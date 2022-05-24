Làm sao để có thể tự tin khi diện đồ bơi

Với loại trang phục gợi cảm này thì điều cần nhất khi diện là một cơ thể đẹp! Nhưng bạn đừng vội hiểu lầm. Cơ thể đẹp ở đây không phải nhất thiết mà một thân hình với số đo ba vòng hoàn hảo mà chỉ cần cơ thể bạn săn chắc thì đã có thể thả dáng trong bộ đồ bơi rồi! Vì thế, đừng quên thường xuyên tập luyện thể thao để cơ thể khỏe khoắn hơn nhé!

Làn da hoàn hảo cho chiếc áo tắm.

“Nhất dáng nhì da” khi diện đồ bơi làn da của bạn sẽ được để lộ ra dưới ánh nắng mặt trời. Những khuyết điểm của làn da sẽ dễ dàng phô bày ra bởi những đường cut cúp táo bạo của chiếc áo tắm. Vì vậy, bạn cần giữ cho da luôn khỏe mạnh, mịn màng và tránh xa mụn. Việc này không thể thực hiện một sớm một chiều nên dù bận rộn đến mấy, các cô gái cũng nên dành đôi chút thời gian trong ngày để chăm sóc bản thân.

Đồ bơi nữ đẹp

Phái đẹp cũng nên duy trì thoa kem dưỡng ẩm ngay sau khi tắm. Tuy nhiên, chỉ nên dùng một lượng vừa đủ để kem thấm vào da, tránh lãng phí và gây tắc nghẽn lỗ chân lông. Bên cạnh đó, chị em cũng đừng quên bôi kem chống nắng mỗi ngày, tẩy da chết nửa tháng một lần và duy trì lối sống lành mạnh, giúp da luôn tươi tắn để tự tin diện bikini ra biển. Làn da đẹp sẽ giúp chị em thêm phần duyên dáng trọng bộ bikini xinh xắn quyến rũ đấy nhé.

Lựa chọn đồ bơi đi biển phù hợp

Thay vì chạy theo xu hướng, các cô gái nên chọn cho mình bộ bikini phù hợp nhất với dáng người mình. Một vòng eo bánh mì sẽ trở nên thon gọn hơn với những mẫu đồ bơi liền mảnh. Cô gái ngực nhỏ vẫn có thể trở nên hấp dẫn hấp dẫn với kiểu áo có diềm hoặc viền phần ngực. Vòng một quá khổ có thể khắc phục với những mẫu đồ bơi kín đáo, ôm sát cơ thể và tạo cảm giác gọn gàng.

Đồ bơi cherry

Nếu muốn "kéo dài" đôi chân, bạn gái có thể để mắt đến các mẫu quần dây cắt càng cao càng tốt. Điều đó sẽ tạo cảm giác cơ thể bạn cao hơn bình thường. Những phụ kiện dễ thương như túi trong suốt, khăn quàng hờ, áo choàng, kính mát… cũng là gia vị cho set đồ bơi trở nên gợi cảm hơn

Phụ kiện đồ bơi

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