Thời tiết thất thường, chị em cần làm gấp những việc này để chăm sóc da và tóc, giúp bổ sung estrogen, ngừa lão hóa lại còn thăng hạng nhan sắc

Với sự thay đổi của mùa, làn da của cơ thể có nhiều phản ứng khác nhau. Tương tự như vậy, da đầu và tóc cũng phản ứng khác nhau theo từng sự thay đổi trong một mùa. Cũng giống như chế độ chăm sóc da, thói quen chăm sóc tóc cũng cần được thay đổi theo sự thay đổi của mùa. Sự thay đổi của mùa có thể làm cho da và tóc khô, đổ mồ hôi và ngứa.

Tương tự như việc thay đổi quần áo khi chuyển mùa, thói quen chăm sóc da và tóc của chúng ta cũng thay đổi khi thời tiết chuyển từ mùa này sang mùa khác. Khi thời tiết thay đổi, chúng ta cũng thay đổi chế độ chăm sóc da và tóc sao cho phù hợp. Nếu mùa hè, trọng tâm chính là kem chống nắng thì khi mùa đông bắt đầu, kem dưỡng ẩm là ưu tiên hàng đầu.

Những thói quen chăm sóc da và tóc dưới đây có thể giúp bạn tham khảo và có điều chỉnh tốt trong việc chăm sóc da và tóc cho bản thân khi thời tiết thay đổi.

Chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng

Thực hiện chế độ ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng có thể giúp ích cho da đầu và tóc. Sự thay đổi theo mùa cũng làm thay đổi chế độ ăn uống, đây có thể là một yếu tố khác có thể làm hỏng tóc. Cải thiện chế độ ăn uống khi mùa thay đổi, thêm trái cây và rau quả theo mùa vào chế độ ăn, theo dõi lượng protein và uống đủ nước. Một chế độ ăn uống bổ dưỡng không chỉ giúp tóc chắc khỏe mà còn có thể mang lại lợi ích to lớn cho sức khỏe tổng thể.

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Thoa tinh dầu chăm sóc tóc

Thoa tinh dầu lên da đầu và tóc vào mỗi mùa. Đó là yếu tố không thể thay đổi hay dừng lại ở bất kỳ mùa nào. Thoa dầu từ gốc đến ngọn ít nhất một hoặc hai lần một tuần. Massage da đầu bằng dầu làm tăng lưu thông máu, mang lại đủ chất dinh dưỡng cho da đầu và giúp da đầu được nuôi dưỡng và khỏe mạnh. Loại dầu sử dụng cho tóc phải luôn giống nhau.

Giữ tóc và da đầu sạch

Sự thay đổi theo mùa có thể khiến da đầu hoặc tóc khô, nhờn hoặc cả hai. Trong mùa thời tiết nóng ẩm, da đầu thường nhờn do việc tiết bã nhờn và đổ mồ hôi quá nhiều. Tóc bị khô do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và nhiệt độ. Trong khi mùa có thời tiết hanh khô, lạnh khiến cả da đầu và tóc đều bị khô. Vì vậy, bất cứ khi nào chuyển mùa, hãy giữ cho da đầu và tóc luôn sạch sẽ và đủ ẩm. Sử dụng dầu gội và dầu xả ít nhất ba lần một tuần. Cả dầu gội và dầu xã đều phải nhẹ và được làm bằng các thành phần tự nhiên.

Ảnh minh họa: Internet

Cắt tỉa tóc theo thời gian

Cắt tỉa tóc giúp cải thiện sức khỏe và kết cấu của tóc bằng cách loại bỏ tóc chẻ ngọn, gãy rụng. Nên cắt tỉa tóc định kỳ 3 đến 4 tháng một lần nhưng còn tùy thuộc vào độ phát triển và tình trạng của tóc ở mỗi người.

Ngừng xử lý nhiệt cho tóc

Tránh sử dụng các dụng cụ làm tóc bằng nhiệt càng nhiều càng tốt, đặc biệt là trong thời điểm chuyển mùa. Đây là thời điểm tóc nhạy cảm nhất. Nhiệt có thể ảnh hưởng xấu đến tóc và độ bền của tóc. Nhiệt có thể làm cho tóc trở nên giòn, khô và có thể dẫn đến tình trạng rụng tóc nghiêm trọng. Ngoài ra, cần dùng nước ấm để xả tóc. Nên dùng nước ở nhiệt độ bình thường và nước ấm vào mùa đông để xả tóc.

Thói quen chăm sóc da khi thời tiết thay đổi

Sử dụng kem dưỡng ẩm phù hợp

Dù là mùa đông hay mùa hè, việc sử dụng kem dưỡng ẩm đều quan trọng nhưng điều quan trọng hơn là phải biết sử dụng loại kem dưỡng ẩm phù hợp. Vào mùa hè, tốt hơn nên sử dụng các loại kem dưỡng ẩm dạng gel có chứa lô hội trong khi vào mùa đông, hãy sử dụng các loại kem dưỡng ẩm dạng kem hơi đặc.

Ảnh minh họa: Internet

Tẩy tế bào chết

Vào mùa đông, tẩy tế bào chết hai tuần một lần là đủ vì tẩy da chết cũng giúp loại bỏ dầu trên da. Nhưng vào mùa hè, chúng ta đổ mồ hôi rất nhiều, do đó, việc tẩy tế bào chết ít nhất hai lần một tuần là điều quan trọng để giữ cho lỗ chân lông của da sạch và không có bụi bẩn.

Sử dụng mặt nạ tự nhiên

Bất kể đang trải qua mùa nào, điều quan trọng là phải thoa một loại mặt nạ tự nhiên lên mặt để cung cấp dưỡng chất sâu cho da. Chỉ là khi thay đổi theo mùa, các thành phần sẽ thay đổi, chẳng hạn như vào mùa đông hãy dùng những loại mặt nạ có sữa hoặc kem trong khi vào mùa hè, hãy dùng những loại mặt nạ có thêm nước chanh, bột nghệ và nước hoa hồng. Điều này không chỉ mang lại hiệu quả làm mát mà còn giúp bạn tránh bị rám nắng.

Ảnh minh họa: Internet

Thay đổi sữa rửa mặt

Làm sạch là bước đầu tiên trong bất kỳ quy trình chăm sóc da nào và là nền tảng cho mọi bước tiếp theo. Hầu hết các loại sữa rửa mặt đều hoạt động bằng cách tạo bọt, giúp loại bỏ vi khuẩn và bụi bẩn khỏi lớp trên của da. Vì lý do này, bạn có thể cần loại sữa rửa mặt có tác dụng mạnh hơn vào mùa hè, khi lượng dầu tiết ra có xu hướng tăng lên.

Khi thời tiết trở nên mát mẻ hơn, hãy thay đổi sữa rửa mặt dạng nước sang dạng kem hoặc dạng dầu. Những thứ này ít làm khô da và bảo vệ độ ẩm. Một cách thay đổi khác là trộn một ít sữa rửa mặt dạng nước và dạng kem để đạt hiệu quả tốt nhất cho cả hai loại.

(Ý kiến ​​đóng góp của Bác sĩ Blossom Kochhar, chủ tịch tập đoàn Blossom Kochhar)