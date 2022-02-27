Mách mẹ những bí quyết trị sẹo sau sinh an toàn, hiệu quả để tạm biệt những vết nứt in hằn trên da

Với mong muốn giúp đỡ những bà mẹ mới và các bậc cha mẹ ngoài kia về những lo lắng về vết sẹo mổ, sau đây sẽ là những điều bạn nên làm sau khi trải qua sinh mổ.

Thuốc kháng sinh cho người mẹ trong khi phẫu thuật có thể ảnh hưởng đến vi khuẩn lành mạnh trong ruột. Do đó, mẹ sinh mổ nên hỏi bác sĩ về men vi sinh, hoặc vi khuẩn sống, để giúp khôi phục hệ vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh. Điều này có thể giúp cải thiện khả năng miễn dịch và thậm chí ngăn ngừa tiêu chảy. Thực phẩm lên men cũng có thể có những lợi ích tương tự.

2. Đi dạo

Sau khi bác sĩ cho phép bạn bắt đầu tập thể dục, hãy đi bộ ngắn khoảng 30 phút mỗi lần. Đi bộ có thể giải phóng khí, tăng cường tuần hoàn, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, cải thiện các chức năng của ruột và giúp cơ thể phục hồi. Trong một số trường hợp, người mẹ có thể được khuyến nghị đi bộ ngắn ngay sau ngày đầu tiên trở về nhà.

3. Tránh thực phẩm gây viêm

Chế độ dinh dưỡng rất quan trọng đối với những bà mẹ mới sinh con. Hạn chế thực phẩm gây viêm nhiễm như thịt đỏ, bánh mì và đồ chiên. Hãy thử các loại thực phẩm có khả năng chống viêm như quả mọng, cải xoăn, bông cải xanh, quả hạch và hạt. Thực phẩm có axit amin, như thịt gà và cá hồi, cũng có thể giúp sửa chữa mô cho mẹ bỉm sau sinh.

4. Thử thuốc giảm đau

Người mẹ bị đau thậm chí là 2 tuần sau sinh mổ là chuyện bình thường. Các bác sĩ có thể sẽ kê đơn thuốc chống viêm, như ibuprofen, có thể cần uống 4 lần một ngày trong 2 tuần. Hỏi bác sĩ về thuốc, đặc biệt là để xác định những gì sẽ đủ mạnh để giải quyết cơn đau cụ thể của bạn.

5. Nghỉ ngơi nhiều

Nghỉ ngơi là điều quan trọng sau bất kỳ cuộc phẫu thuật nghiêm trọng nào và sinh mổ cũng không phải là ngoại lệ. Tất nhiên, không dễ để bạn có thể ngủ được nhiều khi có trẻ sơ sinh trong nhà. Tốt nhất, mẹ mới sinh nên tranh thủ ngủ khi trẻ đã ngủ và nhờ người thân giúp đỡ để có thời gian chợp mắt. Mặc dù khối lượng công việc đi kèm với việc chăm sóc một em bé mới có thể quá sức, nhưng việc nghỉ ngơi lại rất quan trọng đối với sức khỏe của bạn.

6. Nhận những hỗ trợ khi cho con bú

Nếu một bà mẹ mới sinh dự định cho con bú, mẹ nên xem xét việc nhận hỗ trợ nếu mình sinh mổ vì thủ thuật này có liên quan đến việc tăng nguy cơ khó cho con bú. Hỗ trợ có nhiều hình thức như ghế cho con bú, một tấm đệm đặc biệt, hoặc thậm chí là một nhà tư vấn cho con bú. Tất cả những điều này có thể giúp một bà mẹ mới cho con bú thành công hoặc thậm chí giảm đau cho mẹ mới mổ.

7. Chống táo bón

Sau khi sinh mổ, người mẹ mới sinh có thể có nguy cơ bị táo bón do sự thay đổi nội tiết tố, cơ dạ dày mệt mỏi và thậm chí là những điều đơn giản như nằm xuống quá nhiều. Điều này không chỉ có thể gây đau đớn mà còn có thể làm vết mổ bị thương. Để chống lại tình trạng này, bạn nên uống nhiều nước, ăn thực phẩm giàu chất xơ như trái cây tươi, thậm chí có thể nhờ bác sĩ kê đơn thuốc làm mềm phân.

8. Theo dõi các dấu hiệu nhiễm trùng

Sau khi phẫu thuật, điều quan trọng là phải theo dõi bản thân xem có bất kỳ dấu hiệu nhiễm trùng nào không. Các bà mẹ mới sinh nên kiểm tra nhiệt độ 24 giờ một lần và lưu ý đến tình trạng sưng tấy, đau dữ dội, vệt đỏ hoặc ớn lạnh. Nếu những triệu chứng này xuất hiện, bạn nên liên hệ với bác sĩ hoặc phòng cấp cứu.

9. Sử dụng miếng đệm để tránh chảy máu âm đạo

Ngay cả khi sinh mổ lấy thai bằng đường âm đạo, người mẹ mới sinh vẫn có thể bị chảy máu âm đạo, còn được gọi là lochia dễ bị trong tháng đầu tiên sau khi sinh con. Bạn nên sử dụng miếng lót để thấm máu. Nói chung, bạn nên tránh sử dụng dụng cụ thụt rửa hoặc tampon, vì chúng có thể gây nhiễm trùng trừ khi được bác sĩ kê đơn. Những bà mẹ mới sinh nếu bị chảy máu âm đạo quá nhiều, có mùi hôi hoặc bị sốt thì nên liên hệ với bác sĩ càng sớm càng tốt.

10. Quản lý cảm xúc của bạn

Sinh con, bằng phương pháp sinh mổ hay không, có thể là một quá trình đánh thuế về mặt cảm xúc, thậm chí về sau vì những người mẹ mới sinh có thể cảm thấy xấu hổ e ngại về ngoại hình, thậm chí là trầm cả,. Nếu bạn có những cảm giác này, có nhiều cách để bạn nhận được sự giúp đỡ về chẳng hạn như đến gặp bác sĩ trị liệu hoặc các cuộc gọi tâm sự với người thân. Khi cần được giúp đỡ, can thiệp hãy nhờ cậy sự hỗ trợ để có thể ngăn ngừa nguy cơ trầm cảm sau sinh .

Bạn nên chăm sóc như thế nào đối với vết sẹo mổ?

Khi nói đến việc chữa lành, nhiều bà mẹ có thể cũng muốn điều trị để có thể giảm thiểu vết sẹo của họ. Thực tế có nhiều loại sẹo khác nhau mà các bà mẹ có thể mắc phải và có thể ảnh hưởng đến các lựa chọn điều trị.

Vết sẹo tử cung thường được khâu lại bằng cách sử dụng các loại chỉ khâu có thể phân hủy được. Vết sẹo trên da có thể được đóng lại bằng kim bấm, chỉ khâu hoặc keo phẫu thuật. Yêu cầu bác sĩ sử dụng keo có thể giúp giảm thiểu sự xuất hiện của sẹo và làm nhanh quá trình lành vết thương, nhưng nó không phải lúc nào cũng là một lựa chọn tối ưu. Nhiều yếu tố, ngay cả mỡ bụng và da, có thể ảnh hưởng đến quyết định của bác sĩ.

Làm sạch vêt sẹo bằng nước xà phòng, để nó nhỏ giọt lên vết thương. Không chà xát khu vực này, nhưng nhẹ nhàng thấm khô bằng khăn.

Tiếp xúc khu vực sẹo với không khí, đặc biệt là bằng cách mặc quần áo rộng rãi. Điều đó nói rằng, vết sẹo nên được tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

Hãy hỏi bác sĩ xem bạn có thể bôi thuốc kháng sinh hay không.

Các phương pháp khác nhau có thể giúp giảm thiểu sự xuất hiện của sẹo, nhưng kế hoạch nên được bác sĩ phê duyệt trước.

Tấm che sẹo bằng silicon có thể giúp làm mềm và phẳng vết sẹo. Tuy nhiên, chúng chỉ nên được sử dụng khoảng một tháng sau khi làm phẫu thuật. Gel và kem silicon cũng có thể có tác dụng tương tự.

Trong những trường hợp nghiêm trọng hơn, có thể cần điều trị bằng tia laze, tiêm steroid và thậm chí phẫu thuật như cắt da bụng để giảm sự xuất hiện của sẹo.

Theo Brightside