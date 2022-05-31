Có các món đồ thời trang sau đây khi du lịch, yên tâm nàng sẽ “thu hoạch” cả tấn hình check in cực xịn

Váy dài tay dáng suông rộng được coi là món đồ xứng đáng có mặt trong vali du lịch của nàng. Thiết kế váy dáng suông form rộng cùng phần ống tay dài không chỉ giúp nàng giấu đi phần nào khuyết điểm trên cơ thể mà còn chống nắng. Chắc hẳn không ai muốn hy sinh cả làn da của bản thân chỉ sau một chuyến đi chơi phải không nào? Nàng nên chọn các mẫu có chất liệu mỏng nhẹ để tránh cảm giác nóng bức, các mẫu váy với màu sắc tươi sáng giúp nàng trở nên nổi bần bật.

Cut out lưng từ lâu đã trở thành món đồ thời trang được các cô nàng ưa chuộng. Dịp phù hợp nhất để chị em trưng diện mẫu trang phục đầy phóng khoáng này chính là lúc đi du lịch. Kiểu váy này còn đem tới nét đầy cuốn hút, quyến rũ nhưng không kém phần sang chảnh cho phong cách người diện. Một chiếc váy hở lưng dáng dài với chất liệu mềm mại, bồng bềnh sẽ là trợ thủ đắc lực giúp các nàng có được sự thoải mái, kiêu sa, đầy quyển rũ. Có không ít mẫu váy cut out lưng cho nàng lựa chọn, từ các mẫu dáng dài, ngắn, ôm sát đến các mẫu xoè rộng.

Ảnh minh họa: Internet

Áo sơ mi oversized

Áo sơ mi hiện nay được các nàng trưng dụng trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt phải kể tới là sơ mi oversized. Nàng có thể “biến hình” đủ mọi phong cách đa dạng trong mỗi lần chụp hình “sống ảo”. Mix áo sơ mi oversized với quần short, khoác ngoài váy liền, khoác ngoài áo croptop phối với quần biker,… là một vài gợi ý cho nàng. Một item vừa có thể phối thành nhiều set đồ thú vị. Những chiếc áo sơ mi oversized chắc chắn không thể vắng mặt trong vali du lịch hè của nàng rồi!

Ảnh minh họa: Internet

Bộ đôi áo sơ mi oversized và quần short biker có thể phối cùng nhiều món phụ kiện như mũ nồi, mũ bucket, kính râm, túi xách... để tăng độ thời thượng cho phong cách. Nàng cũng có thể diện áo sơ mi oversized khoác ngoài váy thun để có được set đồ lạ mắt.

Mũ cói

Chiếc mũ cói với thiết kế vành rộng sẽ có tác dụng vừa che nắng, vừa là món phụ kiện giúp nàng có được một diện mạo xinh xắn khi lên hình. Mũ cói vốn dễ diện hơn khi có thể được mix&match với mọi loại trang phục từ áo thun, quần short đến váy liền, jumpsuit, đầm… Kiểu mũ cói dáng quả chuông này được lòng rất nhiều cô nàng bởi vẻ sang chảnh mà nó đem tới cho phong cách.

Ảnh minh họa: Internet

Dép sandals đế dày

Dép, sandals với thiết kế đế bánh mì, đế xuồng đang được lòng rất nhiều tín đồ thời trang. Kiểu dáng đặc biệt của kiểu dép này sẽ trở thành điểm nhấn thú vị cho phong cách của các nàng. So với một đôi dép tông xuề xoà, chắc chắn kiểu dép này sẽ phù hợp hơn, cho nên dạo gần đây đều khiến nhiều chị em "phát sốt".