Những cách chọn quần short jeans cho từng dáng người đảm bảo đạt điểm tối đa về độ sành điệu

Thời trang 27/05/2022 11:58

Jeans short là item được chị em diện nhiều nhất trong mùa Hè, vậy bạn đã biết cách chọn kiểu dáng chuẩn với body của mình chưa?

Khi Nhắc đến mùa hè thì các chị em không thể không nhắc đến quần short jeans. Dù rất được thông dụng và dùng để mặc hàng ngày, nhưng không phải ai cũng biết lựa chọn kiểu quần cho phù hợp với dáng người của mình. Sau đây sẽ là một số gợi ý cho chị em để có thể diện short jeans xinh đẹp nhất.

Dáng người chữ X

Đây là dáng người mà các đường cong trên cơ thể hiện ra rõ nét nhất, vòng nào ra vòng nấy, eo thon. Đối với các quần short jeans thì kiểu quần ôm sát là tôn dáng đường cong nhất. Đây chính là vóc dáng mà cô nàng nào cũng ước ao có được, ngực nở, eo thon, khi mặc trang phục bó cực kì tôn dáng.

Những cách chọn quần short jeans cho từng dáng người đảm bảo đạt điểm tối đa về độ sành điệu - Ảnh 1
Những cách chọn quần short jeans cho từng dáng người đảm bảo đạt điểm tối đa về độ sành điệu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với vóc dáng hoàn hảo đã sẵn có thì nên các chị em nên kết hợp cùng những chiếc áo hai dây hay áo body bó sát để khoe được hết đường cong cơ thể. Những chiếc croptop cũng là một lựa chọn không tồi khi kết hợp cùng quần short jeans.

Dáng người tròn đầy

Đây là kiểu dáng người có phần trên cơ thể khá mũm mĩm căng đầy nhưng chân tay lại thon nhỏ. Trang phục short jeans phù hợp với vóc dáng này là kiểu jeans rách gấu hoặc thêm một số chi tiết để cách điệu. Điểm nhấn của cả set trang phục sẽ dồn vào bên dưới chiếc quần shorts.

Những cách chọn quần short jeans cho từng dáng người đảm bảo đạt điểm tối đa về độ sành điệu - Ảnh 3
Những cách chọn quần short jeans cho từng dáng người đảm bảo đạt điểm tối đa về độ sành điệu - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bạn hãy tránh mặc các kiểu thiết kế áo bó sát mà nên chọn các kiểu áo phông rộng rãi, áo trễ vai hay áo blouse dáng rộng… Đây chính là những thiết kế giúp bạn che khuyết điểm thân trên hiệu quả. 

Dáng người quả táo và quả lê

Dáng người này có phần vai khá rộng và to nhưng phần eo và hông lại khá bé, hoặc ngược lại phần hông to và vai nhỏ, gần giống với hình tam giác. Quần short đứng dáng sẽ là item phù hợp với bạn nhất, giúp tôn dáng hiệu quả. Nếu vai bạn to thì kiểu quần này sẽ giúp cân bằng lại cơ thể, trông cân đối hơn rất nhiều. 

Những cách chọn quần short jeans cho từng dáng người đảm bảo đạt điểm tối đa về độ sành điệu - Ảnh 5
Những cách chọn quần short jeans cho từng dáng người đảm bảo đạt điểm tối đa về độ sành điệu - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Còn với những nàng có thân hình dáng quả lê thì kiểu quần này cũng khéo che đi phần bắp đùi không được thon gọn. Những người vai nhỏ thì nên chọn các kiểu áo rộng, bồng bềnh, dáng quả táo thì nên chọn áo ôm, còn dáng quả lê thì các kiểu áo phông dáng suông nhẹ. 

Dáng người thước kẻ

Dáng người thước kẻ chỉ những người thẳng đuột, cơ thể không có đường cong, không có ưu điểm. Chính vì thế loại quần phù hợp với dáng người này là short jean ống rộng, quần short cạp cao dáng A-line. Các loại quần ống rộng hay A-line thường có phần ống rộng hơn so với phần cạp quần. Chính vì thế khi mặc thường có cảm giác rộng dần xuống dưới, tạo đường cong giả cho cơ thể.

Những cách chọn quần short jeans cho từng dáng người đảm bảo đạt điểm tối đa về độ sành điệu - Ảnh 7
Những cách chọn quần short jeans cho từng dáng người đảm bảo đạt điểm tối đa về độ sành điệu - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

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