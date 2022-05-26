Cách mix đồ sành điệu với quần jeans xanh trong mùa hè mà chị em không nên bỏ qua

Quần jeans được coi là thiết kế dễ phối với các trang phục khác nhất. Nhưng khi chọn diện quần jeans bạn nên nắm được đâu là trang phục kết hợp hoàn hảo với chúng. Nếu chưa biết cách mix đồ ấn tượng với quần jeans xanh thì bạn hãy tham khảo một số gợi ý dưới đây nhé!

Khi phối quần jeans cùng với áo croptop bạn hoàn toàn có thể khoe được vòng “eo con kiến” đáng ngưỡng mộ cùng với phong cách năng động, phóng khoáng nhưng đầy quyến rủ. Set đồ xinh xắn này có thể được áp dụng khi đi chơi cùng với bạn bè, người thân vừa tối giản mà lại “nổi bần bật”. Khi diện set đồ này bạn nên chọn thêm sneaker đơn giản và một vài phụ kiện bắt mắt.

Chắc hẳn chúng ta không thể bỏ qua áo phông và áo sơ mi trong danh sách những item thần thánh. Set đồ này luôn có sự ưu ái của các nàng bởi chúng quá hoàn hảo khi đi cùng với nhau. Cũng chính vì điều này nên việc mix quần short jeans với áo phông hay quần ống rộng với áo sơ mi đều “được lòng” các chị em. Khi lên đồ với các item thời thượng này, bạn chỉ có sang chảnh và cuốn hút hơn mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Quần jeans xanh với áo 2 dây/ba lỗ

Bạn có thể mua thêm những chiếc áo 2 dây với tone màu như đen, trắng, be vừa làm dịu mắt khi nhìn lại vừa mang đến sự tao nhã. Quần jeans cùng với áo 2 dây hay áo 3 lỗ chắc chắn sẽ làm hài lòng các nàng khi lựa chọn bởi vẻ đẹp năng động tột độ của chúng. Thêm vào đó phái nữ cũng quyến rũ, gợi cảm hơn khi áp dụng combo này.

Ảnh minh họa: Internet

Quần jeans xanh với áo “bánh bèo”

Sự pha trộn giữa nét năng động cùng với nét dịu dàng, tạo nên một hình ảnh cực xinh xắn cho mọi cô nàng. Họa tiết cùng với thiết kế “bánh bèo” này cũng được các nàng tín nhiệm. Với kiểu mix&match này, bạn vừa không sợ lạc hậu mà lại còn thu hút ánh nhìn của các đấng màu râu nữa ấy chứ.

Ảnh minh họa: Internet

Quần jeans xanh với áo cardigan

Hãy thử tưởng tượng chiếc quần “quốc dân” này kết hợp cùng cardigan kiểu croptop sẽ thế nào. Không chỉ mùa đông mà mùa hè, những chiếc áo dáng lửng này cũng được ưa chuộng. Chiếc áo thời thượng “làm mưa làm gió” trong thời gian dài này cùng với quần jeans sẽ tạo nên vẻ đẹp thời thượng, trendy cho bạn. Đừng lo mặc cardigan thì sẽ bị nóng bởi điều này bởi bạn có thể chọn các chất liệu mỏng và thấm mồ hôi.

Ảnh minh họa: Internet

Quần jeans xanh với áo bó sát điệu đà

Quần jeans ống rộng kết hợp với áo bó sát cơ thể chắc chắn sẽ là bộ đôi được yêu thích trong hè này. Chiếc quần này có khả năng giấu nhẹm đi những khuyết điểm về vóc dáng của nàng đồng thời khoe đôi chân dài và thon thả. Cùng với đó, những chiếc áo bó sát với chất liệu mát mẻ chắc chắn sẽ tôn lên nửa thân trên quyến rũ, nuột nà của bạn.