Năm 2020 đổ bộ những kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt nhỏ dài

Một gương mặt dài lại nhỏ nữa thì không tương xứng với chiều ngang khuôn mặt, có thể các nàng sở hữu khuôn mặt dài và hẹp 2 bên cũng khá đau đầu trong việc lựa chọn kiểu tóc vừa theo trend vừa che được những khiếm khuyết.

Làm con gái thật thích với nhiều kiểu tóc từ suôn dài mềm mại đến xoăn xoăn gợi cảm hay tóc ngắn cá tính. Những kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt nhỏ dài sẽ giúp bạn tự tin hơn và tỏa sáng!

Khuôn mặt nhỏ có nên để mái? Đã yêu thì tại sao phải lo lắng chớ? Mái bằng hoặc mái rẽ có vẻ là một gợi ý hay đấy! Tóc với độ ngắn thích hợp vẫn có thể che lấp khuyết điểm của bạn. Kiểu tóc ngắn thích hợp nhất với gương mặt dài là tóc bob xoăn ngang vai hoặc dài tới cằm, không nên để tóc ngắn hơn.

Tin vui cho bạn là tóc ngắn đang lên ngôi trong năm 2019 và có thể sẽ tiếp tục gây bão vào năm 2020 sắp tới. Như cá gặp nước, kiểu tóc ngắn cho mặt nhỏ gầy dường như sinh ra là để dành cho bạn. Một vài kiểu gợi ý, các nàng có thể thử phá cách xem có ưng ý không nhé!

Tóc ngắn ôm sát mặt

Tóc được thiết kế với độ dài ngang vai, ôm sát sẽ làm cho gương mặt dài của bạn có cảm giác được bồi đắp thêm phần da thịt ở hai bên má, ở phần cằm dài. Với lợi thế đó, kiểu mẫu này sẽ làm cho gương mặt trở nên đầy đặn để bạn có thể tự tin khi sải bước ra ngoài, sánh bước bên chàng mà không hề thấy bối rối.

Tóc ngắn ngang cằm đánh rối màu bạch kim



Kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt nhỏ dài

Những cô nàng sở hữu gương mặt dài có thể chọn kiểu tóc này rất hợp nhé. Tóc được đánh rối nên sẽ trở nên bồng bềnh hơn để gương mặt bạn thêm đầy đặn. Mặt khác, màu khói hoặc màu bạch kim sẽ khiến bạn trở nên nổi bật trước đám đông. Để chuẩn bị cho một chuyến du lịch dài ngày với nhiều bức hình đẹp thì bạn hãy thử mẫu tóc này nhé!

Tóc lob cắt lớp

Những kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt nhỏ dài thì nhiều vô số kể. Chẳng hạn như kiểu tóc tỉa tầng và có độ phồng tương đối chính là lựa chọn hoàn hảo cho nàng sở hữu gương mặt dài.

Một mái tóc ngang vai cắt lớp sẽ khiến gương mặt bạn bầu bĩnh, tròn trịa hơn. Một mái tóc xoăn nhẹ không quá rối là lựa chọn hoàn hảo cho cô nàng mặt dài gầy.

Tóc mái bằng ốp phồng



Tóc mái bằng ốp phồng dành cho nàng mặt nhỏ dài

Một mái tóc ốp phồng kết hợp với mái bằng cũng là một lựa chọn phù hợp cho người có khuôn mặt nhỏ dài. Mái bằng có thể tạo được nhiều kiểu độc đáo như xoăn lượn sóng, cong nhẹ hoặc bằng thẳng... Kiểu này sẽ hô biến cho khuôn mặt nhỏ trở nên tròn đầy, bầu bĩnh hơn.

Những kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt nhỏ dài

Không còn phải tự ti về khuôn mặt nhỏ dài và đôi khi là trán cao, mắt hẹp nữa các nàng nhé. Vì có hàng ngàn kiểu tóc đẹp xuất sắc mà bạn không ngờ dành riêng cho gương mặt mình đâu đấy!

Vẫn là kiểu tóc ngắn và lưng lửng ôm lấy khuôn mặt với những biến tấu khác nhau dành cho các nàng có khuôn mặt vừa nhỏ vừa dài nhưng lại tạo ra những đường nét rất hài hòa, cân đối. Một vài kiểu mong đợi sẽ tạo ra nhiều thú vị cho bạn khi thử kiểu tóc mới này.

Tóc ngắn uốn cụp

Với những cô nàng tự tin với nhan sắc nhưng lại có một khuôn mặt gầy thì một mái tóc ngắn dài ngang xương quai hàm được uốn cụp sẽ giúp các nàng tôn lên những nét đẹp hoàn hảo trên gương mặt mỗi ngày.

Với tóc ngắn uốn cụp tuy đơn giản nhưng lại rất độc đáo và có lẽ bạn sẽ luôn tự hào về điều đó. Chỉ cần uốn cụp nhẹ phần đuôi, bạn sẽ có cảm giác cân bằng khuôn mặt hơn mang đến sự quyến rũ khó cưỡng.

Tóc ngắn mái thưa

Tóc ngắn mái thưa vẫn đang hot từ năm 2019 đến nay

Tóc ngắn mái thưa tạo ra khuôn mặt thon gọn và sắc nét cho các nàng tự ti về khuôn mặt nhỏ dài. Nó đem đến cho chủ sở hữu một vẻ ngoài trẻ trung, mới lạ và giúp chủ nhân ăn gian cả chục tuổi một cách hiệu quả. Đặc biệt khi kết hợp chúng với tóc ngắn cá tính bạn sẽ ngạc nhiên về sự thay đổi ngoại hình của mình đấy.

Tóc bob cho mặt nhỏ trở nên hoàn hảo

Kiểu tóc bob hiện nay đang tạo cơn sốt trong giới trẻ là một biến thể của kiểu tóc ngắn mái thưa, là kiểu tóc có độ dài ngang cằm, nhưng đến nay nó đã có thêm biến thể dài ngang vai.

Kiểu này có nhiều cách tạo kiểu, mỗi cách tạo kiểu sẽ phù hợp với từng khuôn mặt khác nhau.Tóc bob mái thưa đảm bảo sẽ mang đến cho bạn một gương mặt trẻ trung không tuổi. Nếu bạn cảm thấy tóc dài đã quá nhàm chán hãy thử tóc ngắn kết hợp cùng với mái thưa.

Tóc ngắn uốn xoăn

Tóc ngắn uốn xoăn hoang dại và gợi cảm cho nàng có mặt nhỏ dài

Đặc trưng của mái tóc này tạo điểm nhấn ở phần đuôi khi được uốn cụp lọn, toàn bộ phần còn lại của mái tóc sẽ được uốn xoăn nhẹ, trông rất mềm mại và nhẹ nhàng như những con sóng vỗ.

Kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt nhỏ dài này kết hợp cùng tóc nhuộm thì cực xinh từ tông sáng đến tối như vàng hồng, đỏ rực, xám tro, xanh rêu hoặc bạn cũng có thể highlight và không kém phần hoang dại, trẻ trung.

Tóc ngang vai gợn sóng

Tóc ngang vai gợn sóng không hề kén gương mặt, có thể áp dụng cho tất cả các khuôn mặt, trong đó có cả gương mặt nhỏ, dài. Có thể nói rằng, đây là mẫu tóc được giới chuyên gia đánh giá là một kiểu tóc vô cùng sang chảnh mà tất cả các cô nàng không nên bỏ qua cho gương mặt mình một diện mạo mới, hài hòa và xinh đẹp.

Nếu chưa từng thử mốt tóc này trong đời một lần thì quả thực rất đáng tiếc. Những cô nàng có gương mặt dài hãy trải nghiệm cảm giác mới lạ, cuốn hút với lựa chọn này nhé.

Tóc tém ấn tượng





Tóc tém ấn tượng và tạo độ đầy đặn cho gương mặt dài nhỏ

Nếu quan sát kỹ thì bạn sẽ thấy không một kiểu tóc nào phù hợp hơn với gương mặt dài bằng kiểu tóc tém này. Phần mái được cắt ngắn đến gần mắt. Phần thân tóc được tém và hai bên với một độ phồng, độ xoăn nhất định sẽ khiến gương mặt bạn vừa đầy đặn lại vừa cá tính. Kiểu tóc này lại rất tiện lợi cho những cô nàng thích vận động, tham gia thể thao nữa đó!

Tóc ngắn tomboy

Mái tóc này có thể phù hợp với mọi gương mặt không loại trừ cô gái có khuôn mặt dài. Đây là kiểu tóc dành cho những cô gái có cá tính mạnh mẽ, có thể tạo ấn tượng nổi bật ở bất cứ nơi đâu họ đặt chân đến.

Một cô nàng có mái tóc ngắn tomboy luôn gây chú ý bởi một tạo hình mạnh mẽ, khỏe khoắn. Bạn có thể thử để cảm nhận sự thay đổi của bản thân mình một lần xem sao nhé! Một màu tóc thời trang xám, rêu, hoặc bạch kim biết đâu sẽ tạo ra một cô nàng cá tính xinh đẹp!

Tóc ngắn tomboy ấn tượng

Các nàng ơi, có quá nhiều kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt nhỏ dài đa dạng và xuất sắc để lựa chọn có phải không? Vậy thì còn chần chờ gì mà không thay đổi mái tóc ngay bây giờ! Những kiểu dáng trên không những che lấp đi những khiếm khuyết hẹp, dài, trán cao trên khuôn mặt, bù đắp sự tròn đầy cho hai bên má mà còn tôn vinh những đường nét thanh tú trên gương mặt bạn! Không phải tự ti nữa nhé!