Chuyên gia tiết lộ lưu ý chọn lược phù hợp với mái tóc: Áp dụng đúng tóc bóng mượt, chắc khỏe, không còn lo tóc rụng nhiều

Làm đẹp 30/10/2023 06:23

Chọn lược phù hợp là một bước quan trọng trong việc giảm thiểu rụng tóc và tăng cường sức khỏe tổng thể của tóc. Hãy xem xét loại tóc, kết cấu và nhu cầu cụ thể của bạn khi chọn lược.

Rụng tóc là mối quan tâm chung của nhiều người và mặc dù có nhiều yếu tố khác nhau gây ra tình trạng này nhưng loại lược bạn sử dụng có thể đóng một vai trò quan trọng. Chọn lược phù hợp có thể giúp giảm thiểu tình trạng rụng tóc và tăng cường sức khỏe tổng thể của tóc. Hãy cùng tìm hiểu về các loại lược khác nhau, giúp bạn chọn loại lược tốt nhất cho loại tóc và nhu cầu cụ thể của mình.

Lược răng thưa

Chuyên gia tiết lộ lưu ý chọn lược phù hợp với mái tóc: Áp dụng đúng tóc bóng mượt, chắc khỏe, không còn lo tóc rụng nhiều - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lược răng thưa là sự lựa chọn tuyệt vời để gỡ rối tóc ướt. Lược răng thưa giúp ngăn chặn việc kéo và giật quá mức, có thể dẫn đến gãy tóc. Loại lược này đặc biệt có lợi cho những người có mái tóc xoăn hoặc thô vì giúp gỡ rối nhẹ nhàng mà không gây hư tổn.
Lược răng thưa phù hợp nhất với những người có mái tóc thẳng hoặc mảnh. Lược răng thưa có hiệu quả trong việc tạo các đường chia chính xác và làm mượt tóc. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn phải thận trọng khi sử dụng lược răng thưa vì chải quá mạnh có thể khiến tóc bị gãy và hư tổn.

Lược gỗ răng rộng 
Lược gỗ, đặc biệt là những loại có răng rộng, được biết đến với đặc tính nhẹ nhàng và chống tĩnh điện. Lược gỗ răng rộng giúp phân phối đều dầu tự nhiên khắp tóc, thúc đẩy khả năng giữ ẩm và sức khỏe tổng thể của tóc. Lược gỗ đặc biệt thích hợp với những người có da đầu nhạy cảm hoặc dễ bị nhiễm tĩnh điện.

Lược gỡ rối

Chuyên gia tiết lộ lưu ý chọn lược phù hợp với mái tóc: Áp dụng đúng tóc bóng mượt, chắc khỏe, không còn lo tóc rụng nhiều - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù không phải là một chiếc lược truyền thống, nhưng một chiếc lược gỡ rối có lông linh hoạt có thể là một công cụ tuyệt vời để giảm thiểu tình trạng rụng tóc, đặc biệt là ở trẻ em hoặc những người có mái tóc rất mảnh và dễ rối. Những sợi lông mềm dẻo nhẹ nhàng xử lý các nút thắt và tình trạng rối mà không gây căng quá mức cho thân tóc.

Lược có bàn chải lông tự nhiên
Bàn chải lông tự nhiên, thường được làm từ lông heo rừng, rất tuyệt vời để phân phối dầu tự nhiên từ da đầu đến ngọn tóc. Loại lược này có thể giúp giữ ẩm cho thân tóc, giảm nguy cơ gãy rụng. Đặc biệt có lợi cho những người có mái tóc khô hoặc xoăn.

Vấn đề về chất liệu lược

Chuyên gia tiết lộ lưu ý chọn lược phù hợp với mái tóc: Áp dụng đúng tóc bóng mượt, chắc khỏe, không còn lo tóc rụng nhiều - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hãy chọn lược làm từ vật liệu chất lượng cao như gỗ hoặc nhựa liền mạch. Tránh dùng những chiếc lược có cạnh hoặc đường may sắc nhọn vì chúng có thể gây ma sát và tổn thương không cần thiết cho thân tóc.

Tránh dùng lược kim loại

Lược kim loại có thể tác động quá mạnh lên tóc, dẫn đến gãy rụng và hư tổn. Lược kim loại cũng có thể tạo ra tĩnh điện, là nguyên nhân làm tóc xoăn và gãy rụng. Tốt nhất bạn nên tránh xa những chiếc lược kim loại, đặc biệt là khi sử dụng hàng ngày.
Làm sạch lược thường xuyên
Bất kể bạn chọn loại lược nào, điều quan trọng là phải làm sạch lược thường xuyên để loại bỏ bụi bẩn, dầu và cặn sản phẩm. Một chiếc lược sạch sẽ đảm bảo rằng bạn không đưa bụi bẩn trở lại vào tóc, điều này có thể dẫn đến các vấn đề về da đầu và rụng tóc.

5 mẹo đơn giản để chăm sóc mái tóc mỏng!

5 mẹo đơn giản để chăm sóc mái tóc mỏng!

Tóc mỏng rất mỏng manh nên bạn cần xử lý cẩn thận. Dưới đây là một số mẹo đơn giản để chăm sóc mái tóc mỏng của bạn.

Xem thêm
Từ khóa:   chăm sóc tóc lược chải tóc chọn lược

TIN MỚI NHẤT

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 33 phút trước
Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đời sống 54 phút trước
Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Tâm sự gia đình 1 giờ 18 phút trước
Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Tâm sự gia đình 2 giờ 18 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tâm sự 3 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Chiết xuất tảo biển và nước biển sâu: SR Clover làm sạch sâu, giảm bã nhờn và dưỡng ẩm cho làn da

Chiết xuất tảo biển và nước biển sâu: SR Clover làm sạch sâu, giảm bã nhờn và dưỡng ẩm cho làn da