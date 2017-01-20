Mụn đầu đen nhiều cỡ nào cũng hết sau 2 phút bôi thứ này lên mặt

Làm đẹp 20/01/2017 17:15

Kem đánh răng quá quen thuộc với chúng ta hàng ngày lại có nhiều công dụng làm đẹp tuyệt vời mà có thể bạn chưa biết đến.

Mỗi ngày, các chuyên gia đổ biết bao công sức để nghiên cứu những bí quyết làm đẹp dành cho phụ nữ. Nhưng có bao giờ bạn tưởng tượng rằng ngay cả kem đánh răng cũng có thể trở thành một sản phẩm chăm sóc sắc đẹp? 

Chúng ta thường sử dụng kem đánh răng để chăm sóc răng miệng vào buổi sáng hoặc buổi tối. Chính nhờ các chất làm sạch, diệt khuẩn, kháng viêm và khử mùi trong kem đánh răng khiến nó được sử dụng trong một số mẹo làm đẹp hay. 

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Chọn kem đánh răng để làm đẹp

Khi bạn đang nghĩ đến việc thoa kem đánh răng lên da để trị mụn, bạn nên chọn kem đánh răng màu trắng, tránh dùng loại màu xanh, đỏ, xanh lá cây vì chúng có chứa chất tạo màu nhân tạo, có thể gây kích ứng da. Sở dĩ kem có màu trắng là vì nó có chứa triclosen, baking soda và hydrogen peroxide.

Ngoài ra bạn nên chọn kem đánh răng có hàm lượng Florua thấp. Florua có mặt trong hầu hết các loại kem đánh răng để chống sâu răng, loại trì mảng bám và loại bỏ bệnh nướu hiệu quả. Nhưng, kem đánh răng có hàm lượng cao florua sẽ rất có hại cho làn da của bạn. 

Mẹo làm đẹp với kem đánh răng

Bước 1: Rửa mặt

Nếu bạn muốn điều trị mụn bằng kem đánh răng, đầu tiên hãy đảm bảo rằng da được làm sạch, không có dầu thừa và bụi bẩn. Bạn có thể dùng sữa rửa mặt quen thuộc của mình.

Bước 2: Bóp kem đánh răng

Sau khi rửa mặt, bạn lấy một chút kem đánh răng ra khỏi tuýp. Tùy vào lượng mụn trên da mà sử dụng một lượng kem đánh răng khác nhau. 

Bước 3: Thoa lên mụn

Bước tiếp theo sẽ là thoa kem đánh răng trên mặt nơi có những vết mụn. 

Bước 4: Rửa sạch mặt

Bạn có thể giữ kem đánh răng trên mặt trong 15-20 phút sau đó rửa sạch với nước sạch.

Loại bỏ mụn đầu đen

Mụn đầu đen đã trở thành một trong những vấn đề lớn đối với nhiều phụ nữ. Ngay cả sau khi bạn lột, nặn hay dùng những biện pháp loại bỏ mụn, chúng cũng nhanh chóng xuất hiện trở lại. Nếu bạn cũng đang phải đối mặt với vấn đề này, hãy sử dụng kem đánh răng lên vùng da nơi mụn đầu đen đã hình thành.

Bạn nên trộn kem đánh răng với muối và một chút nước cốt chanh và trộn thật đều, thoa lên da và rửa sạch sau 5 phút. 

Tạo kiểu tóc với kem đánh răng

Nếu bạn muốn có một kiểu tóc đẹp mà không cần gel vuốt tóc, có thể dùng kem đánh răng. Cách dùng vô cùng đơn giản, lấy 1 chút kem đánh răng ra lòng bàn tay, thoa đều và bóp lên tóc sau đó chải theo kiểu bạn thích. 

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Loại bỏ mùi hôi trên tay

Khi làm cá hoặc bóc tỏi, tay bạn sẽ  bị dính mùi hôi khó tẩy rửa. Lúc đó, bạn chỉ cần rửa tay với kem đánh răng trong 3 phút, mùi hôi sẽ nhanh chóng biến mất.

Làm sạch móng tay

Khi móng tay bạn bị ố vàng do sơn nhiều hoặc do cầm nắm vật bẩn, làm vườn, nghịch đất cát, hãy rửa tay với một chút kem đánh răng, móng tay sẽ trắng trẻo và hồng hào ngay chỉ sau vài lần dùng.

(Nguồn: Woman's Day)

 

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