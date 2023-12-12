Nature Gift Pharma– 12 năm đồng hành cùng sức khỏe người Việt

Chưa bao giờ việc chăm sóc sức khỏe được chú trọng đặc biệt như những năm gần đây, nhất là từ sau giai đoạn đại dịch. Hầu như ở mỗi gia đình đều có ít nhất một loại thực phẩm chăm sóc sức khỏe theo nhu cầu. Khi xã hội phát triển, con người càng nhận ra tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe mỗi ngày và cách đơn giản nhất chính là bổ sung đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho cơ thể từ các sản phẩm thực phẩm chức năng.

Với sứ mệnh kinh doanh vì sức khỏe cộng đồng, mỗi một sản phẩm Nature Gift Pharma đem về thị trường Việt Nam phải đảm bảo các tiêu chí: Chất lượng, An toàn và Uy tín. Sản phẩm của Nature Gift Pharma được lựa chọn khắt khe, nguồn gốc rõ ràng, tất cả đều có giấy chứng nhận từ phía đối tác nước ngoài.

Cách đây 12 năm, Tổng Giám đốc Điều hành Nature Gift Pharma đã nhận ra những lợi ích lâu dài từ việc sử dụng sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Cách này giúp chúng ta “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, tạo nền tảng cho mỗi người được sống vui, sống khỏe . Chính vì thế, bà đã dành nhiều thời gian tìm hiểu, lựa chọn những sản phẩm phù hợp nhất, từng bước mang về nước và miệt mài, kiên trì đưa sản phẩm đến đúng đối tượng khách hàng.

Giữa ma trận rất nhiều những sản phẩm bảo vệ sức khỏe, Nature Gift được người tiêu dùng chú ý, tin tưởng vì đây là sản phẩm được sản xuất trực tiếp tại Mỹ với quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn GMP – Tiêu chuẩn của Cục quản lý Dược phẩm và Thực phẩm FDA. Hơn nữa, Nature Gift có thành phần từ thiên nhiên được chọn lọc kỹ. Điều này giúp cho các sản phẩm của Nature Gift an toàn, lành tính và mang lại hiệu quả cao.

Giải thưởng chính là quả ngọt

Đối với một doanh nghiệp, 12 năm không hẳn là một hành trình lịch sử quá dài nhưng khi nhìn bề dày giải thưởng của Nature Gift Pharma trong suốt ngần ấy năm mới thấy những nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ những người sáng lập. Những giải thưởng đạt được trong thời gian qua cùng với hơn 5 triệu sản phẩm đã được bán ra là bằng chứng cho thành công của Nature Gift Pharma trong quá trình tạo dựng niềm tin nơi khách hàng. Đặc biệt, Nature Gift Pharma đã trở thành một trong những sản phẩm bán chạy nhất trên TV Homeshopping, phủ rộng khắp 62 tỉnh thành trên cả nước qua chuỗi hệ thống Pharmacity, An Khang, các nhà thuốc, siêu thị, Medicare…

Năm 2019, dòng sản phẩm Omega 3-6-9 của Nature Gift Pharma nhận giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng” do Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam trao tặng. Tiếp đến, tại Diễn đàn Tự hào Thương hiệu Việt – Chương trình do Văn phòng Chính phủ phía Nam, Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam phối hợp với Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo tổ chức, Nature Gift Pharma đạt giải thưởng “Thương hiệu - Sản phẩm Dịch vụ Chất lượng cao”.

Đến năm 2022, Nature Gift Pharma được vinh danh “TOP 50 Sản phẩm - Dịch vụ Chất lượng cao ASEAN 2022”. Chương trình thương hiệu mạnh ASEAN – ASEAN BRANDS AWARDS được tổ chức thường niên và luân phiên tại các nước Đông Nam Á nhằm tôn vinh các thương hiệu mạnh, uy tín, dẫn đầu Việt Nam nhận được sự tín nhiệm của người tiêu dùng trong nước và khu vực ASEAN.

Mới đây nhất, Nature Gift Pharma vinh dự đạt danh hiệu “TOP 100 thương hiệu mạnh Quốc gia năm 2023”. Đây là giải thưởng ý nghĩa, đánh dấu sự lớn mạnh của Nature Gift Pharma khi kiên trì thực hiện sứ mệnh “Vì sức khỏe cộng đồng”. Để đạt được danh hiệu này, Nature Gift Pharma phải đáp ứng nhiều tiêu chí khắt khe, quan trọng nhất là sản phẩm phải nhận được sự tín nhiệm cao, đáng tin cậy, chất lượng, an toàn cho khách hàng.

Những giải thưởng đạt được, sự tin dùng của khách hàng là nguồn động lực để Nature Gift Pharma ngày càng phát triển hơn, mang đến nhiều lợi ích cho cộng đồng hơn. Trong tương lai, Nature Gift Pharma muốn tập trung nhiều vào nhóm ngành hỗ trợ điều trị bệnh để đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Mục tiêu lớn nhất là trở thành thương hiệu quốc dân, hiện diện trong mọi gia đình Việt, góp phần xây dựng một thế hệ Việt khỏe mạnh. Lẽ đương nhiên, tất cả những sản phẩm của Nature Gift Pharma đều có nền tảng khoa học vững chắc, được sản xuất theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Mỹ, có đầy đủ giấy chứng nhận, kiểm nghiệm… Nature Gift Pharma luôn đặt niềm tin của khách hàng lên hàng đầu và sẽ luôn cố gắng tạo dựng, giữ gìn niềm tin ấy trường tồn với doanh nghiệp.