8 thực phẩm giàu kẽm giúp tóc chắc khỏe và ngăn ngừa gãy rụng vào mùa đông

Tại sao kẽm lại cần thiết cho sự phát triển của tóc?

Rụng tóc có thể do nhiều yếu tố khác nhau như các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn như thay đổi mùa, nang tóc bị tổn thương hoặc thiếu dinh dưỡng hợp lý. Mặc dù việc bôi các sản phẩm dành cho tóc có tác dụng ở một mức độ nào đó, nhưng yếu tố thay đổi thực sự là chế độ ăn uống và tiêu thụ các chất dinh dưỡng phù hợp để đảm bảo sự phát triển của tóc.

Ngoài ra, kẽm còn sản xuất bã nhờn, loại dầu tự nhiên giúp giữ ẩm cho da đầu và hỗ trợ tóc khỏe mạnh. Hơn nữa, kẽm hoạt động giống như một chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào tóc khỏi stress oxy hóa, ngăn ngừa lão hóa sớm và rụng tóc.

Kẽm là một khoáng chất thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong việc phân chia tế bào, tổng hợp DNA và sửa chữa các mô, bao gồm cả các mô trong nang lông. Kẽm điều chỉnh nồng độ hormone, đặc biệt là nội tiết tố androgen, có thể giúp cải thiện mô hình phát triển của tóc.

Trên thực tế, tiêu thụ thực phẩm giàu kẽm có thể tăng cường sức khỏe và tinh thần tổng thể. Các chất dinh dưỡng liên quan đến kẽm bao gồm protein, vì kẽm thường được tìm thấy trong thực phẩm giàu protein và một số vitamin B (B6 và B12), hoạt động cùng với kẽm trong các quá trình trao đổi chất khác nhau cần thiết cho sự phát triển tóc tối ưu.

Một số thực phẩm phổ biến giàu kẽm và có thể thúc đẩy sự phát triển của tóc

Rau bina: Rau bina và các loại rau lá xanh đậm khác chứa kẽm cùng với nhiều loại vitamin và khoáng chất. Những loại rau này rất tốt cho sức khỏe tổng thể, bao gồm cả việc thúc đẩy sự phát triển của tóc khỏe mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Trứng: Trứng rất giàu kẽm, protein và biotin, một loại vitamin B rất quan trọng cho sức khỏe của tóc, da và móng. Sự thiếu hụt biotin có liên quan đến rụng tóc, và việc bổ sung các thực phẩm giàu kẽm và biotin như trứng có thể hỗ trợ sự phát triển của tóc khỏe mạnh và ngăn ngừa rụng tóc.

Hàu: Hàu là một trong những nguồn thực phẩm giàu kẽm nhất. Chúng chứa hàm lượng kẽm cao, rất cần thiết cho sức khỏe của tóc.

Ảnh minh họa: Internet

Hạt bí ngô: Hạt bí ngô, còn được gọi là pepitas, rất giàu kẽm. Hạt bí ngô có thể dễ dàng kết hợp vào chế độ ăn uống bằng cách thêm vào món salad, sữa chua hoặc như một món ăn nhẹ.

Đậu lăng: Đậu lăng là nguồn cung cấp kẽm từ thực vật. Đậu lăng cũng giàu protein, sắt và các chất dinh dưỡng khác góp phần vào sức khỏe tổng thể của tóc.

Đậu gà: Đậu gà, còn được gọi là đậu garbanzo, là một nguồn kẽm có nguồn gốc thực vật khác. Chúng có thể được dùng trong nhiều món ăn khác nhau, chẳng hạn như salad, súp hoặc như một món ăn phụ.

Ảnh minh họa: Internet

Hạt điều: Hạt điều là loại hạt có chứa kẽm. Chúng cũng là nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng khác như sắt và biotin, rất quan trọng cho sức khỏe của tóc.

Sữa chua: Các sản phẩm từ sữa, bao gồm sữa chua, có chứa kẽm. Sữa chua cũng cung cấp men vi sinh, có thể góp phần giúp da đầu khỏe mạnh.