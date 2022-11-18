Làn da vừa trắng vừa mịn màng với mặt nạ yến mạch sữa chua

Người ta thường nói “nhất dáng nhì da” quả đúng không sai. Sau một vóc dáng đẹp thì làn da là yếu tố quan trọng giúp bạn tự tin hơn trong mắt người khác. Nhưng mỗi ngày, chúng ta phải ra ngoài để học tập, vui chơi và làm việc nên không tránh khỏi việc bị ánh nắng mặt trời, khói bụi làm da chúng ta bị mụn, thâm và sạm da. Vậy đâu là giải pháp dưỡng da tự nhiên, an toàn và đơn giản mà chị em có thê thực hiện tại nhà? Chắc chắn mặt nạ yến mạch sữa chua sẽ là câu trả lời chính xác, giúp các chị em “đánh tan” nỗi lo này. Cụ thể thế nào, hãy cùng tìm hiểu ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Cụ thể, trong bột yến mạch có nhiều vitamin E, B giúp làn da trắng hồng, mịn màng và giảm thâm nhanh chóng. Không chỉ vậy, nó còn chứa chất saponin có tác dụng dưỡng ẩm, tẩy tế bào chết cho da, chống viêm nhiễm tự nhiên và làm lành các vết thương ở da mặt. Bác sĩ chuyên khoa da liễu Amy Wechsler ở Mỹ đã chỉ ra rằng yến mạch có tác dụng tẩy sạch chất bẩn có ở trong lỗ chân lông, đẩy lùi quá trình lão hóa ở da và giúp làn da trở nên săn chắc hơn.

Chắc chắn rằng bạn đang thắc mắc công dụng mặt nạ yến mạch sữa chua là gì? Và vì sao nó được nhiều chị em phụ nữ tin dùng đến vậy? Dưới đây là câu trả lời dành cho bạn.

Còn sữa chua thì được biết đến là một món ăn được nhiều người yêu thích vì nó tốt cho hệ tiêu hóa, giàu chất dinh dưỡng và giúp chị em lấy lại vóc dáng thon gọn. Bên cạnh đó, sữa chua còn chứa các axit lactic, khoáng chất và các loại vitamin có tác dụng làm giảm các tế bào già ở da mang lại một làn da trắng sáng, giảm thâm sạm, ngăn ngừa lão hóa da, từ đó giúp chị em phụ nữ trẻ lâu và xinh đẹp hơn.

Mặt nạ yến mạch sữa chua giúp da trắng sáng và ngăn ngừa lão hóa hiệu quả!

Nhờ những công dụng trên, khi chúng ta kết hợp hai loại này lại sẽ tạo thành một thần dược cải thiện hiệu quả làn da sẫm màu, khô sạm, biến làn bạn của bạn trở nên hồng hào và đầy sức sống. Không chỉ vậy, mặt nạ yến mạch sữa chua còn giúp bạn loại bớt mụn ẩn và mụn đầu đen “cứng đầu” trên da vô cùng hiệu quả nữa đấy nhé!

Các cách làm mặt nạ bột yến mạch sữa chua

1. Mặt nạ yến mạch sữa chua không đường

Mặt nạ yến mạch sữa chua không đường!

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Một ít nước nóng, 1 hộp sữa chua không đường, nước nóng và 1 muỗng cà phê bột yến mạch.

Cách bước tiến hành thực hiện:

- Đầu tiên, cho 2 thìa bột yến mạch vào nước nóng và ngâm cho đến khi bột yến mạch nở.

- Sau đó, cho ½ hộp sữa chua không đường vào trộn cùng cho thật đều và sệt lại.

- Dùng hỗn hợp vừa làm đắp lên mặt và đợi khoảng 30 phút rồi rửa mặt thật sạch.

Với phương pháp này, bạn sẽ có làn da mịn màng và trắng hồng rạng rỡ.

2. Mặt nạ yến mạch với chanh và sữa chua

Mặt nạ yến mạch với chanh và sữa chua giúp tăng cao hiệu quả!

Trong chanh có chứa nhiều vitamin C, có thể giúp tẩy trắng da và cung cấp dưỡng chất để làn da khỏe mạnh, kết hợp cùng yến mạch và sữa chua nữa thì hiệu quả chăm sóc và nuôi dưỡng da càng tăng gấp bội nhé!

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 hộp sữa chua, 1 muỗng cà phê bột yến mạch, nước nóng và nước chanh.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Bạn đổ yến mạch vào nước nóng cho đến khi bột nở ra và mềm.

- Tiếp đến, thêm sữa chua và nước cốt chanh vào bột yến mạch đã nở, khuấy đều rồi đắp lên da mặt.

- Vỗ nhẹ vào da cho hỗn hợp dễ thấm vào da, đợi khoảng 30 phút rồi rửa mặt sạch lại với nước mát.

3. Mặt nạ yến mạch với sữa chua và khoai tây

Mặt nạ yến mạch với sữa chua và khoai tây!

Khoai tây có tác dụng giúp da trở nên sáng hơn, săn chắc và ngăn ngừa lão hóa da - là một thực phẩm vô cùng thích hợp để kết hợp cùng yến mạch và sữa chua.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 muỗng cà phê yến mạch, 10gr khoai tây, nước nóng và 1 hộp sữa chua.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Trước tiên, uộc khoai tây cho thật chín rồi nghiền nhuyễn và mịn ra.

- Sau đó, ngâm bột yến mạch vào nước nóng cho đến khi bột yến mạch nở.

- Cuối cùng, bạn trộn bột yến mạch, khoai tây và sữa chua lại với nhau thành một hỗn hợp rồi đắp lên mặt. Đợi khoảng 30 phút rồi rửa mặt lại cho sạch là được nhé.

4. Mặt nạ yến mạch với sữa chua và bơ

Mặt nạ yến mạch với sữa chua và bơ - Ảnh minh họa: Internet

Trong bơ có chứa nhiều vitamin E giúp nuôi dưỡng làn da, giúp làn da mịn màng và trắng hồng, nên sự kết hợp giữa yến mạch, sữa chua và bơ chính là giải pháp tự nhiên và hiệu quả cho làn da trắng sáng, mềm mịn của chị em.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 muỗng cà phê yến mạch, 10gr bơ, nước nóng và 1 hộp sữa chua.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Trước tiên, bạn nghiền bơ cho thật nhuyễn và mịn.

- Sau đó, ngâm bột yến mạch vào nước nóng và đợi cho đến khi bột yến mạch nở rồi thêm bơ và sữa chua và trộn lại với nhau.

- Cuối cùng, bạn đắp hỗn hợp này lên da mặt và đợi khoảng 30 phút, rồi rửa lại cùng nước sạch là được nhé.

Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng, các phương pháp dưỡng da bằng mặt nạ yến mạch sữa chua này đều hoàn toàn chứa các thành phần tự nhiên, không có sử dụng bất cứ hóa chất nào, do đó bạn phải kiên và thực hiện thường xuyên thì mới có hiệu quả như mong muốn.

Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả sẽ chọn được cho mình một giải pháp làm đẹp thích hợp từ mặt nạ yến mạch sữa chua, và nhanh chóng có được làn da trắng hồng rạng rõ nhé. Chúc các chị em áp dụng thành công!