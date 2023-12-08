Rụng tóc có thể do thiếu hụt 4 loại vitamin này, chuyên gia chỉ rõ lý do và cách bổ sung hợp lý

Một số vitamin rất quan trọng để duy trì mái tóc khỏe mạnh và nếu thiếu hụt có thể gây ra những tác động xấu đến sự phát triển và độ dày của tóc.

Nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm cả sự thiếu hụt vitamin, có thể góp phần gây ra các vấn đề về tóc mỏng, ảnh hưởng đến cả nam và nữ như nhau.

Trong số các vitamin liên quan đến sức khỏe của tóc, sự thiếu hụt vitamin A, vitamin D, vitamin E và vitamin B có liên quan đến tình trạng tóc mỏng.

Vitamin A rất cần thiết cho sự phát triển của tế bào, bao gồm cả các tế bào tạo nên nang tóc. Tuy nhiên, thừa vitamin A có thể dẫn đến rụng tóc và ngược lại, thiếu hụt cũng có thể dẫn đến tình trạng tóc mỏng. Vitamin A đóng vai trò trong việc sản xuất bã nhờn, một chất nhờn giúp giữ ẩm cho da đầu và giữ cho tóc khỏe mạnh. Nếu không có đủ vitamin A, da đầu có thể bị khô và tóc dễ gãy rụng hơn.

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​Vitamin D nuôi dưỡng nang tóc​

Như đã đề cập trước đó, thiếu vitamin D có liên quan đến tình trạng tóc mỏng. Vitamin D tham gia vào việc điều chỉnh chu kỳ phát triển của tóc và hỗ trợ sức khỏe của nang tóc. Lượng vitamin D không đủ có thể làm gián đoạn chu kỳ này, dẫn đến rụng tóc nhiều hơn và giảm độ dày của tóc. Đảm bảo cung cấp đủ vitamin D thông qua tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, chế độ ăn uống hoặc thực phẩm bổ sung là rất quan trọng để duy trì sức khỏe tóc tối ưu.

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Vitamin E bảo vệ tế bào tóc khỏi tác hại của quá trình oxy hóa​

Vitamin E được biết đến với đặc tính chống oxy hóa, giúp bảo vệ các tế bào, bao gồm cả tế bào trong nang lông, khỏi stress oxy hóa. Sự thiếu hụt vitamin E có thể dẫn đến tăng tổn thương oxy hóa, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của tóc. Hơn nữa, vitamin E hỗ trợ da đầu khỏe mạnh và sự thiếu hụt vitamin E có thể góp phần gây khô và viêm, những yếu tố có thể dẫn đến mỏng tóc.

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​Vitamin B tăng cường sản xuất keratin​

Vitamin B đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa axit amin, khối xây dựng của protein. Vì tóc được cấu tạo từ một loại protein gọi là keratin nên việc cung cấp đầy đủ vitamin B là điều cần thiết để tóc phát triển khỏe mạnh. Đặc biệt, biotin thường liên quan đến sức khỏe của tóc và nếu thiếu hụt có liên quan đến tình trạng tóc mỏng và rụng tóc. Vitamin B6 và B12 cũng rất quan trọng để duy trì mái tóc khỏe mạnh vì chúng góp phần sản xuất tế bào hồng cầu, cung cấp chất dinh dưỡng và oxy cho nang tóc.

Ảnh minh họa: Internet

Thụ quá nhiều vitamin có thể gây tác dụng phụ

Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù các vitamin này rất cần thiết cho sức khỏe của tóc nhưng việc dư thừa một số vitamin cũng có thể gây ra tác dụng phụ. Tạo sự cân bằng là rất quan trọng và một chế độ ăn uống đầy đủ, giàu chất dinh dưỡng là cách hiệu quả nhất để đảm bảo cung cấp đầy đủ các loại vitamin này.

Ảnh minh họa: Internet

​Hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ và không tự ý dùng thuốc​

Đừng tự kê đơn thuốc mà hãy luôn hỏi ý kiến ​​​​bác sĩ. Việc bổ sung vitamin có vẻ nhẹ nhàng và vô hại nhưng vẫn có những rủi ro nếu dùng quá liều. Ngoài ra, một số chất bổ sung vitamin có thể ảnh hưởng đến các loại thuốc khác mà bạn đang uống. Luôn tham khảo ý kiến ​​chuyên gia trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến thuốc.