Những điều cần lưu ý khi luyện tập tại nhà để hạn chế ảnh hưởng xấu đến sức khỏe

Thời điểm tập gym tại nhà lý tưởng là từ 16h30 – 18h00. Sau khi tập, bạn cho cơ thể nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng rồi ăn tối là hợp lý.

Hãy đảm bảo không gian tập luyện của bạn không có bất kỳ chướng ngại vật nào và đủ rộng cho nhiều bài tập khác nhau. Lựa chọn sử dụng những đôi giày phù hợp. Giày lười, dép quai hậu hay tất không có độ bám dính trên mặt sàn đều không được khuyên dùng.

Khởi động và giãn cơ trước và sau buổi tập

Ảnh minh họa: Internet

Với bất kỳ hoạt động thể chất nào, việc khởi động và giãn cơ phù hợp là vô cùng quan trọng để giảm nguy cơ chấn thương.

Khởi động: Dành 10-15 phút thực hiện các chuyển động nhẹ để bơm máu cũng như làm nóng các khớp và cơ bắp. Cường độ cao dần sẽ làm nhịp tim tăng lên và khiến bạn đổ mồ hôi. Tốt nhất, hãy khởi động bằng các bài như chạy tại chỗ, chạy cao gối, Jumping Jack hoặc đấm không khí.

Thả lỏng cơ thể: Sau khi tập luyện, hãy dành ít nhất 5-10 phút thả lỏng toàn thân, vận động nhẹ với cường độ thấp kéo dài để làm giảm đau nhức cơ bắp, nguy cơ cứng khớp và chấn thương trong tương lai.

Lắng nghe cơ thể của bạn

Khi tập thể dục tại nhà và không có sự hỗ trợ của huấn luyện viên, bạn tốt nhất nên lắng nghe những tín hiệu từ chính cơ thể của bạn. Khi tập luyện, nếu cảm thấy các bài tập này ngoài khả năng và sức chịu đựng của mình, bạn không nên cố thử để hạn chế ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Ngoài ra, khi cơ thể có dấu hiệu chóng mặt, hoa mắt hay tim đập quá nhanh, nên lập tức dừng việc luyện tập và nghỉ ngơi ngay.

Bổ sung trước và sau tập

Ảnh minh họa: Internet

Trước tập 30 phút: Uống 500ml nước mát glucose 6-8%

Trong tập: Tỷ lệ mồ hôi/15 phút: 15 phút uống 200-300ml nước.

Sau tập: Bù nước đủ theo cân nặng và theo màu nước tiểu. Đậm đến vàng nhạt, đặc biệt nước tiểu sáng ngủ dậy. Nước tiểu không màu hoặc màu vàng nhạt có nghĩa là cơ thể bạn có đủ nước. Nước tiểu màu vàng sậm hoặc màu hổ phách là dấu hiệu của sự mất nước.