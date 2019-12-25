Những cách trị thâm đầu gối nhanh nhất tại nhà

Làm đẹp 25/12/2019 22:57

Nếu bạn đang lo lắng bởi chiếc đầu gối bị thâm sạm thì dưới đây là những cách trị thâm đầu gối nhanh nhất dành cho bạn.

Nhiều chị em trở nên e ngại, tự ti khi diện đầm ngắn hay quần short vì đầu gối bị thâm đen và tối màu. Để giúp các bạn nữ khắc phục tình trạng này và trở nên tự tin hơn, bài viết dưới đây sẽ chia sẻ những cách trị thâm đầu gối nhanh nhất tại nhà.

Trị thâm đầu gối bằng baking soda và chanh

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Những cách trị thâm đầu gối nhanh nhất tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Một trong những cách trị thâm đầu gối nhanh nhất và hiệu quả tức thì đó là sử dụng chanh và baking soda.

Chanh là một loại nguyên liệu tự nhiên có khả năng làm sáng, đều màu da tuyệt vời mà các bạn không nên bỏ qua. Trong chanh có chứa nhiều chất chống oxy hóa, nhất là vitamin C giúp thúc đẩy quá trình tái tạo và cải thiện đáng kể làn da của bạn. 

Baking soda hay còn được gọi là muối nở không chỉ được biết đến như một nguyên liệu nấu ăn mà còn là chất tẩy nhẹ và có khả năng giúp làm trắng các vùng da bị thâm sạm như khuỷu tay, đầu gối một cách hiệu quả.

Cách thực hiện: Cắt đôi một quả chanh. Cho 1 thìa cafe baking soda lên trên từng miếng chanh. Dùng 2 miếng chanh xoa nhẹ, massage trên đầu gối trong khoảng 1 phút. Sau đó bạn để yên trong khoảng 15 phút nữa rồi rửa sạch đầu gối bằng nước ấm. Lặp lại cách này 2 ngày một lần để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Trị thâm đầu gối bằng dầu dừa

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Trị thâm đầu gối với dầu dừa - Ảnh minh họa: Internet

Dầu dừa có chứa rất nhiều chất dưỡng ẩm da và vitamin E giúp phục hồi làn da bị thâm và sạm màu. Sử dụng dầu dừa thường xuyên không chỉ làm giảm đáng kể tình trạng thâm đầu gối mà còn cấp ẩm để tránh khô và rạn nứt da.

Cách thực hiện: Sau mỗi lần tắm xong, thoa một ít dầu dừa lên vùng da bị thâm ở đầu gối. Massage nhẹ nhàng theo vòng tròn trong khoảng 2 – 3 phút cho đến khi dầu dừa được thẩm thấu vào da và phát huy tác dụng.

Ngoài ra, các bạn cũng có thể trộn nửa thìa canh nước cốt chanh tươi cùng 1 thìa cafe dầu dừa, sau đó nhẹ nhàng massage đầu gối với hỗn hợp trên trong vòng vài phút. Cách này sẽ giúp bạn có vùng da đầu gối sáng màu hơn.

Trị thâm đầu gối bằng kem đánh răng

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Trị thâm đầu gối bằng kem đánh răng - Ảnh minh họa: Internet

Kem đánh răng không chỉ có tác dụng bảo vệ răng khỏi vi khuẩn, làm trắng răng mà còn có công dụng tuyệt vời trong quá trình làm đẹp, cải thiện làn da. Nó cũng là một sự lựa chọn vô cùng lành tính cho những bạn muốn trị thâm vùng da đầu gối.

Cách thực hiện: Các bạn rửa sạch đầu gối với nước ấm để giúp lỗ chân lông giãn nở tốt hơn sau đó bôi đều kem đánh răng lên vùng đầu gối, massage kỹ trong vòng 5 phút. Giữ nguyên như vậy thêm 5 phút nữa rồi rửa sạch lại đầu gối với nước mát. Chỉ cần kiên trì làm cách này 2, 3 lần/tuần thì làn da sạm màu, thâm đen ở đầu gối sẽ sáng lên trông thấy.

Trị thâm đầu gối bằng nha đam

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Trị thâm đầu gối bằng nha đam - Ảnh minh họa: Internet

Nha đam đã không còn xa lạ gì với chị em phụ nữ bởi công dụng làm đẹp tuyệt vời của loại nguyên liệu này với làn da. Nha đam hay lô hội chứa phần lớn hàm lượng các dưỡng chất tốt cho da như vitamin C, vitamin E, vitamin A, vitamin nhóm B,... giúp sát khuẩn và làm dịu mát da, hỗ trợ làm lành các tổn thương hở trên da. 

Chất nhầy có trong gel của nha đam có khả năng cung cấp độ ẩm cho da, tăng sự đàn hồi và giúp da sáng màu hơn. Đồng thời, nha đam kích thích sự tổng hợp các collagen, thúc đẩy quá trình tái tạo da, giúp trị mụn, kháng viêm, ngừa thâm nám. Do đó sử dụng nha đam để trị thâm đầu gối là một phương pháp hữu hiệu.

Cách thực hiện: Các bạn lấy phần thịt nha đam đắp lên vùng da đầu gối, massage nhẹ nhàng và để nguyên trong vòng 30 phút. Sau đó các bạn rửa sạch lại đầu gối với nước ấm. Thực hiện thao tác này hằng ngày sẽ thu được hiệu quả như mong muốn.

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- Với cách trị thâm đầu gối này thâm đen cỡ nào cũng phải trắng bóc sau vài ngày

Trị thâm đầu gối bằng vaseline

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Vaseline có tác dụng trị thâm đầu gối - Ảnh minh họa: Internet

Vaseline là một sản phẩm dưỡng da vô cùng thông dụng có kết cấu dạng sáp. Nó có khả năng dưỡng ẩm cực tốt được tinh chế từ nhiều nguồn vitamin, khoáng chất cực tốt cho tế bào da. 

Phức hợp dưỡng trắng Bio-Actives có trong sản phẩm này tác dụng mạnh mẽ lên da, giúp dưỡng trắng từ sâu bên trong. Cùng với các hạt Vaseline Jelly siêu nhỏ làm nên công dụng dưỡng da chống nắng và ngăn ngừa lão hóa da hiệu quả. Hơn nữa, Vaseline còn hỗ trợ tẩy tế bào chết rất tốt, kích thích tế bào da mới phát triển, dưỡng ẩm và đem lại làn da mềm mại căng mọng.

Cách thực hiện: Vệ sinh sạch vùng da đầu gối. Sau đó, lấy một ít Vaseline hòa cùng với nửa thìa cafe đường sau đó bôi hỗn hợp này lên da, massage nhẹ nhàng trong 2-3 phút. Hỗn hợp này vừa có tác dụng tẩy da chết cho da, vừa hỗ trợ làm trắng vùng da bị thâm. Thực hiện thao tác trên từ 2-3 lần/tuần, bạn sẽ thấy được tác dụng mờ thâm rõ rệt trên vùng da đầu gối.

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Công cuộc trị thâm đòi hỏi sự kiên trì - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, bài viết trên đã giới thiệu tới các bạn đọc 5 cách trị thâm đầu gối nhanh nhất. Tuy nhiên, các bạn cũng nên nhận thức được rằng làm đẹp là một quá trình đòi hỏi sự kiên trì trong khoảng thời gian dài, không thể ngày một ngày hai mà các biện pháp phát huy ngay được tác dụng. Do đó hãy thực hiện những cách trên một cách đều đặn để đạt được hiệu quả như bạn mong muốn!

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