Mách bạn tuyệt chiêu tự cắt mái thưa trong 3 bước chuẩn như vừa bước ra từ salon

Làm đẹp 04/04/2020 12:30

Để sở hữu kiểu mái thưa chuẩn Hàn Quốc, nhiều cô nàng đã chọn cách “tự xử” mái tóc của mình tại nhà. Vậy đâu là cách cắt mái thưa hiệu quả nhất?

Khi tự mình cắt mái thưa, chắc hẳn sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề khó xử lý. Tuy nhiên với những cách cắt mái thưa này, bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên về độ khéo tay của chính mình.

Tự cắt mái thưa tại nhà

Mái tóc giữ vai trò rất quan trọng đối với nhan sắc của phái đẹp. Nếu cắt tóc mái sai cách có thể mất vài tuần thậm chí cả tháng để tóc dài lại như ban đầu. Bởi vậy khi xử lý tóc mái, bạn cần tuân theo những cách cắt mái thưa này để tránh rơi vào trạng thái “dở khóc dở cười” với chiếc mái xấu xí.

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Mái tóc giữ vai trò quan trọng đối với nhan sắc của phái đẹp - Ảnh: Internet

Để có được chiếc mái thưa hoàn hảo, bạn cần chuẩn bị cho mình một chiếc kéo thật sắc, lô cuốn tóc, máy sấy và thực hiện theo những bước dưới đây.

Tách riêng phần tóc mái

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Tách riêng phần tóc mái muốn cắt để lượng tóc mái không mỏng mà cũng không bị quá dày - Ảnh: Internet

Bạn cần rẽ tóc theo ngôi giữa và tách riêng phần mái cần cắt tùy theo độ dày mong muốn. Theo chia sẻ của các beauty blogger, cách chuẩn nhất để có được mái thưa đẹp bạn nên lấy tóc theo hình tam giác với phần đáy rộng hơn khoảng cách giữa hai lông mày.

Tỉa tóc theo hình vòng cung

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Cắt tỉa tóc mái theo hình vòng cung - Ảnh: Internet

Cắt bớt phần tóc dài để thực hiện tỉa dễ dàng hơn. Tiến hành chia tóc thành 3 phần và tỉa tóc theo hình vòng cung. Để dọc kéo và thực hiện việc cắt tỉa sẽ giúp mái có được độ cúp tự nhiên hơn so với việc cắt theo chiều ngang.

Lưu ý, thực hiện tỉa tóc mái bạn cần tỉa lần lượt tóc hai bên theo chiều xéo dốc xuống để tạo độ tự nhiên nhất cho tóc mái.

Cuốn lô và sấy tóc

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Độ dài tóc mái đẹp nhất là ở giữa sống mũi - Ảnh: Internet

Độ dài mái chuẩn nhất là ở giữa sống mũi vì sau đó bạn cần cuốn lô và dùng máy sấy để tóc mái cúp lên cao hơn.

Chỉ với vài bước đơn giản là bạn đã sở hữu được mái thưa "sương sương" chuẩn Hàn Quốc. Hãy áp dụng cách cắt mái thưa này để không phải đau đầu mỗi khi bận rộn và không có đủ thời gian để ra tiệm cắt tóc.

Hi vọng với hướng dẫn cắt tóc mái ở trên, bạn có thể tự tin xuống phố với bộ tóc mái mà mình vừa tự cắt.

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