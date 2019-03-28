Làm thế nào để “ngực nở mông cong” tự nhiên tại nhà nhanh nhất?

Minh chứng điển hình đó là Chi Phu và Angela Phương Trinh. Nhờ tập gym đúng cách và ăn uống khoa học mà 2 nàng hotgirl này đã tăng được kích cỡ vòng 1 và vòng 3 thoát kiếp bức tường phẳng, trở thành một những người phụ nữ sexy, nóng bỏng nhất showbiz Việt.

“Ngực nở mông cong” không phải là do may mắn mà có mà đó là kết quả của cả một quá trình sinh hoạt và luyện tập khắt khe. Nếu các chị em áp dụng đúng 3 quy tắc đó là: ăn các loại thực phẩm đúng, tập luyện đúng và trong thời điểm đúng thì chắc chắn sau một thời gian kiên trì thực hiện các chị em sẽ sở hữu được vòng một nở nang và vòng 3 bốc lửa như mong muốn.

Chế độ dinh dưỡng có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của vòng 1 và 3. Chính vì vậy, để có ngực nở mông cong, điều đầu tiên các chị em cần làm đó là thiết lập chế độ ăn uống khoa học, hợp lý. Cần chú ý bổ sung các thực phẩm chứa các dưỡng chất giúp sản sinh Estrogen làm ngực nở mông cong tự nhiên. Theo đó, hàng ngày các chị em nên:

Do đó, ngay từ bây giờ, các chị em còn chần chừ gì nữa mà không bổ sung ngay các loại thực phẩm tăng kích thước vòng 1 và 3 sau đây vào trong chế độ ăn hàng ngày và kết hợp với một chương trình tập luyện phù hợp để có thân hình chữ S “ngực nở mông cong” như ý muốn.

Tăng vòng 1 và vòng 3 tự nhiên nhờ đu đủ

Đu đủ là thực phẩm tốt cho vòng 1 và vòng 3

Tác dụng của đủ đủ với vòng 1 là điều không thể bàn cãi. Vì nhiều công trình khoa học đã chứng minh, trong loại thực phẩm này chứa hợp chất Papain, có công dụng tốt trong việc tiêu hóa protein, chất béo và carb, giúp cân bằng dưỡng chất trong cơ thể. Đồng thời nó còn chứa enzym giúp kích thích nội tiết tố nữ thúc đẩy quá trình phát triển tăng kích thước vòng 1 và vòng 3 hiệu quả. Chính vì vậy, hàng ngày bạn nên ăn đu đủ chín hoặc có thể dùng đu đủ xanh nấu với rau lang để giúp bầu ngực nở nang và mông cong hơn.

Ngực nở mông cong với các loại rau xanh đậm

Các loại rau màu xanh đậm có chứa nhiều xơ và giàu chất oxy hóa tự nhiên, sắt, canxi… nên có tác dụng vô cùng hiệu quả trong việc cải thiện vòng 1 và vòng 3 đồng thời giúp giảm mỡ bụng cho vòng 2 hiệu quả. Chính vì vậy, thường xuyên ăn các loại rau xanh đậm như rau bina, rau cần, súp lơ… trong bữa ăn hàng ngày, các chị em sẽ sớm có số đo 3 vòng như ý.

Uống bột sắn dây tăng kích thước vòng 1 và 3 nhanh chóng

Uống bột sắn dây tốt cho vòng 1 của phụ nữ

Bột sắn dây không chỉ giúp giải nhiệt, thanh lọc cơ thể mà còn có khả năng tăng kích cỡ vòng 1 và vòng 3 nhanh. Bởi trong bột sắn dây có chứa một lượng lớn protein, lexithin giúp kích thích sản sinh nội tiết tố nữ, cải thiện vòng 1 và vòng 3 nở nang và săn chắc. Ngoài ra, khi uống bột sắn đều đặn còn có thể giúp phụ nữ giảm tối đa nguy cơ mắc ung thư vú và các bệnh phụ khoa khác.

Đặc biệt, riêng với vòng 1 thì các chị em có thể áp dụng một số cách nữa sau đây:

Cách làm nở ngực bằng trứng gà

Theo các nghiên cứu, trứng gà là một trong những loại thực phẩm tốt để tăng kích cỡ vòng 1 hiệu quả. Bởi trong trứng gà có một lượng lớn các vitamin thiết yếu như vitamin A, D, E, B1, B6 và B12… Bên cạnh đó còn có canxi, mangiê, sắt và kẽm, protein cung cấp dưỡng chất bổ dưỡng cho cơ thể, chống lão hóa, hỗ trợ quá phát triển của vòng 1 tự nhiên, săn chắc và khỏe mạnh. Vì thế, hàng ngày các chị em có thể hấp trứng gà, mật ong với sữa đặc để ăn hoặc massage ngực với trứng gà, sữa chua kết hợp vitamin E đều được.

Cách làm nở ngực bằng dầu dừa

Dầu dừa rất giàu vitamin E và khoáng chất, chất chống oxy hóa có thể kích thích sản sinh collagen để ngực săn chắc, trẻ trung và đầy đặn hơn. Chính vì vậy, hàng ngày chị em hãy dành ra khoảng 15 phút, dùng dầu dừa để massage cho bầu ngực của mình. Chắc chắn rằng, sau 1 thời gian ngắn các chị em sẽ thấy ngực nở, to và hồng hào hơn rất nhiều.

Cách làm nở ngực bằng vaseline

Dùng vaseline là cách làm ngực nở trong 1 tuần vô cùng hiệu quả. Để thực hiện cách này, các chị em hãy trộn đều 3 muỗng canh vaseline với 3 viên Vitamin E, sau đó thoa đều hỗn hợp này lên bầu ngực và massage nhẹ nhàng, thực hiện trong khoảng 3 - 5 phút thì dùng khăn ướt lau sạch là được. Cách này giúp vòng 1 nảy nở một cách tự nhiên, đồng thời cải thiện làn da hữu hiệu.

Ngực nở mông cong từ các bài tập đơn giản

Bên cạnh việc ăn uống, các chị em cũng đừng quên luyện tập để giúp các phần trên cơ thể được định hình rõ ràng hơn. Thực hiện các bài tập thể dục quen thuộc như chống đẩy, tập tạ hoặc tập yoga… là phương pháp giúp ngực nở mông cong vừa an toàn lại hiệu quả, không cần phải phẫu thuật chịu nhiều đau đớn. Chính vì vậy, mỗi ngày bạn hãy kiên trì tập luyện các bài tập sau:

Tập chống đẩy

Bài tập chống đẩy luôn là cái tên được các huấn luyện viên trong phòng gym lựa chọn để giúp các chị em tăng kích thước vòng 1 và 3 hiệu quả, giúp ngực nở mông cong trong thời gian sớm nhất.

Để chống đẩy, các chị em hãy thực hiện theo đúng hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Bắt đầu động tác với 2 chân chụm vào nhau, duỗi thẳng, 2 tay chống xuống sàn sao cho khuỷu tay với thân hình tạo thành một góc 45 độ.

Bước 2: Từ từ hạ cơ thể xuống nhưng chú ý dồn trọng lượng cơ thể lên 2 tay sao cho cơ thể song song với mặt sàn. Lưu ý, không hạ cơ thể xuống mặt sàn.

Bước 3: Từ từ nâng cơ thể trở về vị trí ban đầu, tiến hành lặp lại động tác trên 10 lần. Sau đó nghỉ giải lao khoảng 2-3 phút rồi bắt đầu tập lại.

Bài tập Squat

Chống đẩy giúp mông cong ngực nở

Bài tập Squat tác động lên cả ngực và mông. Bài tập này cũng rất dễ thực hiện. Các bước luyện tập như sau:

Bước 1: Đầu tiên đứng thẳng, mặt hướng về phía trước. Giữ lưng thẳng tự nhiên.

Bước 2: Từ từ hạ người xuống, mặt vẫn hướng về phía trước. Hai chân dang rộng hơn vai còn hai tay đưa thẳng để giữ thăng bằng.

Bước 3: Đầu gối mở rộng hướng thẳng hàng với mũi chân. Đầu gối không vượt quá mũi chân.

Bước 4: Gập đầu gối hết mức có thể sao cho bắp đùi song song với sàn nhà và trở về tư thế ban đầu. Cứ như vậy lặp lại động tác nhiều lần.

Trên đây là những cách làm ngực nở, mông cong không phẫu thuật tự nhiên tại nhà nhanh nhất mang lại hiệu quả cao cho phái đẹp, sớm giúp chị em sở hữu được thân hình nóng bỏng và gợi cảm như mình mong muốn.