Chuyên gia tiết lộ lưu ý chọn lược phù hợp với mái tóc: Áp dụng đúng tóc bóng mượt, chắc khỏe, không còn lo tóc rụng nhiều

Rụng tóc là mối quan tâm chung của nhiều người và mặc dù có nhiều yếu tố khác nhau gây ra tình trạng này nhưng loại lược bạn sử dụng có thể đóng một vai trò quan trọng. Chọn lược phù hợp có thể giúp giảm thiểu tình trạng rụng tóc và tăng cường sức khỏe tổng thể của tóc. Hãy cùng tìm hiểu về các loại lược khác nhau, giúp bạn chọn loại lược tốt nhất cho loại tóc và nhu cầu cụ thể của mình.

Lược gỗ răng rộng Lược gỗ, đặc biệt là những loại có răng rộng, được biết đến với đặc tính nhẹ nhàng và chống tĩnh điện. Lược gỗ răng rộng giúp phân phối đều dầu tự nhiên khắp tóc, thúc đẩy khả năng giữ ẩm và sức khỏe tổng thể của tóc. Lược gỗ đặc biệt thích hợp với những người có da đầu nhạy cảm hoặc dễ bị nhiễm tĩnh điện.

Lược răng thưa là sự lựa chọn tuyệt vời để gỡ rối tóc ướt. Lược răng thưa giúp ngăn chặn việc kéo và giật quá mức, có thể dẫn đến gãy tóc. Loại lược này đặc biệt có lợi cho những người có mái tóc xoăn hoặc thô vì giúp gỡ rối nhẹ nhàng mà không gây hư tổn. Lược răng thưa phù hợp nhất với những người có mái tóc thẳng hoặc mảnh. Lược răng thưa có hiệu quả trong việc tạo các đường chia chính xác và làm mượt tóc. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn phải thận trọng khi sử dụng lược răng thưa vì chải quá mạnh có thể khiến tóc bị gãy và hư tổn.

Lược gỡ rối

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Mặc dù không phải là một chiếc lược truyền thống, nhưng một chiếc lược gỡ rối có lông linh hoạt có thể là một công cụ tuyệt vời để giảm thiểu tình trạng rụng tóc, đặc biệt là ở trẻ em hoặc những người có mái tóc rất mảnh và dễ rối. Những sợi lông mềm dẻo nhẹ nhàng xử lý các nút thắt và tình trạng rối mà không gây căng quá mức cho thân tóc.

Lược có bàn chải lông tự nhiên

Bàn chải lông tự nhiên, thường được làm từ lông heo rừng, rất tuyệt vời để phân phối dầu tự nhiên từ da đầu đến ngọn tóc. Loại lược này có thể giúp giữ ẩm cho thân tóc, giảm nguy cơ gãy rụng. Đặc biệt có lợi cho những người có mái tóc khô hoặc xoăn.

Vấn đề về chất liệu lược

Ảnh minh họa: Internet

Hãy chọn lược làm từ vật liệu chất lượng cao như gỗ hoặc nhựa liền mạch. Tránh dùng những chiếc lược có cạnh hoặc đường may sắc nhọn vì chúng có thể gây ma sát và tổn thương không cần thiết cho thân tóc.

Tránh dùng lược kim loại

Lược kim loại có thể tác động quá mạnh lên tóc, dẫn đến gãy rụng và hư tổn. Lược kim loại cũng có thể tạo ra tĩnh điện, là nguyên nhân làm tóc xoăn và gãy rụng. Tốt nhất bạn nên tránh xa những chiếc lược kim loại, đặc biệt là khi sử dụng hàng ngày.Bất kể bạn chọn loại lược nào, điều quan trọng là phải làm sạch lược thường xuyên để loại bỏ bụi bẩn, dầu và cặn sản phẩm. Một chiếc lược sạch sẽ đảm bảo rằng bạn không đưa bụi bẩn trở lại vào tóc, điều này có thể dẫn đến các vấn đề về da đầu và rụng tóc.