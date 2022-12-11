Muốn hạn chế tóc bạc, nhớ ngay những lưu ý quan trọng này

Nhổ tóc bạc không bao giờ là một ý tưởng hay, nó không làm tăng số lượng tóc bạc hoặc khiến các sợi tóc khác xung quanh chuyển sang màu xám, nhưng việc nhổ sẽ làm tổn thương lớp biểu bì, điều này không lý tưởng.

Ngoài ra, việc nhổ tóc có thể khiến sợi màu xám mới mọc trở lại ngắn hơn, khiến nó lòi ra như ngón tay cái bị đau. Nếu cần, bạn có thể cắt phần tóc bạc gần gốc. Một lần nữa, bạn sẽ phải tiếp tục cắt tỉa nó thường xuyên cho đến khi nó rụng một cách tự nhiên.

Mặc dù gen của bạn quyết định thời điểm tóc bạc và số lượng bạc trên đầu bạn, nhưng đôi khi, tóc bạc có thể là kết quả của việc thiếu kẽm hoặc sắt. Vì vậy, nếu bạn nhận thấy các sợi màu xám, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng và xem liệu bạn có cần bổ sung chế độ ăn uống nào không.

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Ngoài ra, hãy chắc chắn rằng bạn đang ăn uống lành mạnh, tập trung vào protein cho bữa sáng và bữa trưa vì đó là lúc năng lượng cung cấp cho các mô tóc là thấp nhất. Giữ nước suốt cả ngày là điều luôn quan trọng.

Tránh Amoniac

Trong cơn sốt điên cuồng để phủ màu xám của tóc bạc, đừng quên nghiên cứu các lựa chọn màu sắc của bạn. Các hóa chất độc hại có thể làm hỏng tóc của bạn bằng cách gây rụng tóc , vì vậy hãy chọn màu hữu cơ không chứa amoniac.

Bạn cũng có thể muốn chọn giữa thuốc nhuộm vĩnh viễn hoặc bán vĩnh viễn, tùy thuộc vào lối sống của bạn và yêu cầu duy trì màu tóc của bạn. Nói chuyện với nhà tạo mẫu của bạn về các tùy chọn và phong cách khác nhau, một ý tưởng hay là bắt đầu với việc nhuộm highlight chỉ đơn giản là pha trộn với màu xám thay vì nhuộm toàn bộ mái tóc của bạn.

Cung cấp cho mái tóc của bạn sự chăm sóc cần thiết

Khi màu tóc hoặc kết cấu tóc bắt đầu thay đổi, đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy mái tóc của bạn cần thêm thứ gì đó. Tiếp tục sử dụng cùng một loại dầu gội trong một thời gian dài không bao giờ là một ý kiến ​​hay, nhưng một khi bạn thấy tóc bạc, hãy chuyển sang sản phẩm dưỡng ẩm nhiều hơn hoặc được thiết kế đặc biệt cho tóc bạc. Tóc bạc là loại tóc thô, xơ và có thể bắt đầu chuyển sang màu vàng nếu không được chăm sóc, vì vậy hãy đầu tư vào các sản phẩm dưỡng tóc để giữ cho tóc bạc được thuần hóa.

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Hơn nữa, tránh gội đầu quá nhiều vì nó có thể làm mất đi lớp dầu tự nhiên của tóc. Tìm ra một thói quen gội đầu lành mạnh cho mái tóc của bạn và chăm sóc tóc bằng cách mát-xa bằng dầu hoặc các liệu pháp dưỡng sâu ít nhất một lần mỗi tuần. Chọn những sản phẩm phù hợp với tóc và loại da đầu của bạn, tránh những sản phẩm chứa cồn có thể làm tóc xơ và khô.

Theo Femina