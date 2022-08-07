Niềng răng trong suốt có mấy loại? Quy trình niềng răng bằng khay trong suốt

Phương pháp niềng răng trong suốt đang dần trở nên quen thuộc và được ưu tiên lựa chọn với nhiều người. Lý do là bởi tính thẩm mỹ cao và tạo sự thuận tiện cho người niềng răng. Cùng bài viết dưới đây tìm hiểu xem niềng răng trong suốt có mấy loại và quy trình như thế nào nhé.
- Bí kíp giúp bạn trông thời thượng với trang phục denim trong mùa hè này
- Có được mái tóc óng mượt bồng bềnh siêu dễ dàng với những loại mặt nạ cấp dưỡng cực 'thân thiện' với túi tiền của bạn
4 loại niềng răng bằng khay trong suốt hiện nay
Một số các loại niềng răng phổ biến nhất hiện nay là:
- Niềng răng trong suốt Clear Aligner. Niềng răng được ứng dụng công nghệ niềng răng của Đức, kết hợp với chi phí hợp lý. Khay niềng trong suốt Clear Aligner được chế tác trên mẫu hàm thạch cao với độ chính xác khá lớn. Cơ chế niềng răng tập trung tận dụng điểm tạo lực để căn chỉnh răng ở các khay.
- Khay Vinalign trong suốt. Khay niềng này được xem như là công nghệ niềng răng trong suốt hiện đại bật nhất hiện nay. Quy trình niềng răng với các thao tác căn chỉnh răng được thực hiện riêng cho từng khách hàng trên phần mềm hiện đại rút ngắn được thời gian đeo niềng. Bên cạnh đó, trong quá trình niềng thì khay niềng trong suốt sẽ ôm khít và có tác động lực liên tục vào răng giúp điều chỉnh cho răng đều và thẳng hơn. Vậy nên, chi phí niềng Vinalign được đánh giá tương đối là cao so với các loại niềng răng trong suốt khác.
- Khay niềng không mắc cài 3D Clear. 3D Clear là loại khay niềng được làm từ nhựa trong suốt có độ tinh tế, tự nhiên cao giúp giữ được tính thẩm mĩ và khó để người giao tiếp đối diện nhận ra. Bên cạnh đó, kỹ thuật niềng 3D Clear này giúp người niềng thấy trước kết quả nhận được sau quá trình niềng răng, đảm bảo thời gian và kết quả điều trị rõ ràng.
- Niềng răng trong suốt Invisalign: Đây là loại niềng răng trong suốt có một số đặc tính ưu việt như tạo sự thoải mái khi sử dụng cho người niềng răng, hạn chế được các cơn đau kéo dài, tính sinh học cao, không gây dị ứng, gây mùi khó chịu. Cơ chế tháo lắp dễ dàng của niềng Invisalign cũng giúp người niềng răng dễ dàng vệ sinh răng miệng, tự do ăn uống, tránh xa nỗi ám ảnh thức ăn vướng vào mắc cài.
Niềng răng trong suốt Invisalign mang đến sự thoải mái khi niềng răng
Quy trình niềng răng bằng khay trong suốt
Bước 1: Thăm khám & chụp phim
- Các bác sĩ sẽ tiến hành thăm khám tổng quát để đánh giá nhu cầu cũng như tìm hiểu các tiền sử bệnh răng miệng trước khi bắt đầu niềng răng. Tiếp theo, bạn sẽ được chụp phim X-quang, phim sọ nghiêng trong miệng, hình ngoài mặt,… để bác sĩ chỉnh nha có các dữ liệu cần thiết cho việc chẩn đoán.
Bác sĩ sử dụng các thiết bị nha khoa chuyên biệt để kiểm tra và đánh giá tình trạng răng của bệnh nhân
Bước 2: Tư vấn và lên phác đồ điều trị
- Dựa trên các dữ liệu đã có và ứng dụng các phần mềm hỗ trợ khác, bác sĩ sẽ xác định tình trạng sai lệch và đưa ra phác đồ điều trị cũng như dự đoán thời gian điều trị. Sau đó sẽ tư vấn cụ thể cho khách hàng các quy trình tiếp theo.
- Sau khi đồng ý các tư vấn điều trị, bạn sẽ được lấy dấu răng. Với phương pháp chỉnh nha bằng mắc cài, việc lấy dấu sẽ theo quy trình truyền thống. Tuy nhiên, với Invisalign sẽ sử dụng công nghệ scan răng 3D hiện đại để lấy được dấu răng khách hàng.
Bước 3: Sản xuất khay niềng trong suốt
- Với niềng răng trong suốt Invisalign, quy trình sản xuất khí cụ niềng răng sẽ có nhiều bước hơn so với niềng răng bằng mắc cài. Sau khi scan răng sẽ mất khoảng 3 tuần để các bác sĩ làm kế hoạch điều trị và mô phỏng trên phần mềm. Sau đó từ 3 – 4 tuần nữa, bộ khay niềng mới sản xuất xong. Khay niềng trong suốt sẽ được tiến hành sản xuất với công nghệ tiên tiến, đảm bảo phù hợp và trùng khớp hoàn toàn với răng của từng khách hàng.
Bước 4: Tiến hành đeo khay niềng
Bác sĩ hướng dẫn khách hàng đeo, vệ sinh, bảo quản khay niềng
Bước 5: Tái khám, điều chỉnh, kiểm soát
- Bạn cần tái khám theo chỉ định có thể điều chỉnh và kiểm soát sự dịch chuyển của các răng và khớp cắn giúp mang lại một hàm răng đều đẹp, kế hoạch niềng răng mang lại hiệu quả cao nhất.
Bước 6: Đeo khay duy trì để bảo vệ nụ cười
- Sau khi đạt được hiệu quả chỉnh nha hoàn hảo, bạn vẫn cần đeo hàm duy trì từ 1 – 2 năm. Hàm duy trì có tác dụng ổn định răng ở vị trí mới và ngăn các dây chằng nha chu dịch chuyển, giữ kết quả chỉnh nha.
Hy vọng qua bài viết, bạn đã hiểu rõ về niềng răng trong suốt là gì và cách thức hoạt động của phương pháp này. Nếu bạn cần tư vấn, hãy liên hệ đến hotline để được hỗ trợ đặt lịch thăm khám sớm nhất nhé!