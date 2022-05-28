Những cô gái sở hữu làn da ngăm mặc như thế này vào mùa hè thật thời trang và nữ tính

Thời trang 28/05/2022 13:14

Nỗi lo “mặc gì” mỗi khi ra đường vào mùa hè, dưới đây những cách mix đồ mùa hè đẹp nhất, thoải mái nhất và phong cách nhất dành cho các nàng có nước da ngăm đen.

Trang phục hở vai là hợp lý

Những cô nàng có làn da không được trắng vẫn có thể chọn những trang phục để lộ da thịt một chút vào mùa hè, hoặc chọn thiết kế có phần cổ rộng hơn để khi mặc áo sáng màu, màu da sẽ không bị tương phản với màu quần áo, làn da sẽ trông trắng hơn.

Những cô gái sở hữu làn da ngăm mặc như thế này vào mùa hè thật thời trang và nữ tính - Ảnh 1
Những cô gái sở hữu làn da ngăm mặc như thế này vào mùa hè thật thời trang và nữ tính - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ví dụ như mẫu áo chữ T cotton hay chiếc áo sơ mi có thiết kế cổ chữ V sâu sẽ giúp có các chị em trông tươi mới, rạng ngời hơn. Kết hợp với các loại quần ống rộng màu trắng hoặc xanh sẽ tôn lên vẻ trẻ trung và cao cấp. 

Những cô gái sở hữu làn da ngăm mặc như thế này vào mùa hè thật thời trang và nữ tính - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Những chiếc áo sơ mi sát nách tạo cảm giác mát mẻ hơn, kết hợp với chân váy màu xanh lam hay quần trắng ống rộng sẽ mang đến một phong cách quý cô tươi trẻ và thanh lịch, thích hợp mặc nơi công sở.

Nên chọn không quá 3 màu trên cơ thể

Nếu chúng ta sở hữu làn da ngăm đen thì việc phối màu phải càng đơn giản thì càng trong trẻ trung và cao cấp. Tránh mix quá nhiều màu, vì dễ gây ra lộn xộn , quần áo toàn thân bao gồm cả phụ kiện, không quá ba màu.

Đó là một cách chọn trang phục cùng tông màu rất dễ dàng, không dễ mắc lỗi và dễ tạo cảm giác sang trọng.

Những cô gái sở hữu làn da ngăm mặc như thế này vào mùa hè thật thời trang và nữ tính - Ảnh 4
Những cô gái sở hữu làn da ngăm mặc như thế này vào mùa hè thật thời trang và nữ tính - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nếu các nàng không giỏi phối màu thì nên chọn hệ thống không màu cổ điển để phối, chẳng hạn như đen trắng, cũng rất trắng và khí chất.

Những cô gái sở hữu làn da ngăm mặc như thế này vào mùa hè thật thời trang và nữ tính - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi, đơn giản, giản dị mang vẻ đẹp trí tuệ, kết hợp với quần ống rộng màu đen, cách phối màu cổ điển dễ dàng tôn lên khí chất và nữ tính của người phụ nữ nơi công sở.

 

Tone trắng + xanh

Những cô gái có làn da ngăm nên chọn những tông màu sáng và tươi tắn khi trang điểm, sẽ giúp gương mặt trông sáng và trong suốt hơn. Mùa hè này, chị em rất nên thử cách phối màu trắng và xanh, sẽ có bất ngờ đấy!

Những cô gái sở hữu làn da ngăm mặc như thế này vào mùa hè thật thời trang và nữ tính - Ảnh 7
Những cô gái sở hữu làn da ngăm mặc như thế này vào mùa hè thật thời trang và nữ tính - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chân váy xếp ly in màu xanh nước biển trông thật sảng khoái và sạch sẽ, có phần thanh lịch và trí thức hơn.

Màu hồng

Nếu bạn muốn da trắng và dịu dàng thì màu hồng là lựa chọn phù hợp, vừa nhẹ nhàng tươi tắn còn trắng trẻ trung. Tuy nhiên, hồng phải là loại tone màu càng nhạt thì càng tốt.

Những cô gái sở hữu làn da ngăm mặc như thế này vào mùa hè thật thời trang và nữ tính - Ảnh 9
Những cô gái sở hữu làn da ngăm mặc như thế này vào mùa hè thật thời trang và nữ tính - Ảnh 10
Ảnh minh họa: Internet
Những cách phối đồ cho mùa hè vừa tạo sự thoải mái tự nhiên và tươi mát lại vừa thanh lịch cho các nàng

Những cách phối đồ cho mùa hè vừa tạo sự thoải mái tự nhiên và tươi mát lại vừa thanh lịch cho các nàng

Mùa hè cuối cùng cũng đã đến, các chị em phụ nữ chắc hẳn đã sắm ngay cho mình những bộ đồ theo mùa để thể hiện vẻ ngoài dịu dàng và thanh lịch của mình mỗi khi sải bước trên phố hay nơi công sở, …

Xem thêm
Từ khóa:   Da Ngăm Mặc Gì Cách Mix Đồ Cho Da Ngăm Da Ngăm

TIN MỚI NHẤT

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Dinh dưỡng 1 giờ 31 phút trước
Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 2 giờ 45 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 3 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 1 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 8 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt