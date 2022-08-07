Niềng răng trong suốt có mấy loại? Quy trình niềng răng bằng khay trong suốt

Một số các loại niềng răng phổ biến nhất hiện nay là:

Niềng răng trong suốt Invisalign mang đến sự thoải mái khi niềng răng

Quy trình niềng răng bằng khay trong suốt

Bước 1 : Thăm khám & chụp phim

Các bác sĩ sẽ tiến hành thăm khám tổng quát để đánh giá nhu cầu cũng như tìm hiểu các tiền sử bệnh răng miệng trước khi bắt đầu niềng răng. Tiếp theo, bạn sẽ được chụp phim X-quang, phim sọ nghiêng trong miệng, hình ngoài mặt,… để bác sĩ chỉnh nha có các dữ liệu cần thiết cho việc chẩn đoán.

Bác sĩ sử dụng các thiết bị nha khoa chuyên biệt để kiểm tra và đánh giá tình trạng răng của bệnh nhân

Bước 2 : Tư vấn và lên phác đồ điều trị

Dựa trên các dữ liệu đã có và ứng dụng các phần mềm hỗ trợ khác, bác sĩ sẽ xác định tình trạng sai lệch và đưa ra phác đồ điều trị cũng như dự đoán thời gian điều trị. Sau đó sẽ tư vấn cụ thể cho khách hàng các quy trình tiếp theo.

Sau khi đồng ý các tư vấn điều trị, bạn sẽ được lấy dấu răng. Với phương pháp chỉnh nha bằng mắc cài, việc lấy dấu sẽ theo quy trình truyền thống. Tuy nhiên, với Invisalign sẽ sử dụng công nghệ scan răng 3D hiện đại để lấy được dấu răng khách hàng.

Bước 3 : Sản xuất khay niềng trong suốt

Với niềng răng trong suốt Invisalign, quy trình sản xuất khí cụ niềng răng sẽ có nhiều bước hơn so với niềng răng bằng mắc cài. Sau khi scan răng sẽ mất khoảng 3 tuần để các bác sĩ làm kế hoạch điều trị và mô phỏng trên phần mềm. Sau đó từ 3 – 4 tuần nữa, bộ khay niềng mới sản xuất xong. Khay niềng trong suốt sẽ được tiến hành sản xuất với công nghệ tiên tiến, đảm bảo phù hợp và trùng khớp hoàn toàn với răng của từng khách hàng.

Bước 4 : Tiến hành đeo khay niềng

Bác sĩ hướng dẫn khách hàng đeo, vệ sinh, bảo quản khay niềng

Bước 5 : Tái khám, điều chỉnh, kiểm soát

Bạn cần tái khám theo chỉ định có thể điều chỉnh và kiểm soát sự dịch chuyển của các răng và khớp cắn giúp mang lại một hàm răng đều đẹp, kế hoạch niềng răng mang lại hiệu quả cao nhất.

Bước 6 : Đeo khay duy trì để bảo vệ nụ cười

Sau khi đạt được hiệu quả chỉnh nha hoàn hảo, bạn vẫn cần đeo hàm duy trì từ 1 – 2 năm. Hàm duy trì có tác dụng ổn định răng ở vị trí mới và ngăn các dây chằng nha chu dịch chuyển, giữ kết quả chỉnh nha.

Hy vọng qua bài viết, bạn đã hiểu rõ về niềng răng trong suốt là gì và cách thức hoạt động của phương pháp này. Nếu bạn cần tư vấn, hãy liên hệ đến hotline để được hỗ trợ đặt lịch thăm khám sớm nhất nhé!