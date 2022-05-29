Nhứng cách diện đồ cho các cô nàng "hai lưng", vòng 1 khiêm tốn cỡ nào cũng hô biến gợi cảm trong tích tắc

Thời trang 29/05/2022 04:44

Vòng 1 nhỏ, bạn đang tự ti, và đang đau đầu tìm kiếm một phong cách thời trang riêng thì hãy đọc ngay bài viết này nhé.

Các nàng ngực to thường sẽ dễ mix đồ, đặc biệt là kiểu trang phục quyến rũ, sexy, thì hội chị em “hai lưng” dù có theo đuổi phong cách sexy vẫn khó mà đạt được đến độ gợi cảm như ý được. Nếu bạn đang tự ti với vòng 1 nhỏ và đang đau đầu tìm kiếm một phong cách thời trang riêng thì hãy tham khảo một số cách sau nhé. 

Trang phục có khoảng hở tinh tế

Trang phục quá hở hang sẽ làm lộ hết khuyết điểm của vòng 1, mà quá kín đáo thì lại gây ra cảm giác ngột ngạt. Những thiết kế có khoảng hở vừa phải, khéo léo khoe được xương quai xanh gợi cảm và bờ vai thon thả là đủ gây thương nhớ đối với người đối diện rồi.

Nhứng cách diện đồ cho các cô nàng 'hai lưng', vòng 1 khiêm tốn cỡ nào cũng hô biến gợi cảm trong tích tắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trang phục có điểm nhấn ở ngực

Để che khuôn ngực hơi phẳng của mình các nàng nên chọn áo có nhiều họa tiết như thắt nơ trước ngực. Đây là một trong những cách để mặc đẹp nếu bạn không có vòng ngực nở nang. 

Nhứng cách diện đồ cho các cô nàng 'hai lưng', vòng 1 khiêm tốn cỡ nào cũng hô biến gợi cảm trong tích tắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Để đánh lừa thị giác của người đối diện là bí quyết của hầu hết các cô nàng sành điệu khi muốn ăn gian số đo của vòng 1. Những mẫu váy áo có chi tiết bèo nhún, thắt nơ hoặc xếp ly điệu đà chính là sự lựa chọn khôn ngoan giúp bạn thêm nữ tính và vòng 1 trông lớn hơn, tròn đầy hẳn. 

Trang phục có thiết kế cổ chữ V

Những cô nàng ngực nhỏ mới thích hợp với kiểu thiết kế này nhất chứ không phải các nàng có vòng 1 phì nhiêu. Vòng 1 khiêm tốn giúp tổng thể nhìn sang trọng và thu hút hơn hẳn, mà không hề khiến người đối diện có cảm giác “khó nhìn” nếu người mặc có vòng 1 lớn. Mạnh dạn thử nhiều style phá cách để đa dạng tủ quần áo của mình hơn các nàng nhé. 

Nhứng cách diện đồ cho các cô nàng 'hai lưng', vòng 1 khiêm tốn cỡ nào cũng hô biến gợi cảm trong tích tắc - Ảnh 3
Nhứng cách diện đồ cho các cô nàng 'hai lưng', vòng 1 khiêm tốn cỡ nào cũng hô biến gợi cảm trong tích tắc - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, kiểu áo có túi trước ngực cũng giúp che khuyết điểm ngực nhỏ. Chi tiết túi đắp với nắp đậy sẽ tạo cho vòng 1 trông đầy đặn hơn.

Trang phục dáng oversized 

Oversized là trang phục không bao giờ lỗi thời, tạo sự trẻ trung, năng động, cá tính và có tính ứng dụng cao, mặc đi đâu cũng được chính là ưu điểm của phong cách oversized. Những nàng có vòng 1 khiêm tốn cũng được hưởng lợi đáng kể từ kiểu trang phục này khi chẳng phải lo ai đó soi ra được kích thước chính xác của vòng 1. Hôm nào lười phối đồ phức tạp thì chỉ cần khoác chiếc áo rộng cộng quần jean là ổn áp.

Nhứng cách diện đồ cho các cô nàng 'hai lưng', vòng 1 khiêm tốn cỡ nào cũng hô biến gợi cảm trong tích tắc - Ảnh 5
Nhứng cách diện đồ cho các cô nàng 'hai lưng', vòng 1 khiêm tốn cỡ nào cũng hô biến gợi cảm trong tích tắc - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet
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Từ khóa:   Áo Cúp Ngực Áo Oversize Áo kiểu Cổ Chữ V

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