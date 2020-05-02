Làm sao để khuôn mặt baby hơn mà an toàn, hiệu quả?

Đồng ý rằng gần đây việc phẫu thuật thẩm mỹ là bí quyết để có gương mặt trẻ nhanh nhất, hầu hết các nghệ sĩ đều áp dụng và các chị em cũng tham gia vào dịch vụ này khá nhiều.

Làm sao để khuôn mặt baby hơn đã và đang trở thành xu hướng hot của các chị em. Bởi lẽ khuôn mặt baby sẽ tạo sự đầy đặn cho khuôn mặt như thời mới lớn. Nếu bạn mong muốn một gương mặt baby thì cùng xem những gợi ý sau đây nhé!

Với phương pháp này, các bác sĩ sẽ thăm khám vùng má bị hóp, đánh giá vùng cần tiêm và tuỳ thuộc vào chất liệu, kỹ thuật tiêm làm sao để phù hợp với cơ địa khách hàng mà vẫn giữ được độ tự nhiên, mềm mại.

Trong vô vàn cách “trẻ hoá” từ thẩm mỹ, thì hầu như chị em đang yêu thích kiểu V-line, má đầy phúng phính. Một thủ thuật giúp khuôn mặt baby trở về ngay với chị em là lấp đầy vùng bị hóp lõm gần khu vực thái dương.

Các chất liệu thường là filler hay còn gọi là lấy 1 chất sẵn có trong cơ thể và có độ tương thích cao với cơ thể, duy trì sau khi hoàn thành là 12 – 36 tháng. Chất thứ 2 là tế bào tự phân cũng lấy các tế bào sẵn có trong cơ thể và chúng giúp các tế bào tăng trưởng, tự phân để tạo thành các mô như thịt, mỡ, collagen..và mất đến 3 tháng để sản sinh thì mới làm đầy được phần lõm.

Thẩm mỹ là phương pháp làm sao để khuôn mặt baby hơn nhanh nhất

Một cách khác nữa là mỡ tự thân, cũng giống như tế bào tự phân, mỡ tự thân là lấy mỡ vùng khác trên cơ thể, mang đi xử lý và trộn thêm tế bào để mỡ sống. Cách cuối cùng là chỉ làm đầy, tức chỉ collagen lõi vitamin PC1, PLLA giúp nâng cơ, làm đầy, tăng collagen, vitamin cho da.

Tuy nhiên, chị em lưu ý khi áp dụng các phương pháp thẩm mỹ còn tuỳ vào tay nghề của bác sĩ, độ uy tín của trung tâm thẩm mỹ, tuỳ vào cơ địa của từng người có thể dẫn đến biến chứng ngoài mong đợi. Một số trường hợp biến chứng có thể để lại thương tật, mất rất nhiều năm và công sức để phục hồi hoặc vĩnh viễn, có trường hợp gây tắc mạch và hoại tử, dẫn đến tử vong do sốc thuốc.

Làm sao để khuôn mặt baby hơn bằng tự nhiên

Hầu hết, một số chị em yêu thích làm sao để khuôn mặt baby hơn bằng các liệu pháp tự nhiên. Với cách này thì rất an toàn nhưng kết quả không nhanh như mong muốn, cần sự kiên trì và chăm sóc gương mặt lâu dài.

Cách đối phó nhanh nhất là nghệ thuật trang điểm, làm tóc và trang phục. Đối với cách này thì có một số chiêu nhỏ sau, chúng ta cùng xem là gì nhé!

Cứu cánh từ tuyệt chiêu trang điểm

Tuyệt chiêu make up giúp gương mặt baby hơn

Đầu tiên là trang điểm nhẹ, một khuôn mặt dày như “ trác phấn” trông sẽ rất nặng nề và trang điểm đậm sẽ tăng thêm sự chững chạc, vô tình phản bội tuổi thật của bạn. Vì thế cho nên hãy tinh tế thoa một lớp phấn nền mỏng, tự nhiên và khéo léo dùng kem che khuyết điểm để che đi những nếp nhăn, lỗ chân lông, các vết mụn, tàn nhang, thâm nám gây chú ý dấu hiệu lão hoá trên gương mặt.

Tập trung che đi phần vết chân chim ở vùng khoé mắt, các vết thâm quầng và phần viền bị thâm quanh môi. Một cặp chân mày đậm sẽ giảm bớt phần nhợt nhạt lão hoá của khuôn mặt, một bờ môi căng mọng, màu hồng nhẹ tươi tắn, màu cam bóng nhẹ nhàng và nhấn một chút má hồng sẽ tăng độ hồng hào cho khuôn mặt và tăng độ tươi trẻ của thanh xuân.

Cụ thể là tránh kẻ đường viền môi, nhiều bạn cho rằng đường viền giúp môi gợi cảm hơn nhưng sẽ sai lầm vì sẽ khiến bạn già hơn. Còn phần gò má nên chọn vùng cao nhất của gò má, đánh hơi xéo về mang tai để tạo nét thon gon cho gương mặt baby, highlight ở sống mũi và cằm.

Lông mày nên tỉa gọn, tránh tỉa mỏng sẽ làm bạn già đi, khi kẻ nên kẻ sao cho đôi mày tự nhiên, mềm mại với góc mắt nhất, chọn loại chì nhạt hương tone mày thật và tô dày ngang một chút để hack tuổi.

Tiếp theo là kiểu tóc, lưu ý một mái tóc dài sẽ làm gương mặt bạn trông chững hơn tuổi thật, do đó bí quyết là cắt tóc lửng ngang vai hoặc tóc ngắn, để tóc mái cũng là một bí quyết ăn gian tuổi thật, giúp các chị em trông baby hơn.

Chăm sóc da ẩm mượt

Chăm sóc da căng mướt trông hack tuổi và baby hơn ở gương mặt

Chăm sóc da là bước quan trọng nhất để bạn có gương mặt baby, một gương mặt trẻ luôn cần cung cấp đủ độ ẩm, căng mọng mềm mượt và luôn được bổ sung collagen. Một làn da khô sẽ “tố cáo” nét lão hoá của bạn. Vậy dưỡng da như thế nào?

Đầu tiên, các chị em nên chọn những sản phẩm dưỡng da phù hợp với đặc điểm của làn da mình thì mới cải thiện chuyên sâu được, thứ hai nên chọn các sản phẩm chiết xuất từ thiên nhiên và khi thoa tinh chất dưỡng chỉ nên thoa một lớp mỏng, hạn chế tình trạng da bị bưng bít gây ra mụn, nhờn.

Chăm dưỡng da để duy trì nét trẻ trung, làm chậm quá trình lão hoá

Làm đẹp từ bên trong mới duy trì được vẻ trẻ trung lâu dài, hãy cung cấp cho da đầy đủ vitamin như vitamin nhóm B, vitamin C, vitamin A, biotin, chất khoáng khác…

Trong vitamin A có tác dụng kích thích sự sản sinh collagen cho da, giảm nếp nhăn và tăng độ đàn hồi của da, làm chậm quá trình lão hoá, giữ da trắng hồng, ngoài các thực phẩm chức năng thì ăn trực tiếp từ thịt trứng, sữa, cà rốt, bí ngô rất tốt, uống thật nhiều nước mỗi ngày.

Làm đẹp từ bên trong bằng vitamin từ thực phẩm tươi

Ngoài ra, khi bước qua độ tuổi 30, đừng để thân hình quá gầy gò vì trông sẽ thiếu sức sống, giữ cơ thể tròn trịa vừa phải để làn da luôn căng tràn sức sống, gương mặt trông mũm mĩm hơn.

Massage cũng là một liệu pháp được nhiều chị em ưa chuộng giúp tăng hiệu quả làm đẹp, nâng cơ mặt, tăng độ đàn hồi cho da. Có thể massage tại các trung tâm làm đẹp, spa hoặc tự massage tại nhà bằng các dụng cụ massage…

Massage cho da thư thái và nâng cơ hiệu quả

Tinh thần và chế độ sinh hoạt

Đôi khi bạn tập trung vào chăm sóc làm sao để khuôn mặt baby hơn mà quên một việc rất quan trọng, có thể làm công sức bạn chăm sóc trở về con số không tròn trĩnh. Đó là chế độ sinh hoạt, không nên thức khuya quá nhiều, ngủ đủ và sâu giấc, có chế độ ăn uống khoa học, không uống thức uống có cồn như rượu bia, các chất có hại cho da, các chất kích thích…

Thường xuyên tập thể dục để đào thải độc tố, tăng cường độ săn chắc cho da và đặc biệt không được lạm dụng quá nhiều mỹ phẩm, sẽ gây tác dụng phụ cho làn da nhạy cảm của bạn.

Tinh thần đóng vai trò quan trọng làm sao để khuôn mặt baby hơn

Bước cuối cùng và cũng là liệu pháp chính giúp bạn sở hữu một gương mặt baby đó chính là tinh thần. Người xưa nói tâm sinh tướng, bạn có một tinh thần lạc quan, thư thái, một tâm hồn tươi trẻ thì trên cơ thể, trên gương mặt sẽ toát nên năng lượng trẻ trung, sắc diện hồng hào, khiến gương mặt thay đổi đáng kể.

Và chú ý rằng ở lứa tuổi bắt đầu lão hoá, cơ thể chúng ta rất khó phục hồi và dễ xuống cấp chỉ sau một đêm thức khuya hoặc stress. Vì vậy, giữ cho một cơ thể cân bằng, tinh thần thoải mái là điều cần thiết để đi tới hiệu quả tốt sau khi thực hiện làm sao để khuôn mặt baby hơn. Chúc các bạn áp dụng thành công và ngày càng tươi trẻ như mong muốn.