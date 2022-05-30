Những cô nàng sở hữu bắp tay to, vai thô hãy lưu ngay những tip sau, đảm bảo nâng sự tự tin lên gấp 10 lần

Bắp tay to, nhiều mỡ là một trong những lý do khiến cho các cô nàng trở nên tự ti vì khi diện đồ gợi cảm thôi là thấy rõ hết khuyết điểm trên cánh tay, bị mất đi sự thanh thoát, nữ tính vốn có. Chính vì vậy, con gái thường tìm đủ mọi cách để có thể đánh bay phần mỡ thừa trên bắp tay. Thế nhưng giữa mùa hè nóng bức thì điều này lại trở nên khó khăn hơn cả vì phải lựa chọn trang phục sao cho vừa có thể che đi phần bắp tay to. Dưới đây là một vài gợi ý ăn mặc khá hữu ích cho những cô nàng có bắp tay to, các nàng cùng tham khảo nhé!

Bạn có thể thoải mái mặc những chiếc váy hai dây theo ý thích, nhưng nhớ khoác thêm một chiếc áo khoác denim bên ngoài mới là chuẩn đẹp và giúp che khuyết điểm hiệu quả.

Không cần lựa chọn những trang phục cầu kỳ, các nàng có thể mặc váy áo tùy thích kèm theo một chiếc áo khoác ngoài mỏng, nhẹ là đủ để vừa thoải mái, vừa tự tin. Nếu các bạn là những tính đồ của những chiếc đầm hai dây, áo tank top thì nên kết hợp chúng với các kiểu áo khoác denim, cardigan, áo blazer sẽ vô cùng phù hợp.

Trang bị các thiết kế tay áo như bồng, xòe, xuyên thấu,...

Có rất nhiều kiểu thiết kế tay áo như xòe, bồng hoặc xuyên thấu,... Đây đều là những “trợ thủ” đắt lực để che đi những khuyết điểm mà những cô nàng có phần bắp tay to nên sở hữu trong tủ đồ của mình. Những chiếc áo tay dài, có phần ống tay được may vừa vặn với bắp tay và xòe rộng xuống cánh tay thường sẽ dồn sự chú ý đến phần cổ tay thanh mảnh.

Ảnh minh họa: Internet

Những chiếc áo có phần ống tay phồng cũng là một trong những thiết kế giúp "đánh lừa thị giác" một cách hiệu quả. Kiểu áo này vừa che đi khuyết điểm bắp tay kém thon gọn lại thêm phần nữ tính.

Tay áo xuyên thấu cũng là một lựa chọn thông minh. Nó thường được làm từ chất liệu mềm mại như voan, ren hoặc organza vừa mát mẻ vừa giúp bạn gái thêm phần nữ tính, điệu đà.

Đánh lừa thị giác của người nhìn

Thay vì tập trung vào việc làm thế nào để che đi bắp tay to, hãy cố gắng hướng sự chú ý của người nhìn vào một phần khác trên cơ thể như vòng eo thon gọn, săn chắc, một vòng ngực lấp ló quyến rũ hay phần xương quai xanh thanh mảnh,... Để làm điều này thì bạn cần nhờ vào sự hỗ trợ của những chiếc áo trễ vai, áo cổ chữ V hay váy chiết eo nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Áo trễ vai giúp bạn khoe được bờ vai thon và phần xương qua xanh gợi cảm. Những chiếc áo cổ chữ V xẻ ngực sâu cũng có tác dụng "đánh lạc hướng" thị giác rất tốt. Với áo hai dây, bạn nên chọn những thiết kế có phần dây áo bản rộng. Dây áo càng mảnh thì sẽ càng khiến bắp tay của bạn trông to hơn.