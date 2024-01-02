Lan Khuê khoe nhan sắc 'gái một con' ngày càng thăng hạng, hóa ra là nhờ bí quyết 'cây nhà lá vườn' này!

Làm đẹp 02/01/2024 09:13

"Nàng dâu hào môn" - Lan Khuê chăm chút cho vẻ bề ngoài từ làn da đến mái tóc. Cô đặc biệt yêu thích phương pháp làm đẹp bằng các sản phẩm "cây nhà lá vườn".

Sở hữu body nổi bật, từng giành giải vàng “Siêu mẫu Việt Nam” 2013, lại từng "mang chuông đi đánh xứ người", chinh chiến trên các đấu trường sắc đẹp, chính vì vậy, mỗi lần Lan Khuê chia sẻ ảnh khoe nhan sắc, người đẹp lại khiến mọi người phải trầm trồ.

Lan Khuê khoe nhan sắc 'gái một con' ngày càng thăng hạng, hóa ra là nhờ bí quyết 'cây nhà lá vườn' này! - Ảnh 1

Lan Khuê khoe nhan sắc 'gái một con' ngày càng thăng hạng, hóa ra là nhờ bí quyết 'cây nhà lá vườn' này! - Ảnh 2
 Nhan sắc ấn tượng của nữ siêu mẫu 

Sau khi kết hôn, Lan Khuê theo đuổi phong cách thanh lịch, quý phái đúng chuẩn hình ảnh "nàng dâu hào môn". Cô được đánh giá cao về phong cách thời trang cùng nhan sắc ngày càng thăng hạng. Mỗi lần xuất hiện, dù là tại các sự kiện giải trí hay qua hình ảnh đăng trên mạng xã hội, Lan Khuê đều ghi điểm bởi sắc vóc quyến rũ, gu thời trang thanh lịch, sang trọng. Mỗi lần chung khung hình cùng các người đẹp khác Lan Khuê cũng không hề bị lép vế.

Hiện tại bên cạnh công việc trong làng giải trí thì Lan Khuê cũng có sự nghiệp riêng của mình trong lĩnh vực dành riêng cho phụ nữ và trẻ em. Ở tuổi ngoài 30, chân dài 1 con khiến mọi người phải ngưỡng mộ vì cuộc sống viên mãn và tròn đầy của mình.

Lan Khuê khoe nhan sắc 'gái một con' ngày càng thăng hạng, hóa ra là nhờ bí quyết 'cây nhà lá vườn' này! - Ảnh 3
Thời trang đời thường của Lan Khuê

Ít ai biết, để có được vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ như hiện tại, Lan Khuê cũng có nhiều bí quyết vô cùng dân giã nhưng lại hiệu quả đến bất ngờ. Theo đó, giám khảo The New Mentor từng chia sẻ cô uống trà chanh mật ong với nước ấm vào mỗi buổi sáng thức dậy để thanh lọc cơ thể.

Dưới đây là những tác dụng của nước chanh mật ong với cơ thể:

Thanh lọc cơ thể

Hỗn hợp chanh, mật ong được ví như thức uống giải độc tự nhiên, bảo vệ cơ thể khỏi các nguy cơ như: táo bón, mụn trứng cá...

Chanh có đặc tính kiểm soát dầu và hỗ trợ loại bỏ dầu thừa trên bề mặt da. Ngoài ra, lượng axit citric trong quả này còn đẩy lùi gốc tự do lẫn hóa chất độc hại khác khỏi hệ tiêu hóa.

Cung cấp năng lượng

Cơ thể sẽ tiêu hao một phần năng lượng để thực hiện quá trình trao đổi chất bên trong cơ thể lúc ngủ. Do đó, mọi người thường ở trạng thái "khô cạn" khi thức giấc.

Bổ sung một ly nước ấm pha mật ong vào buổi sáng có thể bù lại phần năng lượng đã mất và sản sinh nguồn năng lượng dồi dào, duy trì hoạt động suốt ngày dài.

Lan Khuê khoe nhan sắc 'gái một con' ngày càng thăng hạng, hóa ra là nhờ bí quyết 'cây nhà lá vườn' này! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Giúp hệ thống miễn dịch luôn khỏe mạnh

Uống nước chanh với mật ong vào sáng sớm rất có lợi cho sức khỏe trong mùa lạnh và mùa cúm. Chanh và mật ong không chỉ có đặc tính kháng khuẩn mà còn giàu chất chống oxy hóa, cùng với vitamin C rất tốt cho cơ thể.

Đó là những lý do các nhà khoa học khuyên mọi người nên uống hỗn hợp chanh tươi, mật ong và nước ấm vào buổi sáng trước khi ăn để đạt được hiệu quả bảo vệ sức khỏe như mong muốn.

Tốt cho hệ hô hấp

Vào những ngày trời trở lạnh, mật ong được nhiều người sử dụng như là vị thuốc thiên nhiên để ngăn ngừa bệnh cảm cúm và viêm nhiễm đường hô hấp. Với người bị cảm lạnh, ho, viêm họng, uống mật ong với nước ấm sẽ có tác dụng hiệu quả để làm ấm họng và làm dịu cảm giác đau buốt. Ngoài ra, nước mật ong còn có tác dụng trị ho do tác động của chứng đau họng gây ra.

Giảm cân

Uống nước chanh mật ong vào buổi sáng cũng là cách giảm cân hiệu quả nhưng lại không tốn kiếm quá nhiều chi phí. Mật ong chanh sẽ giúp bạn kiềm chế được cơn thèm ăn cũng như hạn chế uống các loại nước uống có ga. Chính vì thế để có một body đẹp bạn hãy kiên trì uống vào mỗi buổi sáng và tối trước khi ăn.

Ngoài ra, người đẹp sinh năm 1992 còn có bí quyết chăm sóc tóc với toàn những nguyên liệu "cây nhà lá vườn", chị em nào cũng học được. Để có mái tóc dài bồng bềnh, suôn mượt và hạn chế rụng tóc, bà mẹ một con gội đầu bằng nước nấu từ vỏ bưởi vì trong vỏ bưởi có rất nhiều tinh chất tốt cho tóc.

Cách nấu vỏ bưởi gội đầu nguyên chất

Vỏ bưởi chứa rất nhiều tinh dầu. Trong khi đó, tinh dầu bưởi có tính kháng khuẩn, trị gàu và ngăn ngừa rụng tóc. Đối với cách nấu vỏ bưởi gội đầu nguyên chất thì bạn không cần kết hợp các nguyên liệu khác nhưng hiệu quả trị rụng tóc vẫn cực kỳ cao.

Lan Khuê khoe nhan sắc 'gái một con' ngày càng thăng hạng, hóa ra là nhờ bí quyết 'cây nhà lá vườn' này! - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu

Vỏ của 1 quả bưởi.

Cách làm

Bước 1: Sơ chế vỏ bưởi

Nếu không có sẵn vỏ bưởi thì bạn có thể đi mua một quả bưởi về để làm. Bạn nên lựa vỏ bưởi tươi xanh, mọng nước để có được lượng tinh dầu nhiều nhất, mang lại kết quả trị liệu tốt cho tóc hơn nhé.

Bạn lấy vỏ của 1 quả bưởi sau đó đem rửa sạch. Bạn có thể dùng ít muối để ngâm vỏ bưởi trong vài phút để vỏ sạch hơn.

Bước 2: Nấu nước vỏ bưởi

Cho vỏ bưởi đã rửa sạch vào đun với 1 lít nước. Bạn lưu ý chỉ đun sôi trong khoảng 5 phút, không nên quá lâu để đảm bảo giữ nguyên được lượng tinh dầu trong vỏ bưởi. Ngoài ra, hãy đậy nắp vung trong quá trình nấu vỏ bưởi tươi gội đầu để tránh việc tinh dầu bị bay hơi.

Sau đó, tắt bếp đợi nước vỏ bưởi nguội hẳn.

Lan Khuê khoe nhan sắc 'gái một con' ngày càng thăng hạng, hóa ra là nhờ bí quyết 'cây nhà lá vườn' này! - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Cách gội đầu bằng vỏ bưởi

Cách gội đầu với vỏ bưởi: Bạn có thể gội đầu sạch bằng dầu gội trước để làm sạch tóc.

Sau đó, dùng nước vỏ bưởi đã nguội để gội lại và massage nhẹ nhàng da đầu từ chân tóc tới ngọn. Sau khoảng 10 phút thì bạn lấy khăn mềm lâu và để khô tóc khô tự nhiên.

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