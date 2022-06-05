Những bí quyết giúp da căng mướt, sáng mịn như sương mai chỉ sau một đêm

Làm đẹp 05/06/2022 08:39

Dưới đây là các bí mật dưỡng da ít ai biết ,để khi thức dậy bạn có làn da căng mướt mịn màng.

Làn da khỏe mạnh sẽ luôn căng mướt và tỏa sáng rạng rỡ. Tuy nhiên giữ được độ hoàn hảo cho làn da là điều vô cùng khó. Ánh nắng, khói bụi, ô nhiễm, tia sáng xanh, tuổi tác… là các nguyên nhân khiến da không đẹp như ta mong muốn. Có những bước dưỡng da giúp bạn sở hữu làn da tỏa sáng như ánh mai chỉ sau 1 đêm. 

Đắp mặt nạ trước khi đi ngủ

Trước khi bạn thoa các sản phẩm dưỡng lên da vào buổi tối, bạn nên dùng mặt nạ để chăm sóc cho làn da. Bạn có thể cân nhắc thoa một lớp serum mỏng trước khi đắp mặt nạ để tăng hiệu quả dưỡng da. Tốt nhất nên dùng serum và mặt nạ có công dụng giống nhau.

Những bí quyết giúp da căng mướt, sáng mịn như sương mai chỉ sau một đêm - Ảnh 1
Những bí quyết giúp da căng mướt, sáng mịn như sương mai chỉ sau một đêm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Làm sạch làn da trước khi đi ngủ

Các cô nàng đặc biệt là mỗi chúng ta sẽ có lúc cơn lười trỗi dậy sẽ bỏ qua bước tẩy trang trước khi đi ngủ. Nhưng các loại sữa rửa mặt như cream-to-oil hay oil-based sẽ giúp làm sạch da êm ái và dịu nhẹ thì việc loại bỏ dầu thừa, bụi bẩn và hạt ô nhiễm cũng làm làn da sẽ sạch khỏe và tỏa sáng hơn từng ngày.

Những bí quyết giúp da căng mướt, sáng mịn như sương mai chỉ sau một đêm - Ảnh 3
Những bí quyết giúp da căng mướt, sáng mịn như sương mai chỉ sau một đêm - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cream-to-oil cleanser là sữa rửa mặt dạng kem khi được thoa lên da sẽ tan thành dầu. Trong khi đó oil-based cleanser là sữa rửa mặt gốc dầu. Đừng dùng sữa rửa mặt tẩy tế bào chết quá 2 lần/ tuần bởi sản phẩm này sẽ loại bỏ hàng rào độ ẩm bảo vệ da, khiến da khô và xỉn màu.

Thêm giấm táo vào bước dưỡng da

Giấm táo có thể giúp bạn tẩy tế bào chết cho da nhạy cảm hoặc da dễ bị tổn thương. Chuyên gia chăm sóc sắc đẹp cho rằng giấm táo là chất tẩy da chết tự nhiên hoàn hảo cho mọi loại da. Ngoài chức năng tẩy tế bào chết, giấm táo còn có thể cân bằng da, làm dịu các nốt mụn và chữa lành da, cân bằng da.

Những bí quyết giúp da căng mướt, sáng mịn như sương mai chỉ sau một đêm - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên dùng bông trang điểm thấm chút giấm táo và thoa lên da. Để giấm táo trên da qua đêm, sáng hôm sau da bạn sẽ đẹp bất ngờ. Tuy nhiên mùi giấm táo hơi khó ngửi, bạn nhớ cân nhắc trước khi thử nhé.

Dùng kem dưỡng ẩm cho làn da

Hãy thoa một lớp kem dưỡng ẩm phù hợp với làn da để hoàn tất chu trình skincare trước khi đi ngủ. Da khô trông có vẻ xỉn màu, vì vậy hãy dưỡng ẩm cho khuôn mặt của bạn ít nhất một lần một ngày với một loại kem dưỡng ẩm tốt. Thoa kem dưỡng ẩm trước và sau khi dùng retinol cũng giúp bạn hạn chế kích ứng da. 

Những bí quyết giúp da căng mướt, sáng mịn như sương mai chỉ sau một đêm - Ảnh 6
Những bí quyết giúp da căng mướt, sáng mịn như sương mai chỉ sau một đêm - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn sở hữu làn da nhạy cảm, nên tránh những sản phẩm chứa thành phần alcohol và nước hoa.

Còn với da hỗn hợp, bạn có thể kết hợp những loại kem dưỡng khác nhau cho từng vùng da. Với da khô, hãy cân nhắc những loại kem dưỡng chứa nhiều thành phần dưỡng hơn.

Những loại kem dưỡng ẩm chứa cả 3 thành phần cấp ẩm, khóa ẩm, duy trì và điều chỉnh hàng rào bảo vệ da là lựa chọn an toàn bởi thích hợp với mọi loại da. Chất gel trong mướt, dịu nhẹ và thẩm thấu nhanh, chứa đến 97% dưỡng chất sẽ đem lại cho nàng làn da mềm mướt suốt ngày dài. 

Những thành phần như ceramide, vitamin B3, vitamin E, vitamin F. Ceramide duy trì khả năng cung cấp nước cho phần trên của hàng rào bảo vệ. 

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Từ khóa:   Kem Dưỡng Ẩm Giấm Táo Mặt Nạ

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