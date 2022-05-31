Những nguyên nhân dẫn đến tình trạng da lão hóa nhanh hơn? Nên ăn 2 thứ và làm thêm 1 việc nữa để trì hoãn sự lão hóa

Làm đẹp 31/05/2022 11:58

Trong cuộc sống, da bắt đầu lão hóa trong những hoàn cảnh nào? Các nguyên nhân này đã được hầu hết các chuyên gia chia sẻ.

Không sử dụng kem chống nắng

Các chị em thường không thoa kem chống nắng khi ra ngoài, lâu ngày làn da sẽ trực tiếp bị ảnh hưởng bởi ánh nắng mặt trời, tia UV làm cho làn da dễ bị sạm đen. Mọi người nên biết rằng ánh nắng mặt trời chứa rất nhiều tia cực tím, tia cực tím sẽ làm mất đi collagen trong da từ từ dễ làm da bị bỏng, da ngày càng khô ráp, dễ bị thâm nám, nhanh lão hóa hơn rất nhiều.

Những nguyên nhân dẫn đến tình trạng da lão hóa nhanh hơn? Nên ăn 2 thứ và làm thêm 1 việc nữa để trì hoãn sự lão hóa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ăn kiêng không có mục đích và quá mức

Bản tính của phụ nữ là thích làm đẹp, muốn có được dáng người thon thả nên thường áp dụng những phương pháp giảm cân rất tiêu cực, một trong số đó là ăn kiêng không có mục đích, quá mức.

Những nguyên nhân dẫn đến tình trạng da lão hóa nhanh hơn? Nên ăn 2 thứ và làm thêm 1 việc nữa để trì hoãn sự lão hóa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trên thực tế, việc ăn kiêng là để đạt được mục đích giảm cân, tuy ban đầu có hiệu quả thực sự nhưng lâu ngày việc ăn kiêng sẽ làm cho cơ thể thiếu chất, dễ gây ra rối loạn nội tiết ở phụ nữ, sinh ra thiếu khí, huyết hư, đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Thức khuya trong thời gian dài

Thức khuya là tình trạng rất phổ biến trong hiện nay, vì nhiều lý do mà ngày càng có nhiều phụ nữ thức khuya. Mặc dù thức khuya có thể khiến bạn tận hưởng được giây phút yên tĩnh, thoải mái nhưng thức khuya cũng chính là “sát thủ” của sự lão hóa. Bởi thức khuya không chỉ làm tăng gánh nặng cho các cơ quan khác nhau mà còn phá vỡ sự cân bằng của cơ thể và gây rối loạn hormone. Hơn nữa, nếu bạn thức khuya, melatonin sẽ không thể sản sinh ra, đồng thời các mô da cũng không thể tái tạo và thay thế nên dễ bị lão hóa.

Những nguyên nhân dẫn đến tình trạng da lão hóa nhanh hơn? Nên ăn 2 thứ và làm thêm 1 việc nữa để trì hoãn sự lão hóa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Muốn trì hoãn việc lão hóa nhanh thì có thể ăn thêm hai thứ và làm một việc nữa

Những loại hạt

Nhiều loại hạt, đặc biệt là hạnh nhân là nguồn cung cấp vitamin E tuyệt vời, có thể giúp sửa chữa mô da, giữ ẩm cho da và bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV.

Những nguyên nhân dẫn đến tình trạng da lão hóa nhanh hơn? Nên ăn 2 thứ và làm thêm 1 việc nữa để trì hoãn sự lão hóa - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Quả óc chó chứa axit béo omega-3 chống viêm có thể giúp củng cố màng tế bào da, bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, cho làn da sáng đẹp bằng cách bảo vệ hàng rào dầu tự nhiên của da.

Rau và trái cây

Trong vô cùng nhiều lợi ích của rau và trái cây thì có cả lợi ích giữ gìn sự tươi trẻ nữa. Nhóm thực phẩm này có chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp cơ thể bạn thải bỏ độc tố, giúp các tế bào tái tạo nhanh hơn, và việc đó giúp giảm hình thành các nếp nhăn nheo - một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất của tuổi già. Ngoài ra, rau và trái cây cũng giúp giảm nguy cơ bị các bệnh như bệnh tim, ung thư.

Những nguyên nhân dẫn đến tình trạng da lão hóa nhanh hơn? Nên ăn 2 thứ và làm thêm 1 việc nữa để trì hoãn sự lão hóa - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Hãy chọn lựa các loại rau lá xanh, ớt chuông, cà chua và trái cây nhiều màu sắc như trái cây họ cam quýt, các quả mọng… Để bảo vệ thêm cho làn da dưới nắng, bạn cũng có thể chọn lựu, nam việt quất vì chúng có chứa nhiều axit ellagic giúp giảm tác động của các tia UV.

Uống nhiều nước

Cuối cùng, một điều mà các bạn nữ được khuyên là nên uống nhiều nước hơn, vì cơ thể đủ nước mới có thể cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho da, giúp phục hồi các tế bào da, giúp da mềm mại và sáng bóng. Tuy nhiên, bạn nữ không nên uống rượu bia, nước giải khát, trà sữa và các đồ uống khác mà nên uống thêm nước ấm để giúp cải thiện làn da, trì hoãn lão hóa.

Những nguyên nhân dẫn đến tình trạng da lão hóa nhanh hơn? Nên ăn 2 thứ và làm thêm 1 việc nữa để trì hoãn sự lão hóa - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet
Làm sao để có thể tự tin khi diện đồ bơi

Làm sao để có thể tự tin khi diện đồ bơi

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