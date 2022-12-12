Răng ố vàng, nụ cười kém tự tin chỉ vì những thói quen tưởng chừng vô hại này

Đây là một số sai lầm không cho phép bạn giữ nụ cười trắng sáng và khỏe mạnh.

Từ bỏ soda và đồ uống có ga ngọt là một quyết định mà răng của bạn chắc chắn sẽ cảm ơn bạn, nhưng nếu bạn chuyển sang nước có ga, nó vẫn có thể ảnh hưởng đến nụ cười của bạn.

Axit carbonic phát triển trong nước có ga sẽ không gây hại nghiêm trọng cho răng của bạn, nhưng nếu nước có hương vị, rất có thể nó chứa các chất phụ gia ảnh hưởng đến mức độ axit và có thể làm tăng sự ăn mòn men răng.

2. Bạn đang đổ nước tương lên thức ăn của mình

Mặc dù nước tương rất ngon và khiến sushi ngon hơn, nhưng nó có thể khiến răng bạn ố vàng theo thời gian. Cũng giống như bất kỳ loại thực phẩm có màu sắc phong phú nào, nước tương có thể làm ố răng của bạn và làm cho kem đánh răng làm trắng của bạn kém hiệu quả hơn.

3. Bạn thường xuyên uống đồ uống nóng

Không gì có thể đánh thức bạn vào buổi sáng nhanh hơn một tách cà phê đặc nóng hổi, ​​nhưng nếu bạn thưởng thức nó hàng ngày, nó có thể khiến nụ cười của bạn trở nên xỉn màu và đổi màu. Cà phê, trà và các loại đồ uống có nhiều sắc tố khác có thể làm ố răng của bạn và nếu bạn uống chúng nóng, chúng có thể khiến men răng của bạn dễ bị ố hơn.

Và nếu bạn quen uống cà phê khi đang di chuyển để giữ ấm cho bản thân trong một ngày lạnh giá, nó thậm chí có thể dẫn đến các vết nứt nhỏ trên men răng và khiến răng bạn nhạy cảm hơn.

4. Bạn đang dùng sai loại nước súc miệng

Mặc dù nước súc miệng giữ cho hơi thở thơm tho lâu hơn, nhưng nó cũng có thể khiến nụ cười của bạn kém tươi tắn nếu bạn không chú ý đến các hóa chất mạnh trong đó. Ví dụ, nước súc miệng nhằm điều trị bệnh nướu răng thường chứa chlorhexidine gluconate, có thể gây ra vết ố trên răng mà bạn có thể sẽ không thể loại bỏ nếu không có sự trợ giúp của nha sĩ.

5. Bạn đang đánh răng quá mạnh

Mặc dù đánh răng và dùng chỉ nha khoa là rất quan trọng để giữ cho nụ cười của bạn khỏe mạnh, nhưng không phải lúc nào vệ sinh răng miệng càng nhiều càng tốt. Nếu bạn đánh răng quá mạnh ngày này qua ngày khác, bạn có thể từ từ làm mòn men răng, khiến răng nhạy cảm hơn và tăng nguy cơ sâu răng.

6. Bạn không uống đủ nước

Giữ đủ nước là một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm cho sức khỏe tổng thể của mình và uống đủ nước trong ngày cũng có thể giúp nụ cười của bạn rạng rỡ hơn. Nước rửa sạch các chất nhuộm màu còn sót lại trên răng của bạn và giữ cho răng trắng lâu hơn.

Theo Brightside