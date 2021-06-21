Mẹo "giải cứu" vùng da bị thâm đen trên cơ thể giúp các nàng tha hồ diện váy áo ngày hè

Sau đây là một số nguyên liệu tự nhiên giúp cải thiện vùng da bị thâm đen, an toàn và hiệu quả.
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Các vùng da như nách, bikini, đầu gối, khuỷu tay,… là những chỗ dễ bị thâm, sần sùi nhất trên cơ thể. Có thể vì nhiều lý do như cơ địa, sau khi sinh, tiếp xúc với ánh nắng,… là nguyên nhân gây ra. Điều này khiến nhiều chị em mất tự tin và không thể diện những bộ cánh khoe cơ thể. Sau đây là một số nguyên liệu tự nhiên giúp cải thiện vùng da bị thâm đen, an toàn và hiệu quả.
Chanh
Chanh luôn được đánh giá cao là nguyên liệu trị thâm hiệu quả nhất vì vitamin C và acid tẩy trắng cao. Các dưỡng chất trong chanh sẽ tẩy được các tế bào da chết và làn da trở nên mịn màng tự nhiên. Tuy nhiên sau khi sử dụng nguyên liệu này cần tránh tiếp xúc với ánh nắng.
Cách thực hiện:
- Vắt ½ quả chanh
- Sử dụng bông cotton thấm nước chanh đắp lên vùng da bị thâm
- Thư giãn trong khoảng 10 – 20 phút
- Sau đó rửa vùng da ấy bằng nước lạnh và thoa kem dưỡng da
- Nên thực hiện từ 1 – 2 lần/ tuần
Bột nghệ
Trong nghệ có hoạt chất Curcumin mang tính kháng khuẩn cao và đồng thời làm giảm độ thâm sạm của da. Bên cạnh đó nghệ còn có khả năng làm lành vết thương nên đối với những vết sẹo bị thâm đen thì nghệ chính là “thần dược” đấy. Trị thâm bằng bột nghệ đảm bảo hiệu quả và an toàn cho làn da.
Cách thực hiện:
- Trộn hỗn hợp bột nghệ và sữa tươi (sữa chua) không đường
- Sau khi làm sạch vùng da bị thâm và thoa đều hỗn hợp trên làn da
- Kết hợp massage nhẹ nhàng trong 3 – 5 phút để dưỡng chất được ngấm vào da
- Thư giãn từ 10 – 20 phút và rửa lại bằng nước lạnh
Bột yến mạch
Bột yến mạch không chỉ có công dụng làm trắng sáng da, trị thâm vì chứa nhiều vitamin B và nhiều dưỡng chất cần thiết mà ngoài ra chất saponin còn giúp loại bỏ các tế bào da chết.
Cách thực hiện:
- Trộn đều hỗn hợp bột yến mạch, nước cốt chanh và muối
- Thoa đều hỗn hợp lên vùng da bị thâm và thư giãn trong 10 – 20 phút
- Rửa lại bằng nước lạnh
- Bạn nên sử dụng từ 3 – 4 lần/ tuần để mang lại hiệu quả tốt nhất
Chuối và sữa chua
Chuối là loại trái cây có nhiều khoáng chất và vitamin tự nhiên làm đẹp cho da. Bên cạnh đó sữa chua lại chứa vitamin E có công dụng làm mịn và trắng sang. Vậy nên hỗn hợp này vừa giúp làm trắng sáng, mềm mại và tái tạo lại làn da.
Cách thực hiện:
- Nghiền nát ½ trái chuối và trộn với ½ hủ sữa chua
- Thoa đều và massage nhẹ nhàng hỗn hợp lên da
- Để trong khoảng 10 – 20 phút và sau đó rửa lại bằng nước sạch
Hy vọng với những chia sẻ trên có thể giúp bạn nhanh chóng lấy lại được làn da trắng sáng, mịn màng, tự tin vốn có.