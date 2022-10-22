Phụ nữ hiện đại lên đồ sang chảnh chớ nên mang theo những phụ kiện thời trang đã lỗi thời này

Làm đẹp 22/10/2022 07:33

Có những quy tắc làm đẹp được nhiều phụ nữ truyền tai nhau từ đời này qua đời kia. Tuy nhiên, không phải quy tắc nào cũng có thể "tồn tại" mãi mãi theo xu hương của thời gian. Một số cách lên đồ và trang điểm sẽ trông thật lỗi mốt và khiến vẻ ngoài mất điểm ở thời đại này.

1. Làm nổi bật khuôn mặt

 

Phụ nữ hiện đại lên đồ sang chảnh chớ nên mang theo những phụ kiện thời trang đã lỗi thời này - Ảnh 1

Bạn có nhớ khoảng thời gian gần như không thể đếm được các beauty blogger đã thoa bao nhiêu lớp mỹ phẩm lên mặt không? Trong cuộc phỏng vấn với New York Post , người sáng lập Bobbi Brown Cosmetics tuyên bố rằng thời đại của phấn highlight đã qua. Cô ấy khuyên bạn nên sử dụng kem dưỡng ẩm và một số loại phấn má xung quanh gò má để làm nổi bật vẻ đpẹ tự nhiên mà thôi.

 

 

2. Những chiếc váy lớn

Phụ nữ hiện đại lên đồ sang chảnh chớ nên mang theo những phụ kiện thời trang đã lỗi thời này - Ảnh 2

 

Ngày nay, những chiếc váy to và xù xì có thể được tìm thấy trong các cửa hàng bán đồ cổ điển. Met Gala hàng năm được coi là sự kiện thời trang chính và nó tạo ra những xu hướng mới cho trang phục. Ngày nay, những người nổi tiếng chọn những chiếc váy dài đơn giản thay vì những chiếc váy giống như đến từ một thế giới thần tiên nào đó.

 

3. Lông thú tự nhiên'

 

Lông thú tự nhiên không còn là thứ mà chỉ những người rất giàu mới có thể mua được. Và đồng thời, mọi người nhận ra rằng động vật cần được bảo vệ. Có một danh sách dài các nhà thiết kế thời trang từ chối sử dụng lông thú tự nhiên: Stella McCartney, Armani, Calvin Klein, Tommy Hilfiger.

Marco Bizzarri, Giám đốc điều hành của thương hiệu bán chạy nhất thế giới, đã tuyên bố rằng Gucci sẽ không sử dụng lông thú tự nhiên trong các bộ sưu tập của họ. Bước này được thực hiện để chấm dứt sự tàn ác với động vật.

Phụ nữ hiện đại lên đồ sang chảnh chớ nên mang theo những phụ kiện thời trang đã lỗi thời này - Ảnh 3

Để trang phục của bạn bớt lỗi mốt và nặng nề, hãy chọn những chiếc áo khoác lông nhân tạo có màu sắc sặc sỡ. Những chiếc áo khoác “lông” nhẹ trông cũng rất tuyệt.

4. Giày và túi bằng màu bóng

Phụ nữ hiện đại lên đồ sang chảnh chớ nên mang theo những phụ kiện thời trang đã lỗi thời này - Ảnh 4

 

Giày và túi bóng trông rất hợp với những cô bé mới bắt đầu đi học. Và nếu phụ nữ trưởng thành mặc những thứ như thế này, đó là một dấu hiệu của gu ăn mặc "kém sang". Nữ công tước hiện đại Kate Middleton luôn trông tuyệt vời và cô ấy không mang bất kỳ đôi giày bóng nào.

5. Áo Parka

Phụ nữ hiện đại lên đồ sang chảnh chớ nên mang theo những phụ kiện thời trang đã lỗi thời này - Ảnh 5

 

Một chiếc áo parka là một chiếc áo khoác dài ấm áp có một vài ưu điểm, ví dụ như nó thoải mái và trông rất ngầu. Tuy nhiên, nó làm mất đi vẻ độc đáo của bạn. Hơn thế nữa, một chiếc áo parka cổ điển có rất ít màu sắc đa dạng: 50 sắc thái của kaki, xanh nước biển và than chì.

Khoác lên mình chiếc áo khoác sặc sỡ và đừng ngại nổi bật! Tạp chí nổi tiếng Vogue xác nhận lý thuyết này: theo tạp chí, áo khoác càng lạ càng tốt. Đừng ngại thử nghiệm!

Theo Brightside

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