sự có tác động tiêu cực đến quá trình lão hóa của da. Điều này có thể có nghĩa là collagen được thêm vào một tách cà phê có thể chỉ đơn giản là giảm thiểu thiệt hại do caffeine gây ra.

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Nếu collagen và sức khỏe làn da là mối quan tâm hàng đầu, thì tốt nhất mọi người nên tránh hoàn toàn caffeine.

Theo Medical News Today