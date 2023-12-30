Để có được đôi môi hồng hào tự nhiên thì việc chăm sóc và tẩy da chết đúng cách cũng là một bước cực kỳ quan trọng. Dưới đây là hướng dẫn đơn giản về cách tẩy tế bào chết cho môi, giúp môi mềm mại và có màu hồng tự nhiên.

Kết hợp một thìa cà phê đường (nâu hoặc trắng) với mật ong hoặc dầu dừa để tạo thành hỗn hợp tẩy tế bào chết tự nhiên. Nhẹ nhàng chà hỗn hợp này lên môi theo chuyển động tròn. Đường giúp loại bỏ da chết, mật ong và dầu dừa giúp bổ sung độ ẩm.

Một phương pháp hiệu quả khác là sử dụng bàn chải đánh răng có lông mềm. Làm ướt bàn chải đánh răng bằng nước ấm và nhẹ nhàng chải môi theo chuyển động tròn. Điều này giúp làm bong tróc da chết, thúc đẩy tuần hoàn và tăng cường màu sắc tự nhiên cho môi.

Tránh liếm môi

Liếm môi có thể giúp giảm khô tạm thời nhưng có thể dẫn đến khô và sạm màu theo thời gian. Nước bọt có chứa các enzyme có thể tác động mạnh lên làn da mỏng manh của môi. Thay vào đó, hãy sử dụng son dưỡng môi để cung cấp độ ẩm.

Ảnh minh họa: Internet

Son dưỡng môi có thành phần tự nhiên

Đầu tư vào một loại son dưỡng môi chất lượng tốt có chứa các thành phần tự nhiên như bơ hạt mỡ, bơ ca cao hoặc dầu hạnh nhân. Dùng son dưỡng môi có thành phần tự nhiên thường xuyên sẽ giúp môi mềm mại và ngăn ngừa môi không bị thâm.

Dùng cánh hoa hồng nhuộm môi

Ngâm vài cánh hoa hồng trong sữa trong vài giờ, sau đó nghiền chúng để tạo thành hỗn hợp sệt. Thoa màu tự nhiên này lên môi và để trong khoảng 15 phút. Cánh hoa hồng được biết đến với màu hồng tự nhiên và có thể góp phần tạo nên màu hồng cho môi.

Ảnh minh họa: Internet

Son dưỡng củ cải đường

Củ cải đường có các sắc tố tự nhiên có thể mang lại sắc hồng cho đôi môi. Tạo một loại dầu dưỡng bằng cách trộn nước ép củ cải đường với một lượng nhỏ dầu dừa. Áp dụng thường xuyên có thể có đôi môi hồng hào tự nhiên.

Tẩy tế bào chết bằng hạt lựu

Nghiền hạt lựu để tạo thành kết cấu dạng hạt và sử dụng làm hỗn hợp tẩy tế bào chết. Hạt lựu có chất chống oxy hóa tự nhiên, mang lại màu hồng tinh tế cho đôi môi.

Ảnh minh họa: Internet

Hydrat hóa đôi môi

Hydrat hóa là chìa khóa để duy trì đôi môi khỏe mạnh và hồng hào. Uống nhiều nước trong ngày để giữ cho cơ thể và cả đôi môi luôn đủ nước. Môi khô và nứt nẻ có thể khiến môi trông sẫm màu hơn, vì vậy việc giữ đủ nước cho môi là điều cần thiết.

Chống nắng

Cũng giống như làn da, đôi môi của bạn cũng cần được bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời. Sử dụng son dưỡng môi có chỉ số SPF để bảo vệ môi khỏi tia UV có hại, ngăn ngừa nám và sạm màu.