Những kiểu tóc khiến bạn trẻ mãi không già để trở thành “thánh hack tuổi”

Kiểu tóc này phù hợp với mọi khuôn mặt, trẻ trung và năng động. Kiểu tóc này trông hack thêm vài tuổi khi kết hợp với mái lưa thưa, đây cũng là một bí quyết trẻ hơn tuổi của nàng Hari Won. Lưu ý khi để mái thì tuỳ vào từng khuôn mặt, không phải ai cũng hợp. Có thể để tóc đen truyền thống kiểu cổ điển hoặc nhuộm nâu hạt dẻ, một số cô nàng thích bộc lộ cá tính thì có thể nhuộm màu khói và các màu tươi sáng như trắng, tím, đỏ, hồng…Tuy nhiên các màu sáng sẽ rất kén màu da đấy nhé!

Điểm qua những kiểu tóc khiến bạn trẻ mãi không già, một trong các bí kíp bất bại trẻ mãi như các diễn viên xứ Hàn, Jang Nara, Ha Ji Won, Song Hye Kyo, Kim Tae Hee để chính bạn cũng “trẻ hoá vượt thời gian” nhé!

Tóc xoăn sóng to gần phần ngọn kéo xuống hết tóc cũng là một kiểu đáng để cân nhắc khi muốn hack tuổi mà không thích một mái tóc thẳng tự nhiên. Kiểu tóc này trông khá đáng yêu và sang trọng, là cứu cánh lý tưởng cho các cô nàng che đi mái tóc mỏng vì chúng sẽ tạo độ bồng bềnh nhờ các gợn sóng của tóc. Để trẻ trung hơn thì một tông màu nhuộm hợp thời trang trông bạn sẽ sành điệu hơn.

Vốn dĩ uốn tóc luôn trông già hơn tóc thẳng, tuy nhiên một số cô nàng vẫn thích một chút gì đó nổi loạn, quyến rũ hơn. Vậy thì uốn như thế nào để không bị chững? Hãy chọn một kiểu tóc uốn nhẹ ở phần đuôi, điều này giúp tóc bồng bềnh tự nhiên và ít bị khô xơ. Gỡ gạc lại bằng một mái tóc lưa thưa sẽ giúp bạn “ăn gian” được khá nhiều tuổi đấy! Một điểm cộng cho kiểu tóc này là rất dễ chăm sóc, tiết kiệm được rất nhiều thời gian làm đẹp trước khi ra khỏi nhà.

Tóc ngắn uốn cụp

Tóc ngắn uốn cụp hack tuổi thật cho các nàng

Một tuyệt chiêu giúp các cô nàng trẻ mãi không già nữa là kiểu tóc ngắn ngang vai uốn cụp đuôi. Kiểu tóc trẻ trung này có thể ăn gian cả chục tuổi như một nữ sinh, dịu dàng và nữ tính. Bạn có thể nhuộm màu nâu nhẹ để làn da sáng hơn nhé! Hãy thử kiểu tóc làm trẻ khuôn mặt này xem sao nhé!

Tóc mái lỗi

Một trong những kiểu tóc trẻ hơn so với tuổi phải kể đến tóc mái lỗi. Nghe có vẻ tóc mái lỗi không đẹp cho lắm nhưng đã từng một thời làm mưa làm gió trong các tín đồ tóc thời trang. Phong cách tóc này tưởng chừng như lỗi nhưng lại là một sự cố tình, mái tóc sẽ đan xen dài ngắn không đều và cao trên lông mày tạo đường nét thanh tú sáng sủa cho gương mặt. Đây cũng có thể xem là một kiểu mái ngố dùng để hack tuổi khá chuẩn.

Tóc mái ngắn chia ngôi ở giữa Tóc mái ngắn chia ngôi ở giữa làm nổi bật sự trẻ trung, cá tính

Một gợi ý hợp thời trang khác cũng từng dậy sóng trong làn thời trang, không quá lố và không bị chững, đó chính là tóc mái ngắn chia đôi ở giữa. Kiểu tóc thời thượng này thường được chia ngôi giữa và phần mái có thể cắt ngang xương gò má hoặc dài chạm cằm. Người sở hữu kiểu tóc mái ngắn chia đôi ở giữa toát lên nét sang trọng, vừa trẻ trung, nổi bật cá tính.

Tóc xoăn xù mì

Khỏi phải nói kiểu tóc xoăn xù mì là một trong những kiểu tóc khiến bạn trẻ mãi không già, trông cực đáng yêu và tất nhiên là trẻ trung vô đối. Đây có thể nói là mẫu tóc trẻ nhất trong các kiểu tóc xoăn. Những lọn tóc xoăn nhỏ, được đánh bông xù như cọng mì vừa hoang dã, cá tính lại dễ thương. Tuy nhiên do tóc được uốn nhuyễn nên rất mau bị hư tổn, cần chăm sóc cho tóc bằng các phương pháp ủ chuyên biệt để giữ độ bóng mượt bồng bềnh cho mái tóc.

Tóc thẳng uốn đuôi Tóc thẳng uốn gợn đuôi vừa gợi cảm, nữ tính lại trẻ trung

Ai cũng biết rằng tóc thẳng uốn đuôi vừa tự nhiên dịu dàng, nữ tính, phù hợp cho các nàng thơ ngọt ngào, gợi cảm. Với kiểu tóc chỉ uốn nhẹ phần đuôi và giữ ở lưng lửng vai vừa trẻ trung, hiện đại và khéo léo hack đi tuổi thật của bạn. Trước khi đi chơi, đi làm hoặc đi tiệc, bạn chỉ cần dùng ống cuốn tóc, uốn nhẹ phần đuôi và nếu có tóc mái ngang thì uốn cụp luôn phần mái, khi xõa ra trông sẽ rất tự nhiên và ưa nhìn.

Tóc đuôi ngựa

Gọn gàng, đơn giản, kiểu tóc đuôi ngựa thường được các cô nàng có tính cách hoà đồng ưa chuộng vì khá dễ dàng để buộc đuôi ngựa gọn gàng chỉ với một dây chun buộc tóc. Có thể th3 vài sợi loà xoà trên phần trán và hai bên để tạo nét quyến rũ hơn. Nếu bạn muốn tập trung vào phần đuôi tóc, thì có thể đánh rối hoặc làm phồng nhẹ, sẽ ấn tượng hơn nhiều đấy!

Tóc mái bằng

Bất kể là kiểu tóc gì, khi bạn để tóc mái bằng chắc hẳn sẽ trẻ hơn hẳn so với tuổi thật bởi kiểu tóc này sẽ khéo léo che chắn đi phần vùng trán cao phía trước và che luôn cả phần tóc bị mất đi ở giữa trán và hai bên thái dương bị rụng do dấu hiệu của tuổi tác và hậu quả của tuổi trẻ uốn nhuộm, sấy quá nhiều để lại khiến tóc yếu và thưa dần. Để trẻ hoá mà vẫn phù hợp với tuổi thì chỉ nên dùng tóc mái ngang khi bạn dưới 30 tuổi, nếu bạn muốn thử kiểu này trên 30 tuổi thì còn tuỳ vào đường nét khuôn mặt và cơ địa lão hoá của từng người.

Tóc ngắn Pixie Tóc ngắn Pixie nên thử một lần trong đời

Kiểu tóc ngắn Pixie này chỉ thích hợp với các cô nàng năng động và không có nhiều thời gian để làm đẹp. Người đối diện sẽ nhận thấy bạn là một cô gái trẻ trung, cá tính, rất hợp với phong cách hiện đại ngày nay. Nếu bạn đã chán với các kiểu tóc quen thuộc như mái tóc thẳng mượt, tóc xoăn bồng bềnh, tóc lửng ngang vai hay tóc ngắn uốn cụp, tóc thẳng uốn gợn đuôi…thì hãy thử phá cách với kiểu tóc thời thượng này.

Tóc bob hơi xoăn

Sẽ hối tiếc nếu một lần trong đời không thử qua kiểu tóc bob hơi xoăn này. Có vẻ đây là phong cách rất Tây và có độ dài vừa phải để giữ nét trẻ trung cho các cô nàng, kiểu tóc được đánh rối xài cùng dầu dưỡng trông sẽ quyến rũ và gợi phong cách quyến rũ hoàn hảo, nhẹ nhàng và bồng bềnh không lẫn vào đâu được.

Tóc búi củ tỏi

Kiểu tóc búi củ tỏi này có thể nói là trường tồn qua thời gian và không quá xa lạ với các cô nàng ở mọi thế hệ nhưng chưa bao giờ cũ. Đôi khi búi tóc cao, giữ độ phồng một chút ở phía sau, loã xoã vài cọng tóc trông quyến rũ cực kỳ, đây cũng là một kiểu tóc khéo léo khoe phần cổ nõn nà, thon thả của các cô nàng.

Kiểu tóc xù Hàn Quốc

Kiểu tóc xù hàn Quốc này đang rất nổi trong năm 2019 và chưa có dấu hiệu dừng lại. Kiểu tóc xù Hàn Quốc này làm xoăn luôn cả phần mái và phần phía sau cũng xoăn từ đỉnh đầu xuống ngọn khiến các cô nàng trông xinh xắn như nàng công chúa. Với kiểu này trông bạn trẻ hơn tuổi thật tận 5 – 10 tuổi, thường các cô nàng có làn da trắng rất phù hợp với kiểu này, vì khi làm tóc xù Hàn Quốc nên chọn màu nhuộm sáng. Với kiểu này thường không xoã ra hết mà sẽ búi một ít tạo độ cute rất trẻ trung và đáng yêu.

Tóc xù Hàn Quốc làm mưa làm gió trong làng mẫu tóc 2 năm qua

Lưu lại ngay bộ sưu tập những kiểu tóc khiến bạn trẻ mãi không già này để một lần làm mới bản thân và trở thành thánh hack tuổi như các diễn viên xứ Kim Chi, bạn sẽ thấy mình luôn tươi tắn và xinh đẹp.