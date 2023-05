Những cách chọn quần short jeans cho từng dáng người đảm bảo đạt điểm tối đa về độ sành điệu

Dáng người tròn đầy

Đây là kiểu dáng người có phần trên cơ thể khá mũm mĩm căng đầy nhưng chân tay lại thon nhỏ. Trang phục short jeans phù hợp với vóc dáng này là kiểu jeans rách gấu hoặc thêm một số chi tiết để cách điệu. Điểm nhấn của cả set trang phục sẽ dồn vào bên dưới chiếc quần shorts.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn hãy tránh mặc các kiểu thiết kế áo bó sát mà nên chọn các kiểu áo phông rộng rãi, áo trễ vai hay áo blouse dáng rộng… Đây chính là những thiết kế giúp bạn che khuyết điểm thân trên hiệu quả.

Dáng người quả táo và quả lê

Dáng người này có phần vai khá rộng và to nhưng phần eo và hông lại khá bé, hoặc ngược lại phần hông to và vai nhỏ, gần giống với hình tam giác. Quần short đứng dáng sẽ là item phù hợp với bạn nhất, giúp tôn dáng hiệu quả. Nếu vai bạn to thì kiểu quần này sẽ giúp cân bằng lại cơ thể, trông cân đối hơn rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Còn với những nàng có thân hình dáng quả lê thì kiểu quần này cũng khéo che đi phần bắp đùi không được thon gọn. Những người vai nhỏ thì nên chọn các kiểu áo rộng, bồng bềnh, dáng quả táo thì nên chọn áo ôm, còn dáng quả lê thì các kiểu áo phông dáng suông nhẹ.

Dáng người thước kẻ

Dáng người thước kẻ chỉ những người thẳng đuột, cơ thể không có đường cong, không có ưu điểm. Chính vì thế loại quần phù hợp với dáng người này là short jean ống rộng, quần short cạp cao dáng A-line. Các loại quần ống rộng hay A-line thường có phần ống rộng hơn so với phần cạp quần. Chính vì thế khi mặc thường có cảm giác rộng dần xuống dưới, tạo đường cong giả cho cơ thể.