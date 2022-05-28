Những cô gái sở hữu làn da ngăm mặc như thế này vào mùa hè thật thời trang và nữ tính

Những cô nàng có làn da không được trắng vẫn có thể chọn những trang phục để lộ da thịt một chút vào mùa hè, hoặc chọn thiết kế có phần cổ rộng hơn để khi mặc áo sáng màu, màu da sẽ không bị tương phản với màu quần áo, làn da sẽ trông trắng hơn.

Ví dụ như mẫu áo chữ T cotton hay chiếc áo sơ mi có thiết kế cổ chữ V sâu sẽ giúp có các chị em trông tươi mới, rạng ngời hơn. Kết hợp với các loại quần ống rộng màu trắng hoặc xanh sẽ tôn lên vẻ trẻ trung và cao cấp.

Những chiếc áo sơ mi sát nách tạo cảm giác mát mẻ hơn, kết hợp với chân váy màu xanh lam hay quần trắng ống rộng sẽ mang đến một phong cách quý cô tươi trẻ và thanh lịch, thích hợp mặc nơi công sở.

Nên chọn không quá 3 màu trên cơ thể

Nếu chúng ta sở hữu làn da ngăm đen thì việc phối màu phải càng đơn giản thì càng trong trẻ trung và cao cấp. Tránh mix quá nhiều màu, vì dễ gây ra lộn xộn , quần áo toàn thân bao gồm cả phụ kiện, không quá ba màu.

Đó là một cách chọn trang phục cùng tông màu rất dễ dàng, không dễ mắc lỗi và dễ tạo cảm giác sang trọng.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu các nàng không giỏi phối màu thì nên chọn hệ thống không màu cổ điển để phối, chẳng hạn như đen trắng, cũng rất trắng và khí chất.

Ảnh minh họa: Internet

Một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi, đơn giản, giản dị mang vẻ đẹp trí tuệ, kết hợp với quần ống rộng màu đen, cách phối màu cổ điển dễ dàng tôn lên khí chất và nữ tính của người phụ nữ nơi công sở.

Tone trắng + xanh

Những cô gái có làn da ngăm nên chọn những tông màu sáng và tươi tắn khi trang điểm, sẽ giúp gương mặt trông sáng và trong suốt hơn. Mùa hè này, chị em rất nên thử cách phối màu trắng và xanh, sẽ có bất ngờ đấy!

Ảnh minh họa: Internet

Một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chân váy xếp ly in màu xanh nước biển trông thật sảng khoái và sạch sẽ, có phần thanh lịch và trí thức hơn.

Màu hồng

Nếu bạn muốn da trắng và dịu dàng thì màu hồng là lựa chọn phù hợp, vừa nhẹ nhàng tươi tắn còn trắng trẻ trung. Tuy nhiên, hồng phải là loại tone màu càng nhạt thì càng tốt.