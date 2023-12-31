8 thực phẩm giàu kẽm giúp tóc chắc khỏe và ngăn ngừa gãy rụng vào mùa đông

Làm đẹp 31/12/2023 08:47

Dưới đây là một số thực phẩm phổ biến chứa nhiều kẽm tốt cho tóc, có thể bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày để giúp tóc chắc khỏe từ trong ra ngoài.

Rụng tóc có thể do nhiều yếu tố khác nhau như các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn như thay đổi mùa, nang tóc bị tổn thương hoặc thiếu dinh dưỡng hợp lý. Mặc dù việc bôi các sản phẩm dành cho tóc có tác dụng ở một mức độ nào đó, nhưng yếu tố thay đổi thực sự là chế độ ăn uống và tiêu thụ các chất dinh dưỡng phù hợp để đảm bảo sự phát triển của tóc.

Tại sao kẽm lại cần thiết cho sự phát triển của tóc?

Kẽm là một khoáng chất thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong việc phân chia tế bào, tổng hợp DNA và sửa chữa các mô, bao gồm cả các mô trong nang lông. Kẽm điều chỉnh nồng độ hormone, đặc biệt là nội tiết tố androgen, có thể giúp cải thiện mô hình phát triển của tóc.

8 thực phẩm giàu kẽm giúp tóc chắc khỏe và ngăn ngừa gãy rụng vào mùa đông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, kẽm còn sản xuất bã nhờn, loại dầu tự nhiên giúp giữ ẩm cho da đầu và hỗ trợ tóc khỏe mạnh. Hơn nữa, kẽm hoạt động giống như một chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào tóc khỏi stress oxy hóa, ngăn ngừa lão hóa sớm và rụng tóc.

Trên thực tế, tiêu thụ thực phẩm giàu kẽm có thể tăng cường sức khỏe và tinh thần tổng thể. Các chất dinh dưỡng liên quan đến kẽm bao gồm protein, vì kẽm thường được tìm thấy trong thực phẩm giàu protein và một số vitamin B (B6 và B12), hoạt động cùng với kẽm trong các quá trình trao đổi chất khác nhau cần thiết cho sự phát triển tóc tối ưu.

Một số thực phẩm phổ biến giàu kẽm và có thể thúc đẩy sự phát triển của tóc

Rau bina: Rau bina và các loại rau lá xanh đậm khác chứa kẽm cùng với nhiều loại vitamin và khoáng chất. Những loại rau này rất tốt cho sức khỏe tổng thể, bao gồm cả việc thúc đẩy sự phát triển của tóc khỏe mạnh.

8 thực phẩm giàu kẽm giúp tóc chắc khỏe và ngăn ngừa gãy rụng vào mùa đông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trứng: Trứng rất giàu kẽm, protein và biotin, một loại vitamin B rất quan trọng cho sức khỏe của tóc, da và móng. Sự thiếu hụt biotin có liên quan đến rụng tóc, và việc bổ sung các thực phẩm giàu kẽm và biotin như trứng có thể hỗ trợ sự phát triển của tóc khỏe mạnh và ngăn ngừa rụng tóc. 

Hàu: Hàu là một trong những nguồn thực phẩm giàu kẽm nhất. Chúng chứa hàm lượng kẽm cao, rất cần thiết cho sức khỏe của tóc.

8 thực phẩm giàu kẽm giúp tóc chắc khỏe và ngăn ngừa gãy rụng vào mùa đông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hạt bí ngô: Hạt bí ngô, còn được gọi là pepitas, rất giàu kẽm. Hạt bí ngô có thể dễ dàng kết hợp vào chế độ ăn uống bằng cách thêm vào món salad, sữa chua hoặc như một món ăn nhẹ.

Đậu lăng: Đậu lăng là nguồn cung cấp kẽm từ thực vật. Đậu lăng cũng giàu protein, sắt và các chất dinh dưỡng khác góp phần vào sức khỏe tổng thể của tóc.

Đậu gà: Đậu gà, còn được gọi là đậu garbanzo, là một nguồn kẽm có nguồn gốc thực vật khác. Chúng có thể được dùng trong nhiều món ăn khác nhau, chẳng hạn như salad, súp hoặc như một món ăn phụ.

8 thực phẩm giàu kẽm giúp tóc chắc khỏe và ngăn ngừa gãy rụng vào mùa đông - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hạt điều: Hạt điều là loại hạt có chứa kẽm. Chúng cũng là nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng khác như sắt và biotin, rất quan trọng cho sức khỏe của tóc.

Sữa chua: Các sản phẩm từ sữa, bao gồm sữa chua, có chứa kẽm. Sữa chua cũng cung cấp men vi sinh, có thể góp phần giúp da đầu khỏe mạnh.

Nhuộm tóc làm đẹp ngày lễ Tết, bác sĩ chỉ ra một điều nhất định không nên làm để bảo vệ da đầu, giảm nguy cơ gây ung thư

Nhuộm tóc làm đẹp ngày lễ Tết, bác sĩ chỉ ra một điều nhất định không nên làm để bảo vệ da đầu, giảm nguy cơ gây ung thư

Nhuộm tóc là phương thức làm đẹp phổ biến hiện nay, tuy nhiên, nó cũng có thể dẫn đến một số nguy hại cho sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   chăm sóc tóc ngừa tóc rụng thực phẩm giàu kẽm

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 2 giờ 46 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 2 giờ 49 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 2 giờ 51 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 2 giờ 54 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 3 giờ 54 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 4 giờ 54 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 5 giờ 54 phút trước
Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Dinh dưỡng 6 giờ 24 phút trước
Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Tâm sự gia đình 6 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Chiết xuất tảo biển và nước biển sâu: SR Clover làm sạch sâu, giảm bã nhờn và dưỡng ẩm cho làn da

Chiết xuất tảo biển và nước biển sâu: SR Clover làm sạch sâu, giảm bã nhờn và dưỡng ẩm cho làn da