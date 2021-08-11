Skincare là gì? Các bước skincare sáng và tối chuẩn nhất!

Skincare dịch ra tiếng việt có nghĩa là chăm sóc da , là một loạt các hoạt động được thực hiện nhằm hỗ trợ nuôi dưỡng, làm đẹp da, cải thiện một hoặc nhiều vấn đề về da cụ thể đồng thời góp phần bảo vệ da trước các tác nhân gây hại từ bên ngoài môi trường.

Thực tế, chăm sóc da có thể bao gồm nhiều vùng da khác nhau như da mặt, da body. Tuy nhiên, khi nhắc đến skincare , được nhắc đến nhiều nhất vẫn là chăm sóc da mặt.

Skincare - chăm sóc da

Các bước skincare sáng và tối

Skincare - chăm sóc da không chỉ dừng lại ở việc làm sạch da hay thoa kem dưỡng ẩm mà là một quy trình gồm nhiều bước khác nhau, được thực hiện theo thứ tự nhất định để hỗ trợ và đảm bảo hiệu quả chăm sóc da tốt nhất.

Các bước skincare sáng

Bước 1: Sữa rửa mặt

Bắt đầu quy trình skincare sáng với việc làm sạch da bằng sản phẩm sữa rửa mặt phù hợp. Tạo điều kiện thuận lợi cho các bước skincare tiếp theo.

Gợi ý sữa rửa mặt phù hợp: sữa rửa mặt Cetaphil cho mọi loại da,Neutrogena Oil-Free Acne Wash cho da dầu mụn, CeraVe Foaming Facial Cleanser cho da khô,...

Làm sạch da mặt

Bước 2: Toner / nước hoa hồng

Sau khi làm sạch da bằng sản phẩm sữa rửa mặt phù hợp, các bạn đừng quên thoa toner / nước hoa hồng để cân bằng da, se khít lỗ chân lông, giúp da dễ dàng hấp thụ các dưỡng chất bổ sung vào da trong các bước skincare tiếp theo.

Gợi ý toner / nước hoa hồng phù hợp: nước hoa hồng Kiehl’s hoa cúc cho da dầu mụn, Mamonde Rose Water Toner cho da khô, Naturie Hatomugi Skin Conditioner cho mọi loại da,...

Bước 3: Serum

Sử dụng serum để cải thiện các vấn đề về da cụ thể mà bạn đang gặp phải.

Gợi ý serum phù hợp: serum The Ordinary Alpha Arbutin 2% + HA dưỡng trắng, serum B5 GoodnDoc Hydra hỗ trợ dưỡng ẩm và phục hồi da, serum Balance Niacinamide hỗ trợ cải thiện mụn,...

Bước 4: Kem dưỡng ẩm

Kem dưỡng ẩm không chỉ đóng vai trò bổ sung độ ẩm, dưỡng ẩm cho làn da mịn màng, mềm mại trong suốt cả ngày dài. Mà còn giúp “khóa ẩm” ngăn không có các dưỡng chất mà bạn bổ sung vào da trong các bước skincare trước đó không “bốc hơi” khỏi da. Đảm bảo hiệu quả chăm sóc da tốt nhất.

Gợi ý kem dưỡng ẩm phù hợp: kem dưỡng ẩm Clinique Dramatically Different cho da dầu, hỗn hợp thiên dầu; La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 cho mọi loại da; lotion CeraVe Daily Moisturizing cho da khô,...

Bước 5: Kem chống nắng

Bước cuối cùng của quy trình skincare ban ngày, các bạn đừng quên thoa kem chống nắng quang phổ rộng và có chỉ số SPF tối thiểu từ 30 trở lên trước khi ra ngoài để bảo vệ da hiệu quả trước tác hại của ánh nắng mặt trời.

Gợi ý kem chống nắng phù hợp: kem chống nắng Neutrogena Ultra Sheer Dry touch cho da khô, Cell Fusion C Laser Sunscreen 100 SPF50+/PA+++ cho da nhạy cảm, Innisfree Triple Care SPF 50+ PA+++ cho da dầu,...

Các bước skincare tối

Bước 1: Tẩy trang + Sữa rửa mặt

Nếu trong quy trình skincare ban ngày bạn chỉ cần sử dụng sữa rửa mặt để làm sạch da. Thì vào buổi tối, bạn nên sử dụng tẩy trang da sạch sẽ trước khi sử dụng sữa rửa mặt để loại bỏ lớp trang điểm cũng như kem chống nắng, cho hiệu quả làm sạch da tốt nhất.

Gợi ý sản phẩm tẩy trang phù hợp: nước tẩy trang Chacott For Professionals cho mọi loại da, tẩy trang Bioderma H2O màu xanh cho da dầu mụn, màu hồng cho da khô,...

Bước 2: Tẩy tế bào chết

Được khuyến khích thực hiện 2 - 3 lần / tuần để loại bỏ lớp tế bào chết trên da, tăng hiệu quả chăm sóc da.

Gợi ý sản phẩm tẩy tế bào chết phù hợp: tẩy da chết Detclear Bright & Peel cho da dầu mụn, Cure Natural Aqua Gel cho mọi loại da,...

Bước 3: Toner / Nước hoa hồng

Tương tự như quy trình skincare sáng

Bước 4: Serum

Tương tự như quy trình skincare sáng

Thoa serum chăm sóc da

Bước 5: Kem dưỡng mắt

Thoa kem dưỡng mắt giúp chăm sóc vùng da dưới mắt, ngăn ngừa và cải thiện các dấu hiệu lão hóa sớm ở vùng da này.

Gợi ý kem dưỡng mắt phù hợp: Estee Lauder Advanced Night Repair Eye, serum The Ordinary Caffeine Solution 5%, SK-II Stempower Eye Cream.

Bước 6: Kem dưỡng ẩm

Tương tự như quy trình skincare sáng.

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