Những cách làm đẹp da bằng nha đam không phải ai cũng biết!

Nha đam từ trước đến nay được chị em truyền tai nhau là “thần dược” trong việc duy trì vẻ đẹp và sự tươi tắn của làn da. Có rất nhiều cách làm đẹp bằng nha đam cực kỳ hiệu quả, vừa đảm bảo an toàn, lành tính, chi phí rẻ, không tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc, vô cùng thích hợp cho "công cuộc" làm đẹp tại nhà của chị em! Dưới đây là một số cách làm đẹp da bằng nha đam đơn giản mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý bạn đọc!

Theo như các nghiên cứu khoa học cho thấy, trong nha đam có chứa hàm lượng các loại vitamin như B1, B2, B6 và acid folic,...là các hợp chất có công dụng giữ ẩm, dưỡng trắng và cung cấp các dưỡng chất thiết yếu để nuôi dưỡng và bảo vệ tế bào da hiệu quả.

Nha đam (hay còn gọi là lô hội) từ xa xưa đã được biết đến là một vị thuốc có khả năng chữa lành vết thương, làm dịu da cực kỳ hiệu quả. Dần dần, người ta còn khai phá, tìm tòi được rất nhiều công dụng của nha đam đối với việc làm đẹp.

Không chỉ có tác dụng làm đẹp vượt trội, nha đam còn hoàn toàn lành tính và rất dễ tìm, dễ mua và dễ chế biến thành các loại "mỹ phẩm handmade" tại nhà cho chị em. Nổi bật phải kể tới các cách kết hợp như:

1. Công thức kết hợp nha đam và chanh

Có một cách làm trắng da bằng nha đam nhanh nhất đó chính là kết hợp với chanh tươi. Trong chanh tươi có một hàm lượng acid vừa đủ sẽ góp phần làm sáng những vùng da tối màu. Còn gel nha đam cũng có khả năng tẩy da chết rất tốt, chính vì thế, sự kết hợp của hai thành phần này sẽ tạo nên một lớp mặt nạ trắng da cực kỳ hiệu quả.

Tuy nhiên, với những chị em sở hữu làn da mỏng nên chú ý mỗi tuần chỉ nên đắp từ 2 đến 3 lần, không đắp quá nhiều kẻo sẽ dễ bị tổn thương và bị bào mòn da. Chỉ cần kiên trì đều đặn thực hiện 2 đến 3 trong tuần, chắc chắn bạn sẽ tự mình nhận thấy được sự thay đổi màu sắc của làn da nhé.

Mặt nạ nha đam và chanh - sự kết hợp hoàn hảo cho một làn da trắng sáng!

2. Nha đam và sữa tươi không đường

Thêm một cách làm trắng da toàn thân cho các chị em tham khảo nữa đó chính là kết hợp giữa nha đam tươi và sữa tươi không đường.

Chăm sóc mỗi da mặt vẫn không đủ, cơ thể bạn cũng cần được tút tát thường xuyên. Sữa tươi là nguồn dưỡng chất vô tận với hàm lượng acid béo cực kỳ cao, nuôi dưỡng tế bào da phát triển vượt trội. Nếu có thể mua được sữa dê hoặc sữa bò nguyên chất thì công dụng sẽ phát huy gấp đôi, gấp ba đấy nhé.

Để tắm được toàn bộ cơ thể, bạn cần 400 - 500ml sữa tươi không đường và khoảng 100gr gel nha đam. Sau đó tiến hành trộn lẫn 2 nguyên liệu này lại với nhau, rồi thoa lên cơ thể và massage trong 20 đến 30 phút. Cuối cùng, tắm lại bằng nước và thoa kem dưỡng ẩm. Duy trì cách làm này đều đặn 1 tuần 2/lần, hiệu quả sẽ khiến bạn bất ngờ đấy nhé!

Làm trắng da toàn thân với nha đam và sữa tươi không đường tại nhà!

3. Nha đam và nước vo gạo

Thêm một cách làm đẹp da bằng nha đam nữa đó chính là trộn với nước vo gạo, theo đó, hàm lượng vitamin E, A, B1 có trong nước gạo và nha đam sẽ giúp cải cho làn da của bạn trắng hồng rạng rỡ đầy sức sống. Tuy nhiên với cách này, bạn cần lựa chọn kỹ các loại gạo, tránh trường hợp dùng phải những loại gạo có thuốc sẽ gây dị ứng cho da mặt.

Cách thực hiện cũng vô cùng đơn giản:

- Với nước vo gạo, bạn đem để vào tủ lạnh tầm 2 đến 3 tiếng cho lắng xuống, sau đó dử dụng phần cô đặc phía dưới để hòa lẫn với gel nha đam theo tỉ lệ 1:1.

- Kế đó, tiến hành thoa trực tiếp lên mặt và thư giãn trong vòng 20 phút.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần rửa sạch da mặt và thoa thêm một lớp mặt nạ ngủ.

Mặt nạ nha đam và nước vo gạo giúp làn da trắng học, đầy sức sống!

4. Mặt nạ nha đam mật ong

Cũng tương tự như các công thức khác, cách làm mặt nạ nha đam mật ong vô cùng đơn giản. Đây là một công thức phổ biến nhất của chị em phụ nữ khi lựa chọn làm đẹp bằng nha đam. Tuy nhiên, với cách này, những người dị ứng với phấn hoa cần phải lưu ý tránh trường hợp da bị kích ứng nặng.

Mặt nạ nha đam mật ong giúp ngăn chặn quá trình lão hóa da, tăng độ đàn hồi, thúc đẩy sự sản sinh của collagen, tái tạo các tế bào da bị hư tổn. Sử dụng đều đặn 1 tuần 3 lần, sau 2 tuần bạn sẽ cảm nhận rõ được hiệu quả.

Mặt nạ nha đam mật ong đơn giản và hiệu quả tại nhà!

5. Cách sử dụng nha đam tươi

Nếu bạn không muốn kết hợp nha đam với các nguyên liệu khác thì có thể sử dụng nha đam tươi để làm mặt nạ bằng cách lột sạch vỏ, mài lấy phần gel của nha đam và phết trực tiếp lên mặt.

Tuy mùi hơi khó chịu nhưng lại có tác dụng cực kỳ tốt. Nếu muốn trữ nha đam dùng dần, bạn có thể trộn lẫn nha đam và nước hoa hồng, bỏ vào ngăn mát tủ lạnh để bảo quản và sử dụng như một loại mặt nạ hàng ngày.

Trực tiếp sử dụng nha đam tươi cũng là một biện pháp tiện lợi tại nhà!

Mẹo chọn mua nha đam tươi chất lượng

- Bạn nên chọn những cây nha đam có nhánh nhỏ và đều nhau, có màu xanh đều, thường có đốm trắng nhỏ và chảy ra nhớt khi có vết cắt, đây là những cây nha đam tươi mới và chất lượng.

- Ngược lại, tránh mua những cây nha đam có nhánh dài và lớn vì những nha đam này thường có thuốc tăng trưởng không tốt cho sức khỏe.

- Bên cạnh đó, bạn cần lưu ý, nếu nha đam có màu xanh hơi ngả về phía rìa gai, thì đây là nha đam héo, đã hái lâu ngày, không nên mua.

- Ngoài ra, bạn cũng không nên chọn mua loại nha đam có màu xanh tím và có nhánh lớn, vì đây là loại nha đam Ấn Độ không có nhiều dưỡng chất bằng.

Trên đây là top những cách làm đẹp da bằng nha đam đơn giản mà hiệu quả tại nhà. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ giúp các chị em chọn được 1 giải pháp dưỡng da hợp lý tại nhà, để nhanh chóng sở hữu một làn da trắng sáng khỏe mạnh nhé! Chúc các chị em độc giả luôn khỏe đẹp, rạng ngời!